Los discos que llegarán en otoño: del clásico McCartney a las 'triunfitas'

Madonna y Rihanna, las divas de la 'n' doble, protagonizarán los últimos lanzamientos musicales de 2018, con permiso en España de Malú y Manuel Carrasco y de otros discos más inciertos que podrían romper el mercado como los de Alejandro Sanz, Bruce Springsteen, Rosalía y las 'triunfitas' Amaia y Aitana.

Ya el último tramo del verano empieza a calentar la temporada en el plano internacional, con la edición ayer de los nuevos discos de los grunges Alice In Chains - 'Rainier Fog'- y del dúo francés de electro-house Justice -'Woman Worldwide'- ambas formaciones presentes en las ediciones de 2010 y 2017, respectivamente, del Bilbao BBK Live.

El primer lanzamiento destacado llegará el 7 de septiembre de la mano de Paul McCartney con 'Egypt Station', primer álbum de temas inéditos en cinco años, que se publicará el mismo día que lo nuevo de Paul Simon, 'In The Blue Light', y de Lenny Kravitz, 'Raise'.

El mes de entrada del otoño verá brotar otras novedades, como las de los clásicos ingleses Paul Weller ('True Meanings') y Rod Stewart ('Blood Red Roses'). Muy esperada es la caja de música inédita de Tom Petty & The Heartbreakers titulada 'An American Treasure'. Entremedias llegarán los últimos trabajos de Suede ('The Blue Hour') y el de Slash junto a Myles Kennedy & The Conspirators titulado 'Living The Dream'. También ha trascendido esta semana que en breve habrá nuevo trabajo de David Guetta.

Octubre será el mes para escuchar las más recientes creaciones de Elvis Costello y Richard Ashcroft. En el aire queda la salida al mercado del decimonoveno disco de estudio de Bruce Springsteen, que carece de título oficial pero del que se sabe que su sonido está influido «por la música pop que se hacía en el sur de California en los años setenta a lo Burt Bacharach».

Aunque no hay tampoco una fecha de salida, Madonna y Rihanna sí han confirmado que estrenarán sus nuevos discos antes de que acabe 2018. El de la Ambición Rubia estará muy influido por su actual residencia en Lisboa, mientras que el de la artista de Barbados podría ser doble: un disco más pop y otro más experimental sobre sus raíces caribeñas. Por otro lado, los británicos Muse han emplazado a sus seguidores a noviembre para disfrutar de 'Simulation Theory'.

Respecto a los lanzamientos nacionales, dos de los discos estrella probablemente sean los de los superventas Manuel Carrasco (sin fecha ni nombre) y Malú, cuyo 'Oxígeno' verá la luz en septiembre. Resulta plausible, pero no está asegurado, que Alejandro Sanz entregue antes de 2019 su duodécimo álbum de estudio. Del mismo modo, se mantiene el secreto en torno a los inminentes debuts discográficos de los 'triunfitos', especialmente de Aitana y de Amaia. Muy esperado igualmente es la fusión de pop, flamenco y hip hop de 'El mal querer' de Rosalía, que se podría convertir en el disco español del año. Una de las sorpresas para este otoño es el primer disco en solitario de Carlos Tarque, el cantante de M-Clan.