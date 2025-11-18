El 50 cumpleaños de la Orquesta Mondragón y la despedida de los Golden Apple Quartet, citas destacadas de la oferta cultural para 2026

Itziar Altuna San Sebastián Martes, 18 de noviembre 2025, 14:06 Comenta Compartir

Los cantantes Nacho Vegas, Paco Ibañez, la pianista Judith Jáuregi, los Golden Apple Quartet con su espectáculo de despedida 'Vamos que nos vamos', o el show con el que la Orquesta Mondragón celebrará su medio siglo, son algunas de las citas destacadas de la programación de artes escénicas que ha presentado este martes Donostia Kultura para los próximos meses. En total serán 27 conciertos a los que hay que sumar la oferta teatral, con 24 obras que se van a representar en el Teatro Victoria Eugenia, el Principal, la casa de cultura de Lugaritz y Gasteszena, y otros cuatro espectáculos de danza, además de la oferta dirigida al público infantil.

En palabras de la concejala de Cultura, Ana Lopez Loiarte, se ha confeccionado una programación «variada, muy diversa y de calidad», con espectáculos de gran impacto, pero también con la presencia de artistas emergentes. Junto a la concejala, Esther Fernandino, técnica de programación de la unidad de Música, Norka Chiapusso, director de la unidad de Teatro y Danza, y Jon Aizpurua, director de la unidad de Acción Cultural, han detallado el contenido de la programación, que un año más tendrá sus sedes principales el Teatro Victoria Eugenia y el Teatro Principal, pero que también se extenderá por toda la ciudad a través de las red de las casas de cultura.

Como novedad, en esta ocasión los socios de Donostia Kultura tendrán prioridad a la hora de comprar las entradas, y un descuento de un 20% en algunos de los espectáculos. Así, la preventa comenzará este miércoles, a las 11.30 horas en la web de Donostia Kultura y en las taquillas de los teatros Victoria Eugenia y Principal. El público general podrá adquirir las entradas a partir del jueves, a las 11.30 horas.

Oferta musical variada

Aunque ya será en primavera, la Orquesta Mondragón celebrará su 50 cumpleaños con un espectáculo que recalará en el Teatro Victoria Eugenia el 7 de mayo. Sobre el escenario se rendirá homenaje a los músicos, colaboradores y amigos que han dejado huella en la banda durante estas cinco décadas: desde artistas e ilustradores que dieron forma al imaginario de la banda, hasta compañeros de viaje que compartieron discos, escenarios y proyectos inolvidables. Tampoco faltarán las canciones que marcaron generaciones.

Otra cita destacada la protagonizarán los Golden Apple Quartet el 29 de marzo en el Victoria Eugenia con 'Vamos que nos vamos', un recorrido musical por las canciones que han compartido con los espectadores durante casi cuatro décadas.

La oferta musical también tendrá grandes nombres del panorama estatal, como Nacho Vegas o Paco Ibañez, que actuarán en el Victoria Eugenia el 6 y 7 de febrero respectivamente. A nivel internacional destacan nombres como el dúo Herman Düne, John Grant, el trío que encabezará Andy Shppard, o el también dúo formado por John Scofield y Gerald Clayton, que actuarán el 30 de abril en el Teatro Principal con motivo del Día Internacional del Jazz.

Euskal Herriko Gazte Orkestra abrirá el año en el Victoria Eugenia con un viaje por el barroco. La pianista Judith Jáuregi volverá a ofrecer un recital en el Victoria Eugenia y el pianista Josu Okiñena compartirá escenario con la violonchelo Sevak Avanesyan primero, y el violinista Alexandre Da Costa después, dentro del Ciclo Batura. En el apartado musical también destacan la propuesta 'Ikimilikiliklik', que llega de la mano de Loraldia para presentar una nueva versión de esta obra, que cumple ahora 50 años. Ganbara Ostatua, Toc y Vecinos, Biznaga, Badmintones, Aria, o la banda Urtz, también actuarán en la ciudada los próximos meses. La oferta musical se completará con festivales como Musikagela Weekend, los festivales de música heavy y metal de la casa de cultura de Larratxo, o el ciclo Gure Ahotsak, que reunierá voces de mujeres artistas del 3 al 7 de marzo.

Teatro y danza

Entre la música y el teatro, el musical 'Sonrisas y lágrimas' trasladará al público a la Austria de los años 30, hasta la villa de los Von Trapp y los majestusos Alpes. Se trata de una producción de Theatre Properties, que se podrá ver en el Victoria Eugenia del 27 de febrero al 1 de marzo.

Un año más, la oferta teatral presentará títulos de reconocidas compañías y directores, como 'Blaubeeren', de Sergio Peris-Mencheta, 'Bestseller, la obra que Lorca nunca escribió', de Ozkar Galán, el concierto dramatizado 'Piaf! The show', o 'Casting Lear', de Barco Pirata. La escena vasca también tendrá una presencia destacada con títulos como 'Emakume baten borroka eta metamorfosia', 'Un asunto de Txapelas', 'Desobedienteak 18/98' de Tanttaka teatroa, 'Trajea' de Txalo Produkzioak, o 'Etxea, eta Amahiru Konpainia.

El festival de artes escénicas dFeria, entre el 13 y el 18 de marzo, también incluirá una amplia programación, con 15 obras teatrales y otras tantas de danza.

