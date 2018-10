Dolores Redondo e Ibón Martín son los autores más leídos este año en San Sebastián Las bibliotecas públicas de San Sebastián ofertan más de 600.000 títulos / USOZ La red de bibliotecas municipales examina el número de préstamos realizados | 'Todo esto te daré', de Dolores Redondo, y 'La jaula de sal', de Ibon Martín, son los libros que más se han paseado por las calles donostiarras en lo que va de año ASIER LEZA SAN SEBASTIÁN. Sábado, 13 octubre 2018, 09:37

Hubo una época en la que el libro era un objeto capaz de convertirse en el centro de atención de todas las miradas, pero todo cambió con la llegada de la tecnología. Primero la televisión, y posteriormente fue el smartphone el que consiguió arrebatar al libro el trono como objeto de uso habitual. Así lo muestran las estadísticas, y es que ya hay más teléfonos móviles que habitantes en el mundo. Según los datos del informe anual de Mobile Economy de la GSMA, el número de tarjetas SIM usadas el pasado año se elevó a 7.800 millones, superando en un 3% la población mundial (7.600 millones). Pero ni si quiera el smartphone ha sido capaz de dejar fuera de la batalla a aquel objeto que algún día fue el centro de todas las miradas. Según los datos que proporciona el Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros en su página web, el 59% de los españoles dedica su tiempo de ocio a la lectura, y entre las comunidades autónomas con más lectores se encuentran Madrid, con un 71% de lectores habituales, y el País Vasco, con un 64%. Los resultados hablan por sí solos. El libro sigue formando parte del tiempo de ocio entre la población vasca, pero, ¿qué títulos son los más leídos?

Según la Biblioteca Central de San Sebastián, que representa una red de 17 bibliotecas de la capital guipuzcoana, el género más leído hasta la fecha ha sido la novela, con las obras 'Todo esto te daré' y 'La jaula de sal', de los donostiarras Dolores Redondo e Ibon Martín, respectivamente. Los lectores de la capital guipuzcoana han situado las obras de los escritores donostiarras por encima de las novelas de Eva García Saenz, 'Los ritos del agua' y 'El silencio de la ciudad blanca', dejando en el quinto puesto de la lista a 'Patria', de Fernando Aramburu.

Préstamos 10 novelas adultos en castellano 1 'Todo esto te daré' 2 'La jaula de sal' 3 'Los ritos del agua' 4 'El silencio de la ciudad blanca' 5 'Patria' 6 'El fuego invisible' 7 'La fábrica de las sombras' 8 'Los pacientes del doctor García' 9 'El faro del silencio' 10 'Niebla en Tánger' 10 novelas adultos en euskera 1 'Bihotz handiegia' 2 'Jenisjoplin' 3 'Honetara ezkero' 4 'Mussche' 5 'Nola heldu naiz ni honaino' 6 'Gu orduko hauek' 7 'Horma' 8 'Arotzaren eskuak' 9 'Gloria mundi' 10 '19 kamera' 10 cuentos infantiles en castellano 1 'Guiness World Records 2018' 2 'Carretera y manta' 3 'Vieja escuela' 4 'La ley de Rodrick' 5 'El misterio del ojo de halcón' 6 'El misterio del castillo embrujado' 7 'Mala suerte' 8 'Buscando plan' 9 '¡A por todas!' 10 '¡Sonríe!' 10 cuentos infantiles en euskera 1 'Larunbatean Bukowskin' 2 'Norberaren atean sartutako zazpi golen misterioa' 3. 'Gizajo baten egunkaria hauxe besterik ez nuen behar!' 4 'Koloretako munstroa' 5 'Gizajo baten egunkaria' 6 'Eskularru beltzak' 7 'Elmer' 8. 'Gizajo baten egunkaria Rodrick-en legea' 9. 'Gizajo baten egunkaria egun zakurrak' 10 'Ezekiel nora ezean' 10 DVD adultos 1 'Vikingos' 2 'La La Land' 3 'Juego de tronos' 4 'Verano 1993' 5 'Big Little Lies' 6 'Un monstruo viene a verme' 7 'Sully' 8 'Lion' 9 'El bar' 10 'Lady Macbeth' 10 DVD infantiles 1 '¡Canta!' 2 'El bebé jefazo' 3 'Del revés' 4 'Los minions' 5 'Vaiana' 6 'Trolls' 7 'Ballerina' 8. 'Los pitufos la aldea escondida' 9 'Capitán calzoncillos' 10. 'Tadeo Jones 2 el secreto del rey Midas' 10 videojuegos 1 'Rayman legends' 2 'FIFA 15' 3 'Wii party' 4 'Mario power tennis' 5 'Minecraft' 6 'Monopoly streets' 7 'FIFA 18' 0 8 Equipo 0 9 Equipo 0 10 Equipo 0

De entre los más de 600.000 títulos que contiene el servicio de bibliotecas de San Sebastián, el libro más leído de este año, 'Todo esto te daré', es la novela policíaca con la que Redondo ganó el Premio Planeta en 2016. Cuenta la historia de Manuel, un hombre que, tras recibir la noticia de que su marido ha muerto, descubre un sinfín de secretos. El segundo título más leído por los donostiarras pertenece al thriller psicológico de Ibon Martín, con el que arrastra al lector hasta el propio corazón de San Sebastián para convertir la Bahía de La Concha en escenario del horror más desgarrador.

'Bihotz handiegia', de Eider Rodríguez, es la obra en euskera con más tirón en Donostia

La literatura en euskera también es una opción para los donostiarras. 'Bihotz handiegia', de Eider Rodríguez, 'Jenisjoplin', de Uxue Alberdi y 'Honetara ezkero', de Arantxa Iturbe, son las tres obras más apreciadas en esta lengua, seguidas por 'Mussche', de Kirmen Uribe y 'Nola heldu naiz ni honaino', de la hernaniarra Kattalin Miner. Entre los amantes de la literatura vasca, este año ha triunfado la obra de la escritora errenteriarra, que desarrolla seis relatos sin temática común y con mujeres como protagonistas en todos ellos. La campaña de préstamos realizada por el servicio de bibliotecas donostiarras muestra que la lectura en euskera va en aumento. Arantxa Arzamendi, una de las trabajadoras de la Biblioteca Central, asegura que «estamos fomentando el impulso de la lectura en euskera entre los jóvenes», un hábito cada vez más común. Para Arzamendi, «la gente lee más en castellano porque hay más oferta de libros en este idioma» (278.000 títulos frente a 71.000), pero «se lee mucho en euskera».

Material audiovisual

Pero los adultos no son los únicos que leen en San Sebastián, los más pequeños también tienen sus libros favoritos. Según los datos que proporciona la Biblioteca Central, el libro infantil más leído a lo largo de todo el año es 'Guiness World Records 2018', seguido por tres novelas del escritor estadounidense Jeff Kinney: 'Carretera y manta', 'Vieja escuela' y 'La ley de Rodrick'. La lista de los cuentos infantiles más leídos en euskera la completan 'Larunbatean Bukowskin', de John Andueza, 'Norberaren atean sartutako zazpi golen misterioa', de Roberto Santiago y 'Gixajo baten egunkaria: hauxe besterik ez nuen behar!', de Jeff Kinney.

Los libros no son los únicos que han salido de las bibliotecas para acompañar a los lectores donostiarras a lo largo del año. Entre los más de 40.000 títulos audiovisuales que contiene la Red de bibliotecas de San Sebastián, destacan los préstamos de series y películas. Los DVDs más prestados desde enero has ta agosto han sido 'Vikingos', 'La la land', 'Juego de tronos', 'Verano 1993' y 'Big Little Lies'. Y en cuanto a los videojuegos, destacan los préstamos de 'Rayman legends', 'FIFA 15', 'Wii party', 'Mario power tenis' y 'Minecraft'.

A pesar de que el libro sigue siendo uno de los mejores aliados durante el tiempo de ocio, un estudio realizado el pasado mes de marzo por la empresa Siadeco, dirigida por Joxe Mari Sors, presidente de la fundación Elkar, revela que el 20% de los lectores vascos lee en soporte digital. Para hacer frente a la irrupción de la tecnología en el sector literario, las bibliotecas de la Red de Lectura Pública de Euskadi ofrecen el servicio eLiburutegia, una plataforma que facilita la lectura de contenidos digitales a través de Internet. Las obras más leídas en esta web son '19 kamera', de Jon Arretxe, 'Regreso a tu piel', de Luz Gabás, 'Musika airean', de Karmele Jaio, 'El asesinato de Sócrates', escrita por Marcos Chicot, y 'Hezurren Ondarea', de la donostiarra Dolores Redondo.