Cristina Iglesias en Santa Clara

Con la llegada del otoño desaparece el servicio de barcas, cesa el flujo de visitantes y Santa Clara recupera su auténtica condición de isla. Con la complicidad del mal tiempo, el antiguo lazareto de San Sebastián se repliega sobre sí mismo y vuelve a ser ese lugar semisalvaje y de difícil acceso al que dirigimos la vista con alborozo cuando las grandes olas de los temporales del noroeste rompen contra sus paredes con tal fuerza que parece que vayan a desplazarlo. El otoño marca así el inicio de un ciclo de letargo que se prolonga hasta la llegada de los primeros calores del siguiente verano. Todo parece indicar, sin embargo, que este invierno las cosas van a ser distintas en Santa Clara. Los plazos del proyecto de Cristina Iglesias para acondicionar el interior del faro van a obligar a realizar una intervención que debería iniciarse en breve y que se prolongará muy probablemente durante todo el próximo año. Según las últimas informaciones, la idea es inaugurar la obra en septiembre de 2019.

No se sabe demasiado del proyecto de la escultora aunque se ha repetido por activa y por pasiva que no alterará la actual silueta del faro. Básicamente, la intervención consistiría en vaciarlo para crear un vaso de hormigón que acogería la pieza escultórica. Pocas objeciones se pueden poner al proyecto artístico cuando ni siquiera se ha dado a conocer su esbozo. Cristina Iglesias es una artista consagrada y seguro que intervenir en su ciudad natal supone para ella un acicate que le ha llevado a exprimir todo su talento. Otra cosa es que la isla sea el sitio más adecuado para realizar una intervención de esa naturaleza. Aunque parece ser que la idea inicial es que las visitas al faro se realicen en pequeños grupos para no alterar el entorno, lo cierto es que uno tiene la impresión de que la intervención constituye una amenaza para un espacio muy sensible en el imaginario donostiarra. Si el proyecto no tiene mucho éxito, el peaje a pagar no será muy caro: tener la isla en obras durante un año. Se supone que luego los arbustos y los árboles volverán a cerrar las cicatrices que a buen seguro abrirán los trabajos. En cambio, si la escultura triunfa y se convierte en un icono susceptible de atraer multitudes como el vecino Peine del Viento, Santa Clara corre el riesgo de morir de éxito: trasiego de embarcaciones trasladando visitantes, acondicionamiento de nuevos accesos hasta el faro, instalación de elevadores para facilitar el paso a discapacitados, saturación de un espacio extraodinariamente vulnerable desde el punto de vista medioambiental... Dado que en ninguno de los dos supuestos se advierten claras ventajas, igual es el momento de abrir un debate ciudadano sobre el proyecto. La isla es un rincón privilegiado del paisaje donostiarra y cualquier modificación que le afecte requiere un contraste de pareceres que en el caso que nos ocupa no se ha producido.