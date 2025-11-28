Del derribo de las murallas a la Guerra Civil: aquella Donostia

Del derribo de las murallas en 1863 al inicio de la Guerra Civil en 1936, hubo una Donostia de la que apenas quedan vestigios, aunque ... sí imágenes. Y 176 de estas fotografías protagonizan el volumen 'San Sebastián desaparecido' que, de la mano de la historiadora Berta Echeberria Arquero, y de Kutxa Fundazioa y la editorial Efadós, recorre aquellos 75 años que, para bien y para mal, asentaron los cimientos del presente de la ciudad.

Con prólogo del historiador Félix Luengo Teixidor, el libro ilustra la transformación urbana, social y humana que vivió la ciudad a través de una selección de imágenes de de autores como Pascual Marín, Ricardo Martín, Rogelio Gordon y Cesáreo Castilla, entre otros, procedentes de los fondos de Kutxa Fundazioa Fototeka. Un trabajo, en definitiva, que constituye un ejercicio de recuperación de la memoria colectiva donostiarra.

Berta Echeberria propone un viaje a la época estructurada en tres capítulos –Recorrer, Rememorar y Revivir– centrados en mostrar la evolución urbana de la ciudad y sus periferias; los habitantes de la ciudaed, que dieron forma a su transformación; y las escenas de la vida cotidiana que ofrecen un acercamiento a la vida y los sentimientos de la ciudadanía entre finales del XIX y las primeras décadas del XX.

La edición en euskera ('Desagertutako Donostia') y castellano ('San Sebastián desaparecido'), que se presentará el próximo miércoles en la sala Kluba de Tabakalera (18.30 horas), forma parte de la colección Desagertutako Euskal Herria de Efadós, iniciada el pasado año con el volumen dedicado a Bilbao y que se amplía ahora con los trabajos dedicados a Irun y Errenteria.