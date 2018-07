Diego Vasallo y Jesús Mari Cormán ponen en marcha un proyecto artístico conjunto Los pintores expondrán a dúo bajo la denominación de The Black Twins| El Romanticismo será el eje de las muestras, cuyo calendario arrancará el próximo año y ya tiene fechas cerradas para el siguiente Jesús Mari Cormán y Diego Vasallo, en una de las estancias de la casa-museo de Víctor Hugo -uno de sus inspiradores-, en Pasai Donibane / Arizmendi ALBERTO MOYANO Pasaia Martes, 10 julio 2018, 08:05

Habrá quien piense que estaban destinados a terminar unidos en un proyecto artístico. Creadores a ritmos diferentes, apasionados del Romanticismo y la época victoriana, pintores un tanto al margen de las modas y de las épocas, y las otras dos esquinas de un triángulo que completa Mikel Erentxun -con quien uno creó Duncan Dhu y cuya posterior carrera en solitario alimentó el otro con sus letras-, Diego Vasallo y Jesús María Cormán se lanzan ahora a un proyecto artístico a dúo: The Black Twins. O lo que es lo mismo, la idea, aún en estado embrionario, de poner en pie una propuesta artística en la que las pinturas de uno y otro compartan espacio expositivo. El proyecto arrancará el próximo año, probablemente en Pamplona, Bilbao y Madrid y, sin límite temporal, ya tiene fechas cerradas para el verano de 2020 en Sanz Enea de Zarautz.

A la buena sombra de Víctor Hugo, en cuya casa-museo de Pasaia tiene lugar el encuentro y en donde los dos han expuesto individualmente sus obras en el pasado, Cormán y Vasallo explican las líneas maestras de este proyecto con cuya denominación bromean. «The Black Twins... podría ser una serie de Netlix», se ríe Vasallo, que desde hace ya bastantes años cultiva su pasión por la pintura, previa incluso a la de la música. Corman: «Cuando expuse en Bergara a comienzos de año -explica Cormán, ya más en serio-, tenía dos cuadros abstractos negros de 1,90 de alto por 1,20 de ancho. Eran como dos puertas negras y las titulé 'Black Twins'. Se quedó ahí y cuando empezamos con nuestras conversaciones y comenzamos a animar este proyecto pensamos en buscarle un nombre que lo cohesionara y solté lo de 'black twins'. El hecho de que uno de nuestros intereses comunes es el mundo victoriano hace que denominarlo en inglés no responda exclusivamente a que suena mejor que 'los gemelos negros' -que también-. Por otra parte, nuestra pintura tiene una vocación bastante oscura».

Una de las obras que aportará Diego Vasallo a la exposición.

Serán óleos, dibujos, papel y telas el grueso de las obras que los dos artistas donostiarras aportarán a estas exposiciones conjuntas. Unas obras participan más de una afinidad «de actitud frente al arte, la literatura o la música» que estética.

Como nadie espera nada de nosotros, tenemos absoluta libertad» Aunque, tal y como señala Jesús Mari Cormán, «este proyecto es pictórico y tiene una vocación plástica», sus dos promotores no cierran la puerta a que se extienda a otras disciplinas artísticas. Por ejemplo: la poesía. «O dejémoslo así, con algo que tenga alguna conexión con la palabra», a través de textos conjuntos «en alguna publicación que pueda salir porque lo bonito de esta historia es que como nadie espera nada de nosotros, tenemos absoluta libertad para hacer lo que nos apetezca». En el caso de Cormán, mantiene una actividad literaria regular que le permite publicar poemarios con regularidad. No es el caso de Vasallo, para quien escribir «es una actividad mucho más circunstancial». Con dos poemarios a sus espaldas - 'Canciones que no fueron' y 'Al margen de los días'-, reconoce que «la realidad es que escribo muy poco, como puede hacerlo un viajero con una libreta de apuntes». Vasallo, que prácticamente se ha mantenido al margen de la promoción de la reedición del 'Por tierras escocesas' de Duncan Dhu, reparte hoy su tiempo entre la música y la pintura, «dos actividades muy difíciles de compaginar porque son métodos de trabajo antagónicos». En el caso de la poesía, «las dos veces fue algo casual: tenía esos textos y surgió la posibilidad de publicarlos. Lo veo algo mucho más anecdótico que la música o que la pintura».

«El vínculo ya no es sólo la amistad, sino que hay muchos puntos de conexión que nos han mantenido en contacto durante todos estos años. Y al final, de forma natural que es como nacen las cosas buenas, surgió la posibilidad, primero, de hacer una exposición y después, de convertirla en una colaboración estable», señala Cormán.

«No tenemos ningún complejo a la hora de decir que nuestras fuentes están en el pasado»

Diego Vasallo, por su parte, coincide en que la idea de poner en marcha esta colaboración «surgió de una manera azarosa y casual. Nos conocemos hace casi treinta años, pero fue a raíz de la exposición que el pasado año hice en Guadalajara. Colgué unas fotos en Facebook y en una de tantas conversaciones, surgió la idea de hacer algo juntos algún día». El músico reconoce que desarrollan un tipo de obras diferentes en sus trayectorias individuales, pero aclara que «beben de fuentes cercanas. El imaginario del que nos alimentamos estéticamente está bastante próximo el del uno del del otro, aunque luego evidentemente, el resultado de la obra de cada es diferente».

Los dibujos de Victor Hugo

El movimiento Romántico, la época victoriana y el siglo XIX británico serían los nexos en los que se dan cita las dos trayectorias creativas. «Es curioso porque hace una semana me encontré en la librería del Reina Sofía con un volumen alemán sobre las aguatintas de Víctor Hugo y, aunque conocía más sus apuntes y dibujos figurativos, me encontré con cuadros abstractos, pintados en torno a 1840. Y viéndolo, veía cuadros de Diego y míos a la vez».

No realizarán cuadros específicamente para las exposiciones de The Black Twins. «Es al revés: el proyecto es la consecuencia de unas características propias de cada uno. Es posible que elaboremos obras nuevas, según se acerquen fechas de exposiciones que te azucen, pero está claro que cada uno tiene sus proyectos personales». Vasallo suscribe: «Yo creo que no tenemos que cambiar absolutamente nada en nuestra forma de trabajar. La obra que hemos estado haciendo en los últimos años cada uno de nosotros ya encaja perfectamente en el proyecto porque beben de fuentes cercanas, como por ejemplo, esas obras de Víctor Hugo, que a los dos nos fascinan. No tenemos que pintar diferente para este proyecto».

El acrílico de Jesús María Cormán 'Noche cobalto'.

En cada caso, la intención a la hora de elegir las obras es adaptarse al espacio expositivo, un elemento cambiante pero que -reconocen- cobra una importancia fundamental en sus planteamientos. «Es importante que los lugares en los que vayamos a exponer sean los suficientemente seductores como para que un proyecto como éste tenga sentido, como es el caso de Sanz Enea de Zarautz, una casa con una cierta historia», afirma Jesús María Cormán. Espacios ni demasiado grandes, ni demasiado pequeños y que encajen con el espíritu romántico de la propuesta. El objetivo es «crear un recorrido natural, más que un diálogo porque las obras no se van a comunicar entre sí -eso que se llama 'diálogo'- y tampoco tienen que hablar con el visitante, creando una conversación a tres. Pero sí deben conformar un paseo natural para que se vea una coherencia, una conexión interna que da sentido a que el proyecto exista».

«La transgresión es ser fiel a uno mismo de forma independiente al contexto en el que está viviendo»

En cualquier caso, reivindican la contemporaneidad de su propuesta. Con matices: «Tenemos como eje conceptual el Romanticismo, pero eso no significa que vayamos a pintar al modo de los artistas románticos. Nuestra mirada es absolutamente contemporánea. Son obras abstractas, quizás con alguna referencia a lo figurativo en mi caso, pero de una forma muy discreta. Tenemos nuestra voz contemporánea, pero la mirada puesta en el pasado».

«A contracorriente»

Vasallo apunta el carácter «a contracorriente» de la propuesta «porque la gente no suele mirar mucho hacia atrás, más allá de que todos bebamos de fuentes del pasado. Pero el arte contemporáneo peca de excesivo apego a la actualidad y a la inmediatez, a lo que se está haciendo ahora mismo. En ese aspecto, nosotros no tenemos ningún complejo a la hora de decir que nuestras fuentes están en el pasado o en intentar que resultemos contemporános. A mí, personalmente, no me preocupa nada ser un pintor de otra época. De hecho, si supiera pintar mejor, haría retratos y paisajes, como hace Jesús Mari...».

En la misma línea se manifiesta su compañero de 'aventura' artística: «Esto que estamos haciendo es una actitud muy contemporánea. Nos estamos olvidando de que un artista que esté lo suficientemente comprometido consigo mismo y con su momento histórico hace lo que quiere hacer, independientemente de lo que se espera que haga. Eso es transgresión: ser fiel a uno mismo de forma independiente al contexto en el que está viviendo».