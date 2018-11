«La creatividad y el humor se ahogan cuando tenemos miedo» El público llenó la sala de Okendo. Se habilitó otra sala contigua para seguir la charla por televisión. A la izquierda David Trueba, a la derecha Nacho Carretero. / LUSA David Trueba y Nacho Carretero dan en Literaktum una clase práctica de libertad y lamentan «la dictadura del algoritmo» MITXEL EZQUIAGA SAN SEBASTIÁN. Miércoles, 14 noviembre 2018, 07:30

Estaban convocados a un diálogo sobre las amenazas a la libertad de expresión y terminaron dando una clase práctica de creatividad y humor. La libertad se demuestra hablando. Quizás fue porque David Trueba entró a la sala de Okendo feliz con el paquete de libros que le había regalado en la puerta el escritor Ramon Saizarbitoria. O tal vez fue porque Nacho Carretera venía sonriente de tomar un vino con su amigo Ander Izagirre en el bar de la esquina. «La creatividad se ahoga cuando hay miedo», coincidieron los dos, y anoche hablaron sin temor en la charla que inauguraba Literaktum, el festival de las palabras que dará protagonismo a la literatura las dos próximas semanas en San Sebastián.

Trueba, escritor y cineasta, veía ayer la botella medio vacía: «Vivimos sometidos a la peor censura, que es la comercial», «nos gobierna un algoritmo nazi que quiere saber qué nos gusta y cómo nos gusta», «los grupos sociales funcionan como las hinchadas de los clubes de fútbol, perdonan todo lo que dicen y hacen los suyos y son implacables con los otros». El periodista y escritor Nacho Carretero, en cambio, veía la botella medio llena, «y eso que estoy aquí como testimonio de la víctima, como escritor al que le han secuestrado un libro». Para Carretero «vivimos con más libertad que nunca, pese a normas injustas como la 'ley mordaza' que habría que derogar cuanto antes. Siempre ha habido ofendidos, pero la diferencia es que ahora lo cuentan en directo por las redes sociales».

La libertad de los otros

Carretero añadió lo que para algunos fue la mejor idea de la noche. Parece obvia y antigua, pero cada vez se encuentra menos, en la realidad y especialmente en la realidad virtual: «El verdadero valor no reside en defender la libertad de expresión de quienes piensan como yo, sino en defender el derecho a expresarse de quienes dicen cosas que te repugnan». Puso como ejemplo el juez jubilado que ha sido condenado por unos versos «machistas y lamentables» sobre la diputado de Podemos Irene Montero. «Son deplorables, sí, pero si estamos a favor de la libertad hay que aceptarla también para quien dice cosas en las antípodas de nuestras ideas».

La casa de cultura de Okendo estaba abarrotada. El público llenó la sala quince minutos antes del acto y parte de los espectadores pudieron seguir la charla desde otra estancia a través de un circuito interno de televisión. Jon Aizpurua, de Donostia Kultura, insistía en que la filosofía de Literaktum «es llevar las charlas a las casas de cultura, aunque haya problemas de aforo».

«Es lamentable que los algoritmos gobiernen: la mayor censura hoy es la económica» David Trueba, Cineasta y escritor

El periodista Guillermo Altares moderó la tertulia, aunque en el caso de Trueba la tertulia era «inmoderable», si es que existe esa palabra en 'la ciudad de las palabras' que es Literaktum. El autor de 'Tierra de campos' tenía ganas de hablar. «La libertad está amenazada porque vivimos en una sociedad que nos trata como a consumidores, no como a personas. Nos movemos con la lógica de las relaciones comerciales, más que de las relaciones humanas, y ahí se busca que no exista competencia. Se intenta destruir lo que es contrario a ti, con lógicas más propias del fútbol, y nos movemos como 'guetos del gusto', agrupados con los que buscan o piensan lo mismo que yo».

«Me cago en el algoritmo»

En opinión de Trueba «en las redes sociales nos movemos a veces como la marabunta, dejas al margen tu cabeza individual y pasas a formar parte de la manada». El cineasta y escritor ya estaba lanzado y desinhibido: «Yo me cago en el algoritmo, esos mecanismos que gobiernan la red y te llevan adonde quieren. Si tu eres un creador y el algoritmo te convierte en un invisible no tienes que hacer: si la gente no sabes que existe no te puede elegir. El algoritmo tiene un punto nazi: sabe qué has comprado en Amazon o elegido en Netflix, y como conoce tus gustos pretende dirigirte. Lo estamos viendo aplicado a la política. Los partidos ya no tienen que poner carteles en la calle; saben por internet qué públicos interesan y cómo pueden convencerte».

«Ofendidos ha habido siempre; la diferencia es que ahora lo cuentan en directo por las redes» Nacho Carretero, Periodista y escritor

David Trueba bromeó con quienes pronostican que el algoritmo de internet buscará ya hasta la pareja ideal. «Nuestros padres eran un algoritmo aún más fuerte que sabían qué chica no te convenía. Y pese a eso, te rebelabas porque en la adolescencia tocaba despreciar a esos padres que, según descubres años más tarde, tenían toda la razón».

El público disfrutaba con la charla del Trueba desencadenado y un Carretero más cauto en las formas pero igual de contundente en sus mensajes. El autor de 'Fariña' tuvo que hablar, lógicamente, de su libro, censurado por una juez a resultas de la denuncia interpuesta por un exalcalde gallego. «Pienso que más que de la censura fui víctima de un error judicial», contó el periodista y escritor gallego. «Cuando mis editores me plantearon que el libro iba a secuestrarse yo ni siquiera sabía que aún podían secuestrarse libros en España. Lamento que una crónica del fenómeno del narcotráfico en Galicia terminara convertida en un objeto de debate político. Como lamento, también, que los dirigentes del PP y autoridades judiciales que me mostraban su solidaridad en privado no lo hicieran en público».

«El arte no tiene límites»

Pese a su propia experiencia, Carretero piensa que «vivimos el momento de mayor libertad de expresión. Hay que ensancharla, sí, pero valorar también lo que tenemos. Siempre ha habido ofendidos que han pretendido eliminar las opiniones ajenas. Ahora lo vemos en vivo y en directo por las redes, porque estamos en un cambio de época».

Nacho Carretero alerta sobre uno de los peores riesgos: la autocensura. «En el arte no debe haber límites, pero uno de los efectos de las redes es que te controlas para no ser víctima de un aluvión de insultos o faltas de respeto». En eso coincidía Trueba: «El miedo es muy legítimo. No puedes pedir a nadie que sea valiente y se preste a que le rompen la cara por la libertad de expresión. Pero sí podemos pedir a las instituciones, a las estructuras de poder, que garanticen las condiciones para que cada uno diga lo que le dé la gana sin necesidad de ser un héroe».

Las 'amenazas a la libertad' que daban título a la charla se quedaron ayer en la puerta. Por fortuna.