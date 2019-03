Ocho compañías vascas presentarán sus últimos trabajos en Dferia Las creaciones teatrales se podrán ver entre los días 9 y 13 de marzo en el Teatro Victoria Eugenia, Gazteszena, Tabakalera y en la Casa de cultura de Inxaurrondo PATRICIA RODRÍGUEZ Miércoles, 6 marzo 2019, 14:57

Las creaciones teatrales de Amaia Elizaran, Denis Santacana, Alex Gerediaga, Vaivén, Borobil, Kukai dantza, Ados Teatroa y Larutan se podrán ver entre los días 9 y 13 de marzo en el Teatro Victoria Eugenia, Gazteszena, Tabakalera y en la Casa de cultura de Inxaurrondo.

Para las ocho compañías vascas que presentarán sus creaciones en dFeria será un gran escaparate y una oportunidad para entablar relaciones con programadores llegados de diferentes puntos del mundo. Para el público, una oportunidad de conocer todo el trabajo que se está haciendo en Euskadi y disfrutar de él a lo largo y ancho de la ciudad.

La Feria de Artes Escénicas de Donostia, que este año celebra su 25 edición con diferentes actuaciones de teatro en la calle, ha presentado hoy la programación escénica vasca con «producciones originales, sorprendentes y de gran calidad», de mano de su director, Norka Chiapuso y representantes de las ocho compañías que lo componen.

'Sharig Home' (Denis Santacana): 9 de marzo en Gaztescena (20:00 horas)

La compañía de danza Denis Santacana estrena este espectáculo a mitad de camino entre la creación coreográfica, el trabajo de texto y la videocreación.

Los intérpretes Denis Santacana, Josephine Haas y Víctor Fernández plantean un lugar común entre la danza contemporánea y el flamenco y la danza española, donde no se busca la fusión sino encontrar la comunicación entre esos dos lenguajes tan diferentes.

'Madera' (Denis Santacana): 11 de marzo en Gaztescena (12:00 horas)

Madera se inspira en la propia experiencia del coreógrafo, Denis Santacana, al regresar a su tierra después de muchos años viviendo fuera. Esta pieza «íntima y personal» de 18' de duración muestra esa lucha interna con los fantasmas del pasado, una búsqueda del hogar entendido como lo que fuiste y lo que eres, utilizando de nuevo el bagaje de la danza contemporánea y el flamenco y la danza española.

'El enjambre' (Vaivén): 11 de marzo en AZ - Fundación SGAE Gunea (18:30 horas)

Vaivén presenta esta comedia «desenfadada, trenzada con mucho humor y emoción», protagonizada por las actrices Naiara Arnedo, Itziar Atienza, Sara Cozar, Getari Etxegarai, Aitziber Garmendia y Leire Ruiz y dirigida por Mireia Gabilondo.

El espectáculo -una coproducción con el Teatro Victoria Eugenia, Teatro Arriaga y Teatro Principal y seleccionada dentro del programa de nuevas dramaturgias Antz3rkiz- cuenta la historia de un grupo de amigas de la infancia que acude a una casa rural para celebrar la despedida de soltera de una de ellas. Pero lo que a priori iba a ser un fin de semana a lo loco, enloquecerá un poco más y aflorarán los trapos sucios y confesiones entre alcohol y drogas.

Desde su estreno el pasado 18 de julio en el Teatro Victoria Eugenia la acogida del público ha sido «buenísima» , colgando el cartel de completo en todas las actuaciones, tanto en euskera como en castellano.

'Roman y Julieta' (Borobil), 11 marzo en euskera y 12 de marzo en castellano en la Casa de Cultura de Intxaurrondo (20:00 horas)

Roman y Julieta cuenta la historia de Roman, un anciano de 70 años que está profundamente deprimido por la muerte de su esposa. El anciano sufre dependencia física y sus tres hijos se tendrán que turnar para cuidarle hasta que deciden contratar a una inmigrante irregular para que le cuide. Entonces surge el amor entre ellos dos, pero la codicia y los prejuicios les impedirán seguirla.

Dirigida por Anarz Zuazua, la obra habla de prejuicios, de miedos, de orgullo y frustraciones, sentimientos que se irá intensificando a medida que avanza la obra, protagonizada por José Ramón Soroiz, Tanya de Roberto, Ainhoa Aierbe, Iñigo Aranburu y Alazne Etxeberria.

El equipo de 'Roman y Julieta'.

'Block' (Amaia Elizaran) 11 de marzo en Gaztescena (12:00 horas)

El proyecto, con Amaia Elizaran como directora e intérprete, junto con Leire Otamendi se compone de dos mujeres que se relacionan mediante el cuerpo, generando fuerzas opuestas y de bloqueo entre ellas para construir un lenguaje propio basado en esas resistencias: bloquear, obstruir, impedir, inmovilizar...ese bloqueo que impide que una persona continúe su vida con normalidad.

La obra de 15 minutos de duración se ha representado en 24 ocasiones desde su estreno en Donostia en mayo del año pasado y ha recorrido después ciudades como Vitoria, Bilbao, Santa Cruz de Tenerife, Pamplona, Biarritz o Libourne.

'Erritu' (Kukai Dantza): 11 de marzo, Teatro Victoria Eugenia (20:30 horas)

Bajo la dirección artística de Jon Maya (Kukai dantza) y Sharon Fridman como coreógrafo, Erritu es un proyecto donde se funden dos modos de entender la danza. El trabajo de Fridman está basado en el lenguaje del contact y en la ruptura de la pared, buscando conectar más con el público.

Urko Mitxelena, Nerea Vesga, Eneko Gil, Izar Aizpuru como intérpretes nos mostrarán un viaje vital a los distintos estados de la vida, mediante ritos. Estados que van desde el nacimiento, al caos, pasando por la soledad, el amor y finalmente, a la muerte.

'Dublineses' (Ados Teatroa): 13 de marzo, Victoria Eugenia (20.00 horas)

«Dublineses», una pieza maestra de la obra de James Joyce, muy poco volcada a teatro y que ahora lleva a escena Ados teatroa, bajo la dirección de Garbi Losada, y un elenco de ocho personajes. El relato se sitúa en Dublin, el día de Reyes de 1904 donde una serie de personajes de distintas edades y sexos de clase media-alta acuden a una cena que las señoritas Morkan ofrecen todos los años en su casa. El tema velado tras la aparente sencillez del relato es la parálisis moral y espiritual de la Irlanda de la época.

El equipo de 'Dublineses'. / ARIZMENDI

'Out of the Blue II': 11 de marzo en Tabakalera (14:30 horas)

Out of the blue es una pieza de danza contemporánea de pequeño formato pensada para mostrarse en la calle, donde dos intérpretes se encuentran en escena.

Un trabajo fresco y divertido que interpretan los bailarines Maria Andres y Denis Martínez.

Dejarse llevar en el escenario es lo que plantea esta pieza, que anima a la participación del público.

'Macbeth' (Teatro Arriaga): 10 de marzo en el Victoria Eugenia (20:00 horas)

El Teatro Arriaga produce y lleva a escena una irreconocible versión de Macbeth, la obra maestra de Shakespeare. Una novedosa visión dirigida por el bilbaíno Alex Gerediaga y qeu cuenta en los papeles protagonistas con los intérpretes Mikel Losada y Miren Gaztañaga.

Gerediaga ha buscado ser fiel a la historia de Macbeth sin traicionar su habitual línea de creación, sustentada en relacionar los códigos escénicos y cinematográficos. Llama la atención la «cuidadísima» estética de este Macbeth, con una puesta en escena distinta qeu contiene elementos como proyecciones audiovisuales que muestran lo que Shakespeare contaba, juegos de luces y la música de Belako, que cuenta con un fuerte peso a lo largo de la obra.