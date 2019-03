Diálogo en los pasillos del cine Los cinco participantes en la residencia de Ikusmira Berriak. / UNANUE Cineastas de Ikusmira Berriak y alumnos de la Escuela Elías Querejeta cruzan sus tareas creativas RICARDO ALDARONDO San Sebastián Martes, 5 marzo 2019, 13:01

Los cinco participantes en la residencia de Ikusmira Berriak están a punto de concluir en Tabakalera la primera fase de desarrollo de sus proyectos, que concluye el próximo domingo. Raven Jackson, Martina Juncadella, Alberto Martín Menacho, Aitziber Olaskoaga y Michael Wahrman se muestran encantados de tener esta «oportunidad increíble para nuestros proyectos», cinco películas de temáticas y formas muy diferentes que han podido contrastar con dos de los expertos que forman el comité de Ikusmira Berriak, la cineasta alemana Valeska Grisebach y el director brasileño Sergio Oksman.

Como novedad de este año, los participantes en la residencia han podido cruzar impresiones y actividades con los alumnos de la Elías Querejeta Zine Eskola. Han asistido a tutorías individuales de proyectos con Oliver Laxe y Salomé Lamas, tutores a su vez de la EQZE, y han tenido acceso a la agenda de la escuela, con la posibilidad de asistir a actividades junto a los alumnos de la Escuela. «Ha sido hermoso que hayan podido compartir encuentros y profesorado los alumnos de un centro de estudio con quienes están haciendo las películas que veremos en un futuro próximo. Se han confirmado que esto es al mismo tiempo un centro de estudio y un estudio cinematográfico», ha señalado el director de la escuela Carlos Muguiro.

Los cinco participantes destacan el apoyo que la residencia de Ikusmira Berriak supone para sus proyectos: «Llevaba mucho tiempo queriendo sacar adelante las ideas que tenía sobre lo que supone regresar a un pueblo de 1.800 habitantes en el sur de Extremadura y ver qué le queda de presente y futuro a la juventud de allí», ha explicado Alberto Martín Menacho, que con ese tema prepara su película 'Antier noche'.

La estadounidense Raven Jackson busca con 'All Dirt Roads Taste of Salt' «el papel de la mujer a través de una niña que tiene diversas vivencias, para ver cuáles son las cosas que permanecen con el tiempo». Su proyecto toma la forma de una «conversación lírica». En la diversidad de estilos de los cinco proyectos también cabe el «videoensayo con experiencias personales» que Aitziber Olaskoaga emprende en 'Jo ta ke', «a partir de unas imágenes en VHS editadas por Negu Gorriak en 1991, y que me sirven para ver cómo era el contexto de esa década».

La argentina Martina Juncadella plantea con una narrativa de ficción en 'Un personaje volador' cómo «un escritor se enfrenta al duelo por la muerte de su madre adoptando diversas identidades». Y el brasileño Michael Wahrman plantea en 'Sin dolor' cuestiones sobre «la diferencia de clases, la tierra y la propiedad».

Sergio Oksman ha visto una oportunidad para que «los residentes hayan podido estar escuchando, dialogando, compartiendo o aislándose, y con la propia ciudad como inspiración. Ahora van a volver a casa, seguir trabajando sobre sus proyectos, y en septiembre podrán volver a reencontrarse». En los días del Festival de Cine, los residentes tendrán la oportunidad de presentar en 'pitchings' sus proyectos a productores, distribuidores y otros agentes de la industria del cine.

El Zinemaldia, que también participa junto a Tabakalera y la Escuela de Cine en el desarrollo de Ikusmira Berriak, ha destacado la evolución que han tenido los proyectos participantes en anteriores ediciones. «Tres proyectos seleccionados en las primeras ediciones de Ikusmira Berriak se han terminado y han sido proyectados en el Festival», ha señalado la subdirectora del Zinemaldia Maialen Beloki. Los cortos 'El extraño' de Pablo Álvarez, 'Calipatria' de Leo Calice y Gerhard Treml y 'Gwendolyn Green' de Tamyka Smith fueron presentados en Zabaltegi-Tabakalera en 2016 y 2017. Además, el año pasado se estrenaron dos largometrajes de residentes de la primera edición de Ikusmira Berriak: 'Trote', dirigido por Xacio Baño, se presentó en Locarno y posteriormente también Zabaltegi-Tabakalera, y 'Muga deitzen da pausoa', de Maider Oleaga, tuvo su estreno en Gijón. Además, Manuel Abramovich, que fue residente el año pasado, acaba de obtener el Premio del Jurado, el Oso de Plata, de la competición internacional de cortometrajes de la Berlinale por su trabajo 'Blue Boy'.