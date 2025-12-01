Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Jesús Ferro, en el coso de Illunbe la pasada Semana Grande. B. Luna

Jesus Ferro | Presidente saliente de la plaza de toros

«Dejo la presidencia de Illunbe: quiero volver a disfrutar como aficionado»

Se retira tras once años al frente del coso. Recuerda los mejores (y peores) momentos vividos en un puesto a menudo polémico

Manuel Harina

Lunes, 1 de diciembre 2025, 06:35

Comenta

Para la mayoría del público que acude a una plaza de toros el presidente es alguien que ocupa un palco, que va sacando pañuelos para ... que el espectáculo se desarrolle y alguien a quien recriminar, muchas veces, y pocas aplaudir, por sus decisiones, fundamentalmente con ocasión de la posible devolución de un toro o con relación a la entrega de trofeos. No: el presidente y su equipo constituyen el equipo regulador del festejo; el presidente es la máxima autoridad de la corrida y quien tiene bajo sus órdenes a la autoridad gubernativa. Una responsabilidad muy importante y no remunerada; pura afición.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ingresado en la UCI el conductor herido en el accidente de la N-121-A en Irun tras una colisión entre un coche y un camión
  2. 2

    La carretera se cobra la vida de seis jóvenes este domingo
  3. 3 Consiguen rescatar a un perro que llevaba diez días desaparecido en un monte de Gipuzkoa
  4. 4

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Villarreal
  5. 5 Seis ertzainas heridos y un detenido en las protestas contra una carpa de Vox en Donostia
  6. 6

    Los guipuzcoanos arruinados que se acogen a la ley de Segunda Oportunidad se triplican en tres años
  7. 7 La gastronomía vasca triunfa en la nueva ciudad más poblada del mundo: tres restaurantes para 42 millones de personas
  8. 8 Letizia ya tiene sustituto de Felipe
  9. 9

    Astilleros Balenciaga firma su venta al grupo árabe a falta del acuerdo con los trabajadores
  10. 10

    Donde se salvan las anorexias más graves

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Dejo la presidencia de Illunbe: quiero volver a disfrutar como aficionado»

«Dejo la presidencia de Illunbe: quiero volver a disfrutar como aficionado»