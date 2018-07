Donostiako Orfeoiak larunbatean egingo du bat Ordiziaren 750. urteurrenarekin Orfeoia Euskadiko Orkestra Sinfonikoarekin, ekainaren amaieran. / ARIZMENDI Herriarekin aspaldiko harremana duen abesbatzak doako kontzertua eskainiko du plaza nagusian, 22:00etatik aurrera Martes, 24 julio 2018, 13:34

Uztailean zehar hamaika agertoki desberdinetan 200.000tik gora entzule erakartzen dituen denetariko jaialdi erraldoietik, herriko plazara. Hilabete hasieran, Toulouseko Orchestre du Capitole famatuarekin batera eta Michele Gambaren zuzendaritzapean, 'Carmina Burana' intepretatu zuen Donostiako Orfeoiak Frantziako Carcasona hiriko jaialdian, eta datorren larunbatean, uztailak 28, Ordiziako plaza nagusian ariko da, Irun Hiria Musika Bandarekin eta Sainz Alfaro eta Garikoitz González zuzendariekin.

Horrela, hiribildua sortu zeneko 750. urteurrenarekin egingo du bat Donostiako Orfeoiak. Beste horrenbeste egin zuen, kontzertuaren berri emateko zabaldu duen oharrean gogoratu duenez, orain de la 50 urte, 700. urteurrenaren harira antolatutako ekimenetan parte hartuz. «Hain zuzen ere, kontzertu bat eskaini zuen toki berean eta musika-banda berarekin», ekarri dute gogora.

Lehenagokoa da, baina, Orfeoiaren eta Ordiziaren arteko harremana. 1944an hasi zen: «Orfeoiak emanaldi bat eskaini zuen aire zabalean Santa Ana jaietan. Geroago, Bach Jaialdiaren zenbait ediziotan parte hartu du Andre Mariaren Jasokundearen elizan, hainbat organistarekin batera. Azken kontzertua 2008koa izan zen, Urdaneta ardatz zuena, 'Barroko Aire. Musika Barroko Egunak' jaialdiaren barruan.

Datorren larunbateko kontzertua 22:00etan hasiko da, eta doakoa izango da. Antolakuntzak 800 aulki jarriko ditu, eta toki gehiago ere egongo da kontzertua zutik entzun ahal izateko. Egitarauari dagokionez, denetarikoa izango da, pieza ezagunak direla nagusi.

Aurreneko atalean, hain zuzen, honako pieza hauek interpretatuko dituzte: 'Agur Jaunak' (J. Olaizola); 'Zadok the Priest' (G. F. Händel); 'La del Soto del Parral'-eko 'Ronda de enamorados' (R. Soutullo Y J. Vert); 'La verbena de la Paloma'-ko 'Seguidillas' (T. Bretón); 'Nabucco'-ren 'Va Pensiero' (G. Verdi); 'Il Trovatore'-ren 'Coro di Zingari' (G. Verdi); 'Pomp and Circumstance' (E. Elgar) eta 'Carmina Burana' (C. Orff).

J. Olaizolaren 'Euskaldunai zortzikoa'; Pablo Sorozabalen 'Maite', '¡Ay tierra vasca!' eta 'Bigarren kalez kale' V. Beobideren 'Rapsodia Vasca'; I. Urkizuren 'Xalbadorren heriotzean'; Milek Laboaren Baga, biga, higa' eta B. Zapirainen 'Txanton Piperri'-ko 'Azken himnoa' abestuko dituzte, berriz, bigarren zatian.