«No hay que darse por vencido, aunque el mundo te vuelva la espalda»

Juan Tallón (Vilardevós, Ourense, 1975) es novelista, traductor y periodista. Tiene pinta de personaje de cine negro, sin gabardina ni sombrero, pero con una mirada acerada y punzante, que te ensarta en la pared si no le cuadras en su campo de visión. Todo lo observa y todo lo registra. Documentación no le ha faltado para escribir 'Salvaje Oeste' (ed. Espasa), una novela de más de 600 páginas sobre las intimidades del poder político, financiero, empresarial y hasta futbolístico.

No es una parodia de la situación actual en España pero hay personajes -desde el presidente de Gobierno a una alcaldesa, banqueros y dueños de equipos de fútbol- que pueden resultar «muy familiares», reconoce el propio autor. La trama es pura ficción y la intriga está asegurada. La historia abarca 14 años, desde los 90 a principios del nuevo milenio, y tiene un final abierto.

- ¿Qué le dice su olfato sobre el futuro de España, de aquí a cuatro años?

- Tengo mal olfato. Y en todo caso, cuatro años no es tiempo bastante para que fructifique un cambio claro a mejor. Muy probablemente estemos igual. O quizás un poco peor.

«En cuanto pude, dejé el periódico y me dediqué a escribir los discursos del ministro de Justicia» ÚLTIMA LEGISLATURA DE ZAPATERO

«No me angustia el mundo que le espera a mi hija; solo espero que tenga fe en sí misma, pase lo que pase» PATERNIDAD

- Las alianzas entre el poder político y económico que usted radiografía en su novela, ¿no le parecen lógicas hasta cierto punto?

- ¿Lógicas?

- El poder atrae al poder. Nunca se tiene bastante, más allá de siglas o colores.

- Sí, ya, pero no creo que la lógica sea la categoría que debamos aplicar a la realidad sociopolítica... Todo es un gran despropósito, una caída sin fin, una degeneración imparable... Estamos en manos de las élites, hasta cierto punto nos hemos convertido en sus rehenes.

- ¿La ciudadanía no tiene ninguna responsabilidad? ¿No hay capacidad de acción entre los votantes?

- Todo se ha precarizado, también el comportamiento de la sociedad. La ciudadanía ha respaldado el deterioro y eso la convierte en cómplice hasta cierto punto. Las cosas deberían haber cambiado hace tiempo.

- ¿Qué piensa del chalé de Pablo Iglesias e Irene Montero?

- Es un ejemplo más de la falta de coherencia en el discurso político.

- De discursos políticos, por cierto, usted sabe bastante.

- Algo, sí.

- ¿Cómo terminó trabajando para el ministro socialista de Justicia Francisco Caamaño (2009-2011)?

- Yo era periodista en un diario gallego, me encargaba de la información de sucesos, así como de medio ambiente, tribunales y obispado. ¡Un ritmo infernal! Todavía peor que la información parlamentaria con Fraga... En cuanto pude, me marché a Madrid; allí me dieron la oportunidad de redactar los discursos del ministro de Justicia.

- Vaya cambio.

- Me lo pasaba bien. Les quitaba pomposidad, como si los escribiera para mí. Fue una buena época, tenía tiempo para mis proyectos literarios.

Licenciado en Filosofía

La vida de Tallón es una carrera hacia ninguna parte. Licenciado en Filosofía, renunció a preparar oposiciones porque se cogió un año sabático para escribir su primer libro ('Autopsia de una novela'), antes de adentrarse en el mundo del periodismo. «Era joven, inconsciente e idiota. Después llegó la frustración porque empecé a ver el reverso de las cosas. Pero no me quejo. Nunca me ha preocupado el futuro», asegura el autor de 'Salvaje Oeste', además de 'El váter de Onetti', 'Manual de fútbol' y 'Mientras haya bares', entre otras publicaciones.

- ¿La paternidad le ha inyectado optimismo de cara al futuro?

- Le confieso que no. Es más, no me angustia el mundo que le espera a mi hija. Hay que acostumbrarse a vivir en el ojo del huracán. ¿Sabe por qué?

- La verdad que no.

- ¿Dónde está más segura la mosca?

- Pues...

- ¡En el matamoscas! Vivimos en el puto caos, pero no hay que perder la sonrisa. Me gustaría que mi hija sintiera lo mismo. Quiero que tenga fe en sí misma. No hay que darse por vencido, aunque el mundo te vuelva la espalda.

- Dice el intelectual canadiense Michael Ignatieff que deberíamos superar los idealismos políticos... Que lo fundamental es la moral del ciudadano corriente, los pequeños gestos del día a día.

- Totalmente de acuerdo. La regla de oro es universal y eterna: no hay que hacer al prójimo lo que no queremos para nosotros.

- ¿Y cambiar el mundo?

- No está en nuestras manos. Hay inercias que nos superan. Pero debemos seguir y hacerlo a muerte. No queda otra. Todo puede empeorar.