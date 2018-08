Doña Concha Velasco

Iría a ver a Concha Velasco al teatro aunque saliera a escena solo para lo que ella misma dice que en el mundo del teatro español se conoce como 'hacer un Velasco'. Que no es otra cosa que una vez acabada la representación, mediante una ligera seña al público para que deje de aplaudir, decir unas cariñosas palabras. La Concha accesible, la Concha artista y la conocedora de lo difícil que es llenar un teatro, se unen entonces en esta mujer que despide a sus espectadores con algo que muchos actores y actrices jóvenes y algunos veteranos desconocen. Un poco de cercanía y agradecimiento con quien les admira y, al fin y al cabo, les sujeta sobre el escenario: el público.

Concha Velasco es una actriz que, ya en la recta final de su carrera, posee aún la clase y la presencia para dar vida a un escenario que sin ella en este caso se disolvería. Poder escucharla, aunque sea con su excelente voz amplificada, comprobar cómo supera algunos problemas físicos, disfrutar con su dominio del oficio, son solo algunos de los placeres que nos da. Muchos seguiremos yendo a verla haga lo que haga. Incluso cuando se atreve con una función que resulta tan complicado defender y levantar como esta.

'El funeral' parte de un texto ocurrente, pero de escasa precisión. Son fuegos de artificio que se pierden en situaciones cómicas, juegos bastante infantiles, y todo ello aislado de una trama consistente. Se suma una dirección intranquila, que en algunos momentos convierte la escena en un 'sindiós'. Concha Velasco intenta buscar hueco entre tanta algarabía y algún despistado compañero. No sé si nuestra gran actriz no se preguntará cómo nadie se ha dado cuenta de que con un material escaso de partida, lo mejor es no rodearla de tanto jaleo y dejar que muestre en mejores condiciones el teatro que le sobra. Unos buenos diálogos también ayudarían.