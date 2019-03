Dualidades entre la luz y las tinieblas Norka Chiapusso, José Luis Rivero y Daniel Abreu / Luis Michelena La vasca Lasala y la canaria Lava destacan entre las compañías de danza y teatro que llegan a dFeria RICARDO ALDARONDO Martes, 12 marzo 2019, 00:40

Tanto la danza como el teatro que llegan hoy a dFeria, en la segunda jornada de presentación de nuevos espectáculos, se caracterizan por la entrega física de los actuantes. Y por la dualidad como concepto que de un modo u otro comparten las obras que desfilarán hoy por los teatros de San Sebastián.

No hay más que ver la propuesta de la compañía vasca Lasala que despliega por la mañana (a las 11.00 horas en Gazteszena) su 'Luz', una obra hecha de contrastes, de la «contraposición de dos mundos antagónicos, el de la luz y el de la oscuridad. En la pieza también se trata lo sagrado, la pureza, lo delicado, lo sutil, lo frágil. Y por otro lado lo bruto, lo salvaje, lo bestia. Y todo ello, en cada uno de los mundos creados», explica la directora de la compañía, Judith Argomaniz. «Es un espectáculo total, en el que tienen la misma importancia la danza, la coreografía, el vestuario, la iluminación…».

Unos 'bodys' creados especialmente para los bailarines, y que recortan los músculos de sus cuerpos, el pelo pintado de distintos colores y un elemento plástico que esconde y luego descubre lo que constituye la segunda parte de la obra forman parte de la propuesta de una compañía que ha recibido múltiples premios con anteriores obras como 'Microclimate', 'Now' y 'Hooked'. «La verdad es que nos va muy bien y estamos muy contentos», afirma Judith Argomaniz ante la difusión internacional cada vez más amplia que está teniendo la compañía, que viajará a Rusia con esta obra.

Programa para hoy 'Roman y Julieta' de Borobil. Centro Cultural Intxaurrondo. 10.00 horas. 'Luz' de Lasala Gazteszena (Egia) 11.30 horas. 'Yo (no) estoy loca' de Teatro Petra. Victoria Eugenia Club. 13.15 y 16.30 horas. Espejismo' de El Espejo Negro. Antzoki Zaharra. 18.00 horas. 'Bending the Walls' y 'Beyond' de Lava. Teatro Victoria Eugenia. 20.00 horas. 'Escápate-atro. La leyenda del Devengari' de Metidos en Sombras. Convent Garden. 23.30 horas.

Dos conceptos en una sesión

Dos son también las obras que presenta la compañía canaria Lava, en su primera representación en la península, 'Bending the Walls' y 'Beyond', a las 20.00 horas en el teatro Victoria Eugenia. Dos piezas «muy diferentes pero que tienen en común el trabajo muy físico, muy bailado y con mucho movimiento», explica el director artístico de la compañía, Daniel Abreu, premiado coreógrafo que sin embargo deja la autoría en otras manos. «Queremos poner en valor la danza canaria, pero a través de lenguajes coreográficos que no hayan tenido mucha difusión en España», señala José Luis Rivero, director artístico del Auditorio de Tenerife, que ha impulsado la compañía Lava como una de sus diferentes ramas de creación y difusión de la danza.

Así, Fernando Hernando Magadan, actual director artístico del Nederland Dans Theater 2, ha creado la coreografía de 'Bending the Walls', «una exploración sobre el mundo de las restricciones y limitaciones de nuestra búsqueda de la felicidad, la libertad y la comprensión». Y el colectivo La Intrusa, integrado por Virginia García y Damián Muñoz, que recibió en 2015 el Premio Nacional de Danza, se propone en 'Beyond' llevar la ciencia-ficción al teatro con «una situación distópica disonante que nos obliga a reflexionar sobre nuestro propio itinerario vital», y que implica a ocho personajes a través de siete bailarines.

Mujer que levanta la voz

La colombiana Marcela Valencia define su obra 'Yo (no) estoy loca' como «unipersonal», pero se multiplica ampliamente en sus personalidades. «Cuando las mujeres levantamos la voz o nos salimos de los cánones nos dicen 'ésta está loca'», explica Marcela Valencia sobre el título de una obra «basada en las anécdotas de la vida real que surgen en este tipo de situaciones».

La actriz está sola en el escenario con seis sillas y haciendo hasta quince personajes con esas historias entrelazadas que tocan «la infidelidad, las relaciones con su esposo o el sistema de salud muy deficiente que tenemos en Colombia», añade la actriz, que ha hecho más de un centenar de funciones con esta obra y ha viajado a Venezuela y México. Y con muy buena respuesta del público: «Llevo más de treinta años en el teatro y nunca me había pasado lo que estoy viviendo con esta obra, el público se implica tanto que me habla, responde o suspira en determinados momentos, y he ido incorporando algunas de esas reacciones a la representación», explica la actriz, muy conocida en Colombia por sus trabajos en televisión y cine. Ofrece hoy dos sesiones, a las 13.15 y a las 16.30 horas en el Victoria Eugenia Club, en lo que constituye el estreno en Europa de 'Yo (no) estoy loca'.

El programa del día se completa con la versión en castellano de 'Roman y Julieta' de Borobil, que ayer se representó en euskera, y con otro tránsito entre dos mundos, la dualidad característica de Alicia. 'Espejismo' es el montaje de la compañía El Espejo Negro, en el que el propio público ejerce de Alicia y viaja a «un mundo oscuro donde reina la luz, donde residen criaturas elegantes, irreverentes, tiernas, perversas, solitarias, provocadoras».

En la jornada de ayer pasó por el club del Victoria Eugenia Secun de la Rosa, quien sabe que es mucho más conocido como actor de comedia en el cine y las series de televisión, «aunque lo que más he hecho es teatro». Y lleva años poniendo todo su empeño en la faceta de autor y director de teatro. El que considera su mayor logro hasta el momento, 'Los años rápidos', tuvo ayer muy buena acogida en San Sebastián. La propuesta de Chariny Producciones habla del paso del tiempo, de los recuerdos, de la familia y también de «cómo el pasado puede influir en el futuro».

'Los años rápidos' es la historia de «dos hermanas que se reencuentran para repartir la herencia que les ha quedado de sus padres, un piso de barrio», explicaba Secun de la Rosa, que ha estructurado la obra en dos tiempos, «ese presente y el pasado de la vida de los padres 30 años atrás». Después de cinco meses de representaciones en Madrid, la compañía ha comprobado que «el público se emociona mucho, porque es muy fácil identificarse con algunas de las situaciones que aparecen en la obra», destacaron los actores Cecilia Solaguren, Sandra Collantes y José Luis Martínez.