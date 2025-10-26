Un corto hecho en Tabakalera busca en grabaciones familiares la memoria de las lesbianas

En una ligeramente borrosa filmación familiar, una niña risueña y de pelo rizado recorre los jardines de Alderdi-Eder y se acerca a un paseo ... de la Concha de otro tiempo. Leemos rótulos en que Isa, la autora del cortometraje, recuerda conversaciones con su abuela. La niña mete la cabeza por el hueco circular de la barandilla de la Concha. ¿Será Isa en el pasado? Acaso no, «pero son parte de lo que soy».

El uso de grabaciones domésticas, la reconstrucción del diálogo intergeneracional y una tercera, o primera, pata, la búsqueda de la escondida memoria, personal y colectiva, de mujeres con identidad lesbiana, estructuran 'La raíz', que se proyecta esta tarde en la Seminci de Valladolid tras haber pasado por otros festivales internacionales. Su autora es la burgalesa Isa Sáez Pérez, pero Donostia está en la base de su producción.

Isa realizó y montó el corto durante su estancia en el taller de cine 'queer' 'Memorias sinvergüenzas', que montó en verano de 2024 Tabakalera con el apoyo de la EQZE y la Filmoteca Vasca. «Fue un punto de encuentro increíble, muy intenso, muy completo», recuerda con agradecimiento. «Fue un momento para experimentar y jugar; me lo disfruté muchísimo».

La burgalesa contó con el apoyo del director del taller, Alejo Duclós, y de su tutora Tamara Lucarini para centrar su idea. Y los numerosos archivos familiares de la Filmoteca Vasca para jugar a encontrar las imágenes de su pasado personal y el del colectivo de lesbianas. «Jugaba con la fantasía para identificar una memoria que ni siquiera sé si existe. Pero, ¿cómo no va a existir? Que no se haya nombrado no significa que no existe».

Isa Sáez Pérez evoca ese pasado clandestino de las personas LGTBI sin rabia. «Busco, juego, imagino. El lugar desde el que hablo es tranquilo». Del mismo modo reconstruye con imágenes y textos sobreimpresos una conversación con su querida abuela sobre su identidad sexual que nunca se produjo en vida. «Nunca me preguntaste por novios. Nunca hablamos de esta opción (el lesbianismo) pero seguro que la intuías».

Entender sin palabras

A Isabel Sáez Pérez le interesa el diálogo entre generaciones, aunque no sea fácil. «Con la conexión entre generaciones nos pasa que la comunicación no es tan fluida, especialmente con generaciones que vivieron la Guerra Civil y se han acostumbrado al silencio. Se entienden sin palabras. También con las generaciones más jóvenes resulta que hablamos distintos códigos. Lo importante es entender, aunque sea diciendo sin decir».

Cuando participó en 'Memorias sinvergüenzas' e hizo 'La raíz', no sospechaba que sus ocho minutos fueran a tener el recorrido y el eco que está logrando en festivales. Tras la presentación de hoy de 'La raíz' en la Semana Internacional de Cine de Valladolid, Isa regresara a la sala de montaje, puesto que acaba de rodar un cortometraje de ficción, con el título provisional de 'Soñamos', que cuenta el efervescente inicio de una relación entre dos mujeres de la Navarra rural.