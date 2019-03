El Dabadaba programa una velada de rock instrumental con Hyedra y Toundra J.G.A. SAN SEBASTIÁN. Viernes, 29 marzo 2019, 16:31

El Dabadaba acogerá esta noche una intensa velada de rock instrumental protagonizada por los madrileños Toundra, referencia absoluta del género en el Estado, y completada por los donostiarras Hyedra, que actuarán como teloneros.

Como recuerdan desde la sala de Egia, Toundra inició su andadura en 2007 y desde entonces, su sonido ha combinado «riffs poderosos, hermosas melodías y atmósferas intrincadas, todo ello arropado en espaciosas canciones llenas de electricidad que enfatizan la incandescente llama del directo del grupo». En un tiempo récord publicaron tres discos de manera independiente, giraron por varios países, participaron en algunos de los festivales más relevantes del continente -incluidos el Primavera Sound y el FIB- e incluso llamaron la atención del sello alemán Century Media, con el que firmaron contrato en 2014.

Cartel Toundra + Hyedra. Lugar Dabadaba (Donostia). Día y hora Hoy (21.30). Entradas 15/18 euros.

A menudo comparados con bandas como Mogwai, Explosions in The Sky o Russian Circles, su último y quinto disco se titula 'Vortex' (2018), un trabajo que marca un nuevo comienzo para la banda, pues de algún modo, han querido inspirarse en la rabia que en su día les hizo definirse. « «A la vez hay un halo de tristeza que impregna las canciones. Cada uno sabrá por qué han salido así... o no. Estamos volviendo», dijeron antes de acometer una gira europea con más de 20 conciertos por 10 países diferentes y una primera incursión en Latinoamérica con tres conciertos en México.

Por su parte, Hyedra se fundó en 2012 y tras autoeditar el EP 'Prologue', lleno de melancólico post-rock y toques post-metal, en 2018 publicaron su primer disco, de título homónimo.