DAB eta Cielo Raso konpainiak Edinburgh Festival Fringen izango dira
Bakoitzak seina emanaldi eskainiko ditu 'Noeud' eta 'Née' ikuskizunekin abuztuaren 19tik 24ra Basque Showcase-aren egitarauaren baitan
J. Agirre
Astelehena, 11 abuztua 2025, 12:52
Euskal Herriko DAB eta Cielo Raso konpainiek seina emanaldi eskainiko dituzte abuztuaren 19tik 24ra izango den Edinburgh Festival Fringen. Etxepare Euskal Institutuak Dance Base Eskoziako dantzagunearekin duen elkarlanari esker, urtero euskal dantza konpainien presentzia bermatzen da bertan eta azken deialdian Dance Baseko programatzaileek hautatu zituzten.
DAB konpainiaren 'Noeud' ikuskizunak Eduardo Chillidak eta Cristobal Balenciagak partekatzen dituzten lan-metodologietan sakontzen du. Espazio eta irudi lerromakurren sorkuntza dira bi artisten kontzeptuak, beren denboraren mugimendua askatasunerantz gidatzen dutenak. Bizi izan ziren garaia ere inspirazio iturri izan zaio konpainiari: garai hartako egoera politiko, sozial eta kulturala behatu dute, eta hiru dantzari jarri dituzte eszenan, askatasuna murrizteko bidea aurkitzeko asmoz.
Bestetik, Cielo Raso konpainiaren 'Née' lana gizakiak hunkitzen, errailtzen, bakardadea laztantzen, galera estratifikatzen, desilusioa laguntzen, desengainua emantzipatzen, absentzia indartzen, maitasunagatik borrokatzen, hurbilekoa birtualizatzen, magiari eusten, deabruak beldurtzen, bizigabea humanizatzen, ilunpetik itzultzen, irudimena asaltatzen, beldurrak bereizten eta ordenatzen, airea zeharkatzen, ahalegintzen den obra da. Dotoreziaz, zaratatik urrun dagoen bidaia bat eraikitzen du. Lehen pertsonan kontatua, hausnartua eta eraldatzailea. Née bakarkako lana da, eta kontatzeko sortu zen.
Horretaz gain, Cielo Raso konpainiako Igor Calonge koreografoak dantza garaikideko ikastaroak eskainiko ditu emanaldi-egunetako goizetan.
Edinburgh Festival Fringe munduko kultur ekitaldi handienetariko eta garrantzitsuenetako bat da, artistentzat bai ikusgarritasunagatik eta baita nazioarteko kulturgileekin networking aukerengatik plataforma oso baliagarria.
