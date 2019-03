La 'cumbre' de los creativos debate en Donostia el futuro del sector Buenafuente y Silvia Abril presentaron en 2018 la gala. Este año será otro televisivo 'sorpresa'. / J.M. LÓPEZ «En publicidad no hay 'fake news': las redes nos obligan a ser honestos», dice Guille Viglione, director de la cita que reúne desde el jueves a 2.000 profesionales MITXEL EZQUIAGA Martes, 26 marzo 2019, 08:24

El Club de Creativos, la entidad que agrupa a profesionales de la publicidad y el marketing, cumple veinte años. Y por ese motivo su 'cumbre' de este año en el Kursaal, que comienza el jueves, debate «cómo serán los próximos veinte años en el sector». Más de 2.000 profesionales asisten hasta el sábado al mayor evento sobre la publicidad que hay en España, según apuntan sus responsables.

«Es complicado imaginar hacia dónde va el sector porque el mundo, y nuestra profesión, avanzan a gran velocidad», dice el publicitario guipuzcoano Guille Viglione, director de la cita donostiarra del C de C. «El 'smartphone' nació hace solo once años y sus aplicaciones cotidianas han cambiado nuestra forma de vivir, desde las relaciones personales hasta la compra, los viajes o la manera de informarnos, así que seguro que llegan nuevas fórmulas, como la inteligencia artificial o algo que aún no conocemos, que revolucionará las cosas», reflexiona Guille Viglione.

Tres años más en el Kursaa

Porque, tal como añade Guille Viglione, director del encuentro, «en la publicidad la digitalización y las redes sociales nos obligan a un máximo de honestidad. Al contrario de lo que ocurre en la información, aquí no caben las 'fake news': si una publicidad es falsa los usuarios enseguida la denuncian de forma viral».

De todo eso se hablará desde el jueves en el Kursaal. El Club de Creativos ha renovado su convenio con San Sebastián y seguirá en la ciudad al menos en esta edición y dos años más. «Entre Donostia y la publicidad hay una especie de idilio: todos los profesionales quieren venir, debaten acaloradamente en las ponencias y luego comen, beben y disfrutan de la ciudad. Ha ocurrido tradicionalmente con los profesionales españoles, pero también con todos los que llegan del exterior. Este año recibiremos, por ejemplo, a gente de los cinco continentes», apunta Guille Viglione.

La cifra de inscritos aún no está cerrada, pero volverá a superar los 2.000. «El dato real es que ya se han inscrito a concurso un 17% más de piezas que el año pasado», dice el responsable de la cita del C de C. Los premios se concederán en la noche de la creatividad, el sábado, que concederá su premio de honor a Toni Segarra, uno de los máximos gurús del oficio. Andreu Buenafuente y Silvia Abril presentaron el año pasado esa gala y este año otra figura televisiva se encargará de la labor. La organización mantiene el nombre en secreto para lograr el factor sorpresa.

El rostro de Amazon

Además de los profesionales relacionados directamente con la publicidad y con los medios el Club de Creativos invita este año a cineastas o escritores. Rodrigo Sorogoyen, triunfador de los últimos premios Goya con 'El reino', y el guionista y director donostiarra Borja Cobeaga son algunos de los nombres que participarán en las charlas.

Guille Viglione destaca también la presencia de especialistas como Kate McCagg, directora creativa de Amazon, Afdhel Aziz, uno de los principales expertos en marketing e innovación a nivel mundial, y Rei Inamoto, una de las personas más influyentes en la industria del marketing y la creatividad, considerado como una de las «25 personas más creativas en publicidad» por la revista Forbes.

El Club de Creativos también quiere mimar al público guipuzcoano. El Kursaal acoge una exposición sobre los cambios producidos en el mundo de la creatividad en los últimos veinte años y los ciudadanos que lo deseen podrán acceder a ver la muestra en el auditorio. Se repite también, de la mano de la campaña foral 'Etorkizuna Eraikiz', el taller denominado TMRW (por 'tomorrow', mañana) centrado en la innovación. Juan de los Ángeles, fundador de C4E Consulting Services, una consultora de tendencias especializada en generar innovación a través de cursos, informes, talleres, sesiones de trabajo o viajes de inspiración, dirigirá el taller en los 'cubos'.

El lema 'Buscando nuevos caminos' preside todos los eventos englobados en la reunión del Kursaal. «No se trata de plantear un escenario futurista, sino de mostrar qué novedades relevantes cambiarán de alguna manera la forma en la que trabajan y se relacionan los agentes de la industria», dice la organización en la presentación. Los llamados 'días c de c' son la suma de dos eventos, Día A y Día C, sobre marcas y creatividad.

Toni Segarra (C de C de honor 2019) Un referente de la publicidad

Es uno de los creativos más brillantes. Su trabajo quedó plasmado en campañas como «me gusta conducir» (BMW), «redecora tu vida» (Ikea) o «A qué huelen las nubes» (Evax). El sábado recibe el premio de honor del Club de Creativos.

Kate McCagg (Directora Creativa de Amazon) 'Contadora' de historias para las marcas

Ha trabajado con las principales agencias, estudiosa de la evolución de la tecnología y las redes sociales, enamorada de contar historias para las marcas (storytelling), ahora es directora creativa en Amazon en el grupo de Diseño Publicitario y Experiencial.

Rodrigo Sorogoyen (Director de 'El Reino') Cronista de la sociedad en el cine

El cineasta que arrasó en los Goya con 'El reino', su crónica de la corrupción, será entrevistado por el periodista Carlos del Amor. Otros directores, como el donostiarra Borja Cobeaga, participarán también en los talleres y ponencias.