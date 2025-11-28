Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Una de las imágenes incluidas en 'San Sebastián desaparecido' FOTOTEKA KUTXA

Del derribo de las murallas a la Guerra Civil: aquella Donostia

El libro 'San Sebastián desaparecido' recorre 75 años de la historia de la ciudad a través de 176 fotografías procedentes de la Fototeka de Kutxa

Alberto Moyano

Alberto Moyano

San Sebastián

Viernes, 28 de noviembre 2025, 07:16

Comenta

Del derribo de las murallas en 1863 al inicio de la Guerra Civil en 1936, hubo una Donostia de la que apenas quedan vestigios, aunque ... sí imágenes. Y 176 de estas fotografías protagonizan el volumen 'San Sebastián desaparecido' que, de la mano de la historiadora Berta Echeberria Arquero, y de Kutxa Fundazioa y la editorial Efadós, recorre aquellos 75 años que, para bien y para mal, asentaron los cimientos del presente de la ciudad.

