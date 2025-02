La creación de un centro vasco de teatro, un proyecto que de momento no se contempla

xiste un centro de producción o que al menos apoye directamente la creación de carácter público, como sí sucede en comunidades que cuentan con una ... lengua propia como Cataluña, Valencia o Galicia. De momento, su posible creación no se encuentra entre los planes inmediatos de las instituciones.

A Fernando Bernués, de Tan-ttaka Teatroa, le parece inaudito que las artes escénicas estén confiadas exclusivamente a una iniciativa privada, «insertada en una gran fragilidad», ya no solo por el aspecto económico sino también como filosofía de país. Para ello reclama «un Teatro Nacional de Euskadi, o llamémoslo como se quiera, desde el cual se garantice que cada año van a salir al escenario propuestas creativas propias en condiciones de máximo respeto».

No solo se refiere a la creación propiamente dicha, sino que «también serviría como herramienta para impulsar nuestra lengua y nuestra cultura. No sé qué pasa para que el Gobierno en cuarenta años de gestión cultural no haya sido capaz de generar un marco de producción y exhibición pública. Si tenemos una orquesta y una televisión públicas, ¿por qué no un teatro público?».

María Goiricelaya comenta que «sería maravilloso tener un centro dramático vasco, no solamente por la producción, que por ejemplo ya hacen teatros públicos, principalmente el Arriaga, sino por lo que puede suponer a nivel cultural más allá de la exhibición: la investigación y la creación entre otros ámbitos». Aún con esta opinión, señala que «no sé si esta sería la solución para la complicada situación actual de las compañías vascas privadas. A diferencia de los modelos europeos, aquí somos muy dependientes de las ayudas».

A este respecto, desde el Departamento vasco de Cultura señalan que «es preciso poner en valor las estructuras que ya tenemos. Sarea cuenta con 65 teatros de carácter público. Una red nada desdeñable. Una red que cuenta con infraestructuras de primer nivel que deben ser valoradas como tal. El Gobierno Vasco es autoexigente y claro que ve margen de mejora. Quizá, haya margen para generar sinergias y colaboraciones entre estos teatros que ya existen. Esas sinergias nos dan una visión general de la red de teatros y del sistema de artes escénicas que tenemos en Euskadi».

En la actualidad, lo más cercano a un proyecto autonómico conjunto es Antz3rkiz, la colaboración que realizan los teatros Victoria Eugenia de Donostia, Arriaga de Bilbao y Principal de Vitoria, para sacar adelante algunas coproducciones e impulsar nuevas dramaturgias. La última de ellas es '¿Quién nos disparó?', de Alexandru Stanciu.