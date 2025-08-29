Cronología de los 75 años de Arantzazu
DV repasa las fechas más señaladas de todo el proceso, desde el llamamiento inicial a la pintura de la cripta, pasando por momentos de crisis y disensión
Viernes, 29 de agosto 2025, 00:01
Este sábado se cumplen 70 años de la bendición del santuario de Arantzazu y el próximo día 9 de septiembre 75 de la colocación de ... la primera piedra. Sigue siendo un referente de la vanguardia artística vasca de la segunda mitad del siglo XX.
-
1950
Pablo Lete, ministro provincial de los franciscanos, hace un llamamiento para construir una nueva basílica con una edificación singular. Se selecciona la idea de los arquitectos Francisco Javier Sáenz de Oiza y Luis Laorga.
-
9 de septiembre 1950
Aprovechando la festividad de Nuestra Señora de Arantzazu se coloca la primera piedra.
-
1951
Comienzan las obras propiamente dichas.
-
1952
Fallece Pablo Lete en un accidente de avión en el Triángulo de las Bermudas.
Los arquitectos se separan. Las obras se ralentizan.
-
1954
En noviembre, el obispo Jaime Font Andreu prohíbe la obra por no ajustarse a los cánones establecidos. El edificio está terminado pero no parte de la decoración a cargo de Oteiza (escultura), Basterretxea (cripta), Carlos Pascual de Lara (ábside), Javier Álvarez de Eulate (vidrieras) y Eduardo Chillida (puertas).
-
30 agosto 1955
Se bendice la basílica y se abre al público.
-
1958
Fallece Carlos Pascual de Lara. Se encarga el ábside a Lucio Muñoz.
-
1962
Se inaugura el ábside.
-
1966
Se levanta el veto. Oteiza se niega a volver al santuario.
-
1968
1 de noviembre. Oteiza vuelve a la obra.
-
1969
Entre el 12 y el 17 de junio se colocan los 14 apóstoles en el friso.
-
21 de agosto 1969
Se instala 'La Piedad' en lo alto de la fachada.
-
31 de agosto
Se consagra la nueva basílica.
-
1984
Nestor Basterretxea pinta la cripta.
