David Smith será el primer artista 'invitado' a exponer en Chillida Leku 55.000 visitantes ha recibido el museo en seis meses tras su reapertura en abril. / AFP El museo hernaniarra supera los 55.000 visitantes en los seis primeros meses de su reapertura ALBERTO MOYANO Viernes, 11 octubre 2019, 13:55

Chillida Leku se abrirá por primera vez en sus veinte años de vida a la obra de otros artistas con una gran exposición del escultor estadounidense David Smith el próximo mes de abril. Así lo han comunicado los responsables del museo de Hernani, en una rueda de prensa en la que han adelantado parte de 2020, en el que se cumple el vigésimo aniversario de su primera apertura al público, y en la que han celebrado las más de 55.000 visitas recibidas desde la reinauguración del pasado 17 de abril.

El presidente de la Fundación Chillida Belzunce, Luis Chillida, la directora del museo, Mireia Massagué, y la responsable del Programa Educativo, Nausica Sánchez, han anunciado un programa expositivo para la próxima temporada que incluye un monográfico sobre la luz -tema presenta en la obra del escultor donostiarra a través de piezas como 'Buscando la luz'-, la primera muestra en España del libro de artista póstumo 'The Shadows Belong to Litght' y un amplia batería de actividades educativas a desarrollar a lo largo del año.

David Smith, primera artista 'invitado' a exponer en Chillida Leku, es uno de los máximos exponentes escultórico del expresionismo abstracto estadounidense. Su obra «tiene que ver y no tiene que ver» con la de Eduardo Chillida, según comentó Luis. Así, si el artista de Illinois trabajó en una cadena de montaje de una fábrica de automóviles y esta circunstancia marcó toda su trayectoria artística, en el caso del artista donostiarra su entrada en el mundo de la escultura se produjo a través de la forja de Hernani en la que se fabricaban aperos de labranza. Algo más joven Smith, aunque prácticamente contemporáneos, sus obras se podrán contemplar en las campas del museo de Zabalaga a partir de la próxima primavera. Se da la circunstancia de que en contadas ocasiones las piezas del estadounidense se han podido ver en España.

Por otra parte, el próximo mes de diciembre una muestra sobre 'Buscando la luz' sustituirá a la actual exposición sobre la serie de 'El Peine del Viento' que ocupa el piso superior del caserío. Chillida, que regresó de París en busca de la luz negra del Cantábrico, se reencontró con la luminosidad durante un viaje por Grecia e Italia que realizó en 1963 y que concluyó en la Pronvenza. A partir de ahí, incorpora esta experiencia a su obra y dos años después abre una nueva línea de trabajo con el 'Homenaje a Kandinsky', un alabastro del que aprovecha sus cualidades traslúcidas. A partir de ahí, relieves en papel, porcelanas y pequeñas tierras o grandes obras públicas en hormigón, como 'La casa de Goethe' (1986) desarrollan su interés por las relaciones entre luz y arquitectura. La culminación de esta inquietud se produce en los años noventa, con 'Buscando la luz', que se puede admirar en el centro de la campa de Zabalaga, y cuyas 'hermanas gemelas' se encuentran en el campus de Doha o en el exterior de la Pinacoteca de Munich.

También acogerá Chillida Leku en verano del próximo año una celebración especial con motivo de su 20 cumpleaños y una exposición, por primera vez en España, del libro de artista 'The Shadow Belongs to Light'. Se trata de un proyecto ideado y trabajado por Chillida en 1994, pero que por diversas circunstancias no se terminó, de forma póstuma, hasta 2017. El libro se compone de textos de Louis I. Kahn y una serie de grabados en relieve y sin tinta realizados a partir de planchas aprobadas por el propio artista donostiarra. Supervisado por Ignacio Chillida, el libro de artista se presentó en EE UU, con motivo de la exposición 'Memory, Mind, Matter. The Sculpture of Eduardo Chillida' que se celebró en el Dalí Museum en 2017.

En cuanto al programa educativo diseñado por el museo, incluye el ciclo Universo Chillida. Charla y café, charlas, conferencias y la participación en el festival Korner de Donostia Kultura, que aúna fútbol y cultura y remitirá a la condición de guardameta de la Real Sociedad que ostentó el artista en su juventud. La edición del tercer volumen del Catálogo Razonado de Escultura, de la mano de la editorial Nerea y Kutxa Fundazioa y las visitas de grupos escolares -con jornadas dedicadas también a los profesores- completan la programación del centro hernaniarra.