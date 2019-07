El ojo digital que desnuda a las 'Cortesanas al borde del Sena' Detalle ampliado de 'La Fête de la Fedération' de Thévenin. / LOBO ALTUNA Tabakalera acoge la exposición 'La ventana digital', que permite explorar en la más alta resolución siete obras de arte de otros tantos museos de París PATRICIA RODRÍGUEZ SAN SEBASTIÁN. Viernes, 12 julio 2019, 08:40

Acercarse hasta la 'Mujer de ojos azules' de Modigliani como si se estuviera, literalmente, pegando la nariz al lienzo. Observar las veladuras de los trajes de Courbet para las 'Cortesanas al borde del Sena' o conocer la técnica del Lunéville de un abrigo de noche de Cristóbal Balenciaga, donde se aprecia al detalle cómo el bordado va del revés...

La exposición 'La ventana digital', que puede verse en Tabakalera hasta el próximo 31 de julio, presenta una selección de siete obras maestras digitalizadas en súper alta resolución. Los originales se encuentran en los museos parisinos de Cognacq-Jay, Musée Carnavalet, Musée des Beaux Arts, Musée de la Vie Romantique, Musée d'Art Moderne y Palais Galliera. La muestra se enmarca dentro del proyecto scModules, una iniciativa de la empresa Madpixel -líder en la digitalización de obras de arte en alta resolución- y cofinanciado por la Unión Europea a través del programa H2020, en el que han participado 75 museos de Europa, Estados Unidos y México.

La exposición ofrece la posibilidad de disfrutar de las obras de arte a través de un formato digital, en pantallas de gran tamaño. La enorme resolución con la que se han digitalizado las siete piezas permite observarlas como nunca antes, con un zoom que muestra detalles imposibles de percibir por el ojo humano. Tal vez un dato oculto tras un pliegue del lienzo o un error corregido con astucia que pasó desapercibido durante siglos. El cofundador de Madpixel y director de la herramienta Second Canvas, el donostiarra Koldo García, recuerda cómo digitalizando una obra pintada a dos manos por Rubens y Brueghel descubrieron decenas de insectos que a simple vista eran imperceptibles entre la flora. «Empezabas a hacer zoom y veías una mariposa, un saltamontes, una mariquita... fue asombroso».

Según explica, «muchas veces hay grandes obras que no pueden viajar a las ciudades por su tamaño u otros motivos y con esta herramienta se puede disfrutar de obras albergadas en museos de todo el mundo en formato digital». Cada obra de arte va acompañada de información multimedia e interactiva en cuatro idiomas, como una ficha técnica e historias y anécdotas narradas por expertos que permiten navegar por los diferentes detalles. «La mejor forma de conectar con algo es a través de una historia. Contar historias acerca del arte es una manera fantástica de impregnarte y valorar más lo que estás viendo. Es irte de un museo más allá del me gusta o no me gusta tal obra», comenta el cofundador de esta empresa que ha digitalizado hasta la fecha obras de 200 museos de todo el mundo, como el Prado o el Thyssen y las cuevas de Ekain.

Estas siete obras forman parte de una aplicación que se puede descargar de forma gratuita en la app París Musées Second Canvas.