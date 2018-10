Dieciséis formaciones competirán en una única categoría Para conmemorar su cincuenta aniversario, el certamen reúne a las formaciones corales que han hecho historia en Tolosa I.A. SAN SEBASTIÁN. Lunes, 29 octubre 2018, 06:51

Los organizadores del Certamen de Coros de Tolosa han querido celebrar su 50 aniversario de una manera excepcional. Este año no habrá piezas obligatorias, ni grupos vocales, ni coros infantiles, ni modalidades separadas de folklore y polifonía; sólo participarán coros mixtos, que competirán en una única categoría. Las dieciséis agrupaciones seleccionadas llegan desde todos los rincones del mundo, aunque todos tienen un nexo de unión: en los últimos años han actuado en Tolosa, y han «dejado huella». Además de la representación vasca con Kup Taldea y Landarbaso Abesbatza, durante esta semana se darán cita en la villa papelera los coros Batavia Madrigal Singers (Indonesia), Convivium Singers (Reino Unido), El León De Oro (Asturias), Entrevoces (Cuba), I Vocalisti (Alemania), Kamer Koris (Letonia), Kammerchor Saarbrücken (Alemania), Kinokai Youth Choir Kanami (Japón), Mikrokosmos (Francia), Oreya (Ucrania), Schola Cantorum (Noruega), St. Jacobs Vokalensemble (Suecia), The Ateneo Chamber Singers (Filipinas) y The Salt Lake Vocal Artists (Estados Unidos). La gran expectación suscitada ante la presencia de estas formaciones ha quedado demostrada en la venta de entradas, ya que se agotaron en pocos días.

Todas las formaciones ofrecerán un repertorio libre, de 30 minutos de duración, en el que incluirán una pieza en euskera también de libre elección. Se han programado cuatro sesiones a concurso. Dos se celebrarán el jueves (a las 16.00h y 19.30h), y las otras el viernes (19.00h) y sábado (11.00h.). Los cuatro o cinco mejores coros volverán a actuar en la gran final que tendrá lugar el domingo (11.00h.) con un programa libre de 18 minutos de duración. Y aquí se decidirá el nombre del coro ganador.

Otra de las novedades de esta 50 edición son los tres conciertos fuera de concurso que se han programado. El primero llegará el miércoles (19.30h.) a cargo del coro Vokaina Akademija Ljubijana, de Eslovenia, con un tenor solista y un pianista. El segundo tendrá lugar el sábado (19.00h.), 'African Sanctus', la misa coral del británico David Fanshawe que interpretarán conjuntamente los coros Hodeiertz, Oroith y Loinaz bajo la batuta de Enrique Azurza. Por último, el domingo se presentará la formación Euskal Herriko Gazte Abesbatza, en la iglesia San Francisco (19.00h.).