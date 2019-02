Donostia se consolida como capital de la creatividad publicitaria Guille Viglione, director de los 'C de C'. Concha Wert, directora general del Club y el alcalde Eneko Goia. / FRAILE Cerca de 2.000 profesionales participarán del 28 al 30 de marzo en la cita del Club de Creativos, que prolonga el convenio con el Ayuntamiento por tres años más MITXEL EZQUIAGA Lunes, 4 febrero 2019, 13:58

San Sebastián será capital de la creatividad publicitaria al menos tres años más. El Club de Creativos (C de C) y el Ayuntamiento de la ciudad han renovado el convenio para que el Kursaal siga siendo «epicentro de la creatividad del Estado y también internacional», según subrayan Concha Wert, directora general del Club, Guille Viglione, director de los días 'C de C' (denominación de la cita donostiarra) y el alcalde Eneko Goia. El convenio establece la sede en la capital guipuzcoana hasta el 2021. Desde que el Club de Creativos eligió Donostia sede de su cumbre anual, en 2016, la cita ha ido creciendo hasta consolidarse como la mayor reunión del sector en España. El año pasado fueron 1.975 los delegados inscritos y este año se espera alcanzar la cifra de 2.000.

La confirmación de San Sebastián como plaza fuerte de la publicidad coincide con la marcha de Bilbao del festival publicitario El Sol para ubicarse en Madrid. Aunque los responsables del 'C de C' eluden siempre la comparación y no hablan de otros festivales, su llegada a San Sebastián coincidió con la fuga de El Sol a la capital vizcaina tras muchos años en la capital guipuzcoana. Los días 'C de C' pronto se asentaron como principal cita de la profesión, «y en eso tiene mucho que ver la conexión de Donostia con ese mundo creativo», opina Goia, que aspira a que la ciudad sea también esos días «capital de la creatividad mundial».

Será del 28 al 30 de marzo cuando el Kursaal acoja el mayor encuentro sobre creatividad, marketing y marcas que se celebra en España. «Donostia mantiene así su apuesta por ser una ciudad de congresos, y los Días 'C de C' suponen un evento muy interesante tanto por sus contenidos, su proyección así como por el perfil de los profesionales que nos visitan», apunta Goia. Este año el 'C de C' celebra su vigésimo aniversario y con tal motivo ha organizado una exposición donde se muestra la transformación que ha sufrido la comunicación en los 20 años transcurridos. La exposición estará abierta al público en el auditorio y podrá ser visitada por el público.

«Este es el cuarto año que la alianza entre el 'C de C' y la ciudad hace de Donostia un polo de atracción para el talento», opina Viglione. «En esta cita reunimos a profesionales de todo el mundo que destacan, no solo por su brillantez creativa, sino por encontrar claves que ayudan en diferentes campos. Y hoy en día estamos muy necesitados de encontrar soluciones imaginativas ante los nuevos retos que nos presenta la sociedad. San Sebastián ha demostrado ser un buen sitio para reflexionar y encontrar nuevos caminos», añade.

Con el lema 'Buscando nuevos caminos' esta edición quiere presentar los cambios en la industria del marketing y la comunicación. Los días 'C de C' incluyen ponencias, mesas redondas, entrevistas, exposiciones y proyecciones, así como talleres y grupos de trabajo. En total, en los tres días se organizan medio centenar de actividades, incluida una competición de jóvenes creativos que auspicia Facebook, coorganizador de las jornadas.

Entre los ponentes que pasarán por San Sebastián, provenientes de cuatro continentes, están Rei Inamoto, consultor de innovación y ex director creativo ejecutivo de AKQA; Jean-Remy von Matt, fundador y director creativo de Jung von Matt, la agencia alemana más premiada de Europa; Caitlin Ryan, directora creativa de Facebook para EMEA, o el guionista Borja Cobeaga, que hablaran de procesos creativos y de innovación y de cómo los creativos están adaptando sus formas de trabajar.

Sobre tendencias y mitos hablarán Óscar Romagosa, productor ejecutivo de Canadá, que dedicará su exposición a las tendencias en el terreno audiovisual, y Edu Pou, socio del estudio experiencial especializado en realidad virtual y aumentada Here Be Dragons, y Jordi Pont, de Nike Londres, que explicarán cómo desmontar mitos y dogmas. Por su parte, Fernanda Romano, fundadora de Grupo Malagueta, hablará sobre otras aplicaciones del talento creativo.

Además, el 'C de C' incluirá también una mesa redonda en torno a la creatividad en tiempos de plataformas. Moderada por Irene Cano, directora general de Facebook España, contará con la presencia de Paco Conde, fundador de Activista; Carlos Holemans, director creativo ejecutivo de Deloitte Digital; Miguel Olivares, fundador y director creativo de La Despensa, y Eva Santos, directora general creativa en Proximity. La primera jornada, el 28 de marzo, denominada Día A, está más enfocada al marketing y la tecnología.Afdhel Aziz, consultor y autor del libro 'Good is the new cool', y Kate McCagg, directora creativa en Amazon, participarán en las charlas. En la clausura, la tarde del 30 de marzo, será la gala de los Premios Nacionales de Creatividad Publicitaria, en la que también se hará entrega a Toni Segarra del 'C de C' de Honor de este año y del Premio Juan Mariano Mancebo al talento joven.