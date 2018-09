La Diputación prevé deducciones de hasta el 35% por mecenazgo cultural Prepara una nueva norma para que el sector privado se implique más en la financiación de actividades culturales BORJA OLAIZOLA SAN SEBASTIÁN Miércoles, 26 septiembre 2018, 06:44

. El borrador de la nueva norma foral de incentivos fiscales al mecenazgo cultural eleva las deducciones fiscales hasta un máximo del 35% en un claro intento de propiciar un mayor compromiso del sector privado en la financiación de las actividades culturales que se desarrollan en el territorio. La Diputación de Gipuzkoa trabaja desde hace año y medio en una nueva norma para favorecer la llegada de capital privado al mundo de la cultura, muy dependiente en la actualidad de las subvenciones y ayudas que llegan de las arcas públicas.

Los departamentos de Hacienda, dirigido por Javier Larrañaga (PNV), y Cultura, capitaneado por Denis Itxaso (PSE-EE), han repasado diferentes legislaciones en la materia con la vista puesta en el modelo anglosajón, donde las aportaciones privadas a la creación no solo tienen una larga tradición, sino que constituyen la principal fuente de financiación del sector cultural.

La idea es incrementar las deducciones para que empresas y particulares empiecen a plantearse que las donaciones a la cultura pueden llegar a resultar atractivas desde el punto de vista fiscal. La propuesta que manejan las áreas de Cultura y Hacienda contempla elevar las deducciones hasta un máximo del 35% en el IRPF en las aportaciones para actividades culturales. El tope de las desgravaciones actualmente en vigor a las empresas y personas físicas se sitúa ahora en una horquilla que oscila entre el 20 y el 30%.

No solo las personas físicas podrán beneficiarse del crecimiento de las deducciones. El gasto deducible en el capítulo del Impuesto de Sociedades podría llegar hasta un máximo del 20% en el caso de las empresas pequeñas y hasta el 24% en las de tamaño mediano-grande. La norma prevé además dar cobertura fiscal a actividades como el micromecenazgo -'crowdfunding'- en la financiación de actividades y proyectos culturales con el propósito de dar impulso a una práctica que se piensa que puede tener mucho recorrido en ese ámbito.

Otra de las novedades de la propuesta que elaboran al alimón los departamentos forales de Hacienda y Cultura tiene que ver con el tipo de actividades susceptibles de beneficiarse del mecenazgo privado. Hasta ahora la Diputación solía aprobar todos los ejercicios un listado de «actividades prioritarias», entre las que figuran proyectos culturales de carácter internacional, actividades participadas por la institución foral, inversiones en museos, archivos y equipamientos culturales, las producciones de contenidos destinados a industrias editoriales, fonográficas, audiovisuales, multimedias y escénicas, y las actividades de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, entre otras.

La lista de actividades prioritarias solía variar de un ejercicio a otro en función del calendario cultural del año en curso. Por ejemplo, la Capitalidad Cultural Europea de San Sebastián estuvo incluida en el listado a efectos de desgravación fiscal durante los ejercicios fiscales previos a su celebración.

Listado de actividades

Con la entrada en vigor de la nueva norma foral de incentivos fiscales esas actividades prioritarias no necesitarán ser revisadas periódicamente por el Consejo de Diputados. La propuesta hace una enumeración detallada de los sectores que podrán beneficiarse de las deducciones. En el listado se incluyen la cinematografía, con mención específica a las artes audiovisuales; las artes escénicas, entendidas como la música, la danza, el teatro y el circo; las artes plásticas, apartado que incluye las bellas artes, la fotografía y el diseño; el libro, que comprende las ediciones literarias, fonográficas y cinematográficas en cualquier soporte; y finalmente, las actividades relacionadas con la restauración, recuperación y conservación del patrimonio cultural, tanto material como inmaterial.

La Diputación es consciente de que el incremento de las bonificaciones fiscales traerá consigo una merma de los ingresos fiscales. Se trata de una variable con la que se trabaja en la convicción de que a largo plazo una mayor implicación del sector privado en las actividades culturales permitiría reducir algunas partidas del presupuesto público que ahora van a cultura.

En el proyecto Etorkizuna Eraikiz, que viene a ser una hoja de ruta de la Diputación para los próximos años, ya se reflexionaba sobre el particular. «A diferencia de lo que sucede en otros países de nuestro entorno y, en particular, en los países de cultura anglosajona, en Gipuzkoa es difícil encontrar iniciativas privadas que financien proyectos culturales», se dice en el texto. «El problema -añadía la propuesta- es doblemente grave para el caso de nuevas iniciativas culturales que no cuentan con proyectos culturales reconocidos y de larga trayectoria. Por ese motivo, se estima que la financiación cultural no puede depender únicamente de los presupuestos de las administraciones públicas».

Etorkizuna Eraikiz recuerda en ese sentido la puesta en marcha de «diversas iniciativas dirigidas a lograr una mayor implicación y presencia de financiación privada; en particular, el novedoso sistema de micromecenazgo Meta! y el libro blanco sobre el mecenazgo de Gipuzkoa que quiere cristalizar en una nueva forma de mecenazgo».