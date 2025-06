La cultura y las lenguas como herramientas para fomentar la diversidad y huir de la polarización

Ahots Batuak por la diversidad cultural y lingüística

En un mundo que avanza hacia desafíos globales cada vez más complejos y urgentes, la Agenda 2030 ha sido una brújula común para articular respuestas compartidas. Euskadi ha dado un paso más en ese camino: el ODS 18, una propuesta que nace en Euskadi y se proyecta al mundo, alzando la voz en nombre de todas las lenguas y culturas del planeta.

Ahots Batuak - GJH 18 es mucho más que un proyecto. Es una llamada a unir voces diversas en favor de un desarrollo sostenible más humano, más justo y más plural. Una propuesta que aspira a convertirse en una aportación internacional: sumar a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible un nuevo objetivo, el número 18, centrado en la diversidad cultural y lingüística como motor de transformación social.

La cultura no es solo un patrimonio del pasado, sino el sustrato vivo de quienes somos. Y las lenguas no son únicamente un medio de comunicación: sostienen derechos, transmiten conocimiento, construyen comunidad y permiten que cada persona encuentre un lugar propio desde el que mirar el mundo. Sin lenguas vivas no hay culturas fuertes, y sin culturas vivas, el mundo no será sostenible. Desde el Gobierno Vasco han abierto así un camino que se quiere recorrer con otras comunidades lingüísticas y culturales del mundo.

Un camino que parte del reconocimiento mutuo y de una certeza compartida: solo un mundo que escucha todas las voces será un mundo verdaderamente sostenible.