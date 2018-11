Dave Douglas pone su jazz al servicio del «cambio positivo» El inquieto trompetista actúa hoy en el Victoria Eugenia al frente de Uplift JUAN G. ANDRÉS SAN SEBASTIÁN. Domingo, 18 noviembre 2018, 08:47

El neoyorquino Dave Douglas, uno de los trompetistas más creativos e inquietos de la escena jazzística internacional, regresa hoy a Donostia, ciudad que conoce bien por las numerosas veces que ha tocado en el Jazzaldia. Esta vez regresará al Victoria Eugenia para presentar Uplift, un proyecto que pretende poner la música al servicio del «cambio positivo» y en el que militan otros cinco renombrados artistas: Jon Irabagon (saxofón), Mary Halvorson (guitarra), Rafiq Bhatia (guitarra), Bill Laswell (bajo) y Ches Smith (batería).

'Uplift: Twelve Pieces for Positive Action in 2018' es un curioso proyecto que Douglas ha puesto en marcha a través de su sello Greenleaf Music. Sólo suscribiéndose al mismo a través de Internet es posible escuchar las doce composiciones que el músico ha ido difundiendo durante este año, a razón de una por mes y cada una vinculada a una causa social: igualdad racial, derecho a voto, derechos de las mujeres y LGBTQ, bienvenida a los inmigrantes, reparto de riqueza, diplomacia, ciencia y educación, humanidades y cultura, leyes de armas sensatas, amor, paz... El trompetista ha planteado este trabajo «como respuesta al clima político y social que se vive en EEUU y otros lugares», y a través de estas composiciones, aspira a plantear «cómo podemos contribuir al cambio positivo».

Brillantes improvisadores

Seguir la pista del soplador estadounidense y estar al día con su discografía es prácticamente misión imposible. Desde su debut en 1993 con 'Parallel Worlds', ha publicado medio centenar de álbumes y ha liderado proyectos como String Group, que incluía un trío de cuerdas, o Tiny Bell Trio, que exploraba las músicas balcánicas. Ha tocado en los formatos más diversos junto a músicos como Ravi Coltrane, Joe Lovano, Uri Caine o el saxofonista John Zorn, de cuyo cuarteto Masada es integrante.

Precisamente, tras su función de este domingo, Dave Douglas regresará a Donostia el próximo 27 de julio para participar en la primera de las dos sesiones del Bagatelles Marathon que organizará Zorn durante el Jazzaldia: tocará con Masada compartiendo escenario con su líder y con los compañeros Greg Cohen al bajo y Joey Baron a la batería. El músico ha visitado el festival donostiarra en media docena de ocasiones, la última hace dos años con High Risk.

Por su parte, Mary Halvorson, que hoy acompañará a Douglas con su guitarra, participará en ambas jornadas de la maratón de Zorn, primero al frente de su propio cuarteto y después como acompañante de la pianista Kris Davis. También ella conoce Donostia, pues ha actuado en la ciudad con Anthony Braxton y con los Young Philadelphians de Marc Ribot. Con este último tocó hace unos meses en el Club del Victoria Eugenia el batería Ches Smith, mientras que el bajista y reputado productor Bill Laswell estuvo en el Jazzaldia de hace tres años con John Zorn y el batería Dave Lombardo.

Por último, el saxofonista Jon Irabagon destacó hace algunas ediciones en el explosivo concierto de Mostly Other People Do The Killing y Rafiq Bhatia es el más joven del sexteto -31 años- además de guitarrista y productor de la banda de rock experimental Son lux.