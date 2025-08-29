Cronología de los 75 años de Arantzazu

Este sábado se cumplen 70 años de la bendición del santuario de Arantzazu y el próximo día 9 de septiembre 75 de la colocación de ... la primera piedra. Sigue siendo un referente de la vanguardia artística vasca de la segunda mitad del siglo XX.

En esta cronología repDV repasa las fechas más señaladas de todo el proceso, desde el llamamiento inicial a la pintura de la cripta, pasando por momentos de crisis y disensión.

1950

Pablo Lete, ministro provincial de los franciscanos, hace un llamamiento para construir una nueva basílica con una edificación singular. Se selecciona la idea de los arquitectos Francisco Javier Sáenz de Oiza y Luis Laorga.

9 de septiembre 1950

Aprovechando la festividad de Nuestra Señora de Arantzazu se coloca la primera piedra.

1951

Comienzan las obras propiamente dichas.

1952

Fallece Pablo Lete en un accidente de avión en el Triángulo de las Bermudas.

Los arquitectos se separan. Las obras se ralentizan.

1954

En noviembre, el obispo Jaime Font Andreu prohíbe la obra por no ajustarse a los cánones establecidos. El edificio está terminado pero no parte de la decoración a cargo de Oteiza (escultura), Basterretxea (cripta), Carlos Pascual de Lara (ábside), Javier Álvarez de Eulate (vidrieras) y Eduardo Chillida (puertas).

30 agosto 1955

Se bendice la basílica y se abre al público.

1958

Fallece Carlos Pascual de Lara. Se encarga el ábside a Lucio Muñoz.

1962

Se inaugura el ábside.

1966

Se levanta el veto. Oteiza se niega a volver al santuario.

1968

1 de noviembre. Oteiza vuelve a la obra.

1969

Entre el 12 y el 17 de junio se colocan los 14 apóstoles en el friso.

21 de agosto 1969

Se instala 'La Piedad' en lo alto de la fachada.

31 de agosto

Se consagra la nueva basílica.

1984

Nestor Basterretxea pinta la cripta.