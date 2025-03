Donostia acoge de nuevo «la mayor cita de la publicidad de habla hispana»

Mitxel Ezquiaga San Sebastián Jueves, 13 de marzo 2025, 01:00 Comenta Compartir

Más de 3.000 profesionales de la industria publicitaria y de la comunicación volverán a Donostia en el llamado Día C del Club de Creativos, «el mayor evento de la publicidad en habla hispana», según definición del director general del Club, Curro Palma, y de la diputada foral de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio, Azahara Domínguez, que respalda la iniciativa. Será los días 21 y 22 de este mes en el Kursaal, con invitados de primera línea y con la novedad de conciertos abiertos al público en la terraza Urumea del Kursaal.

El Día C incorpora un nuevo escenario musical, el llamado espacio San SeBURNStian, «que ofrecerá actuaciones de bandas indie emergentes y consolidadas como La Bien Querida, L.A., Kokoshca, Travis Birds, Canteo! y LOSMO». Con capacidad para 1.000 personas, las entradas «tendrán un coste simbólico» de 5 euros y están disponibles en la app oficial del C de C y en la web. Los asistentes profesionales podrán inscribirse previamente de forma gratuita.

Es la décima ocasión consecutiva en que San Sebastián acoge este encuentro, que esta vez se desarrolla bajo el lema 'Colaborar. La mejor idea que hemos tenido'. Según explica el director general del C de C, Curro Palma, esta edición cuenta con un cartel de lujo que reúne a algunos de los nombres «más actuales e influyentes» de la creatividad, la música y la publicidad nacional e internacional. Meritxel Casamira, Alba Prado, Aleix Puig, Oriol de Pablo, María Cerdán, Eugenia Tenenbaum, Brenda Cohen, Ricardo Llavador, Miquel Caimary y Carito Kanashiro son algunos de ellos, aunque los nombres más populares son el músico Fito Páez, que conversará con Matías Dumont, el escritor Hernán Casciari o Francisco Vaquero, que conectará en directo con el programa de Julia Otero en Onda Cero. Minerva Piquero o la ensayista Remedios Zafra también participarán.

El festival culminará con la gala de los Premios Nacionales de Creatividad, que reconocerá la excelencia en las categorías de Estrategia, Contenido, Innovación, Craft, Medios, Health e Ideas. Además, se entregará el Premio c de c de Honor a la dupla creativa Alberto Astorga y Daniel Ilario, y el Gran Premio a la mejor campaña del año. Otros años David Broncano ha sido el presentador sorpresa de la gala.

«Estamos felices de volver a Gipuzkoa con la gran fiesta de la publicidad de este país, que este año será la más grande realizada hasta la fecha», dice Curro Palma. «Para Gipuzkoa es un privilegio contar con un evento de esta envergadura, y por eso apostamos por este tipo de iniciativas de calidad que nos aportan valor añadido como destino turístico», asegura la diputada Azahara Domínguez. «Seguiremos trabajando para posicionar Gipuzkoa como un destino de referencia en la organización de grandes eventos», añade.

