Donostia estudia cómo encajar sus festivales de verano en las estrictas normas sanitarias La imagen del público reunido en la playa de la Zurriola durante el Jazzaldia será difícil de repetir este verano / José Mari López El Ayuntamiento elabora un plan que llevará a la nueva 'cumbre' con Urkullu el 10 de mayo. «Si hay festivales, no tendrán nada que ver con los que conocemos», se advierte MITXEL EZQUIAGA Viernes, 24 abril 2020, 05:55

Siguen siendo más las incógnitas que las certezas. Nadie se atreve aún a pronosticar qué ocurrirá con los tres grandes festivales del verano donostiarra, aunque de momento hay ya una fecha concreta: el 10 de mayo el alcalde Eneko Goia llevará un primer planteamiento a la nueva 'cumbre' con el lehendakari Urkullu, los tres diputados generales y los alcaldes de las otras dos capitales vascas que analizará el futuro de los grandes eventos culturales y populares del País Vasco.

Ayer se celebró una primera reunión en la que el lehendakari planteó las estrictas normas de salud pública que baraja el Gobierno Vasco para los próximos meses. Mientras dure el estado de alarma es el Ejecutivo central el que establece las medidas, pero cuando avance el progresivo desconfinamiento se espera que Vitoria recupere el control y marque las directrices sobre actos públicos y reuniones.

En la toma de contacto de ayer quedó claro que muchas de las grandes citas deberán suspenderse, y otras adaptarse a las circunstancias. Cada municipio elabora ahora su plan para la nueva puesta en común del 10 de mayo. Desde el punto de vista del verano cultural guipuzcoano son tres las señas de identidad. El primero en el calendario es el Jazzaldia, que tiene prevista su 55 edición entre el 22 y el 26 de julio. Pocos creen en el Ayuntamiento que, si se celebra, sea una edición normal. Imaginar ahora los conciertos multitudinarios en la playa dentro de tres meses parece una quimera, lo mismo que celebrar recitales en auditorios como la Plaza de la Trinidad, el Kursaal o el Victoria Eugenia repletos de público. Tampoco parece probable que los artistas viajen en esas fechas, y menos los nortemericanos. Donostia Kultura estudiará a fondo las posibilidades en los próximos días, según indican fuentes municipales, pero la idea de un festival normal parece descartada. La duda es si podrá hacerse una edición aunque sea a escala reducida. «El equipo trabaja en distintos modelos y escenarios», remarcan desde el Ayuntamiento. Cabría una «edición de mínimos», casi simbólica, como una forma de mantener la cita anual del Jazzaldia.

Las claves Jazzaldia Es el primero en el calendario y el que más dudas plantea ahora por su carácter multitudinario Quincena Musical Su director, Patrick Alfaya, confiesa que «a día de hoy me cuesta imaginar conciertos en el Kursaal» Zinemaldia Juega en su favor que hay más margen hasta septiembre y posibilidades de flexibilizar su esquema

Artistas que no viajan

En agosto es el turno de la Quincena Musical. Las fechas de esta 81 edición abarcan del 1 al 29 de ese mes, y las mismas incertidumbres presiden los planes de sus rectores. El director, Patrick Alfaya, ya avanzó en este periódico que «a día de hoy me cuesta imaginar conciertos en agosto en el Kursaal». Esta misma semana confesaba en Teledonosti que ahora ve más cerca la 'no celebración' de la Quincena que el sí, no solo porque las normas sanitarias limitarían los aforos: orquestas y artistas están cancelando giras y Alemania, una de las 'patrias' de la clásica, ya ha establecido que no habrá actos en teatros y auditorios al menos hasta el 31 de agosto.

El evento más lejano en el calendario, el Zinemaldia, se beneficia por ahora de ese mayor margen de tiempo. El Festival de Cine prevé su 68 edición del 18 al 26 de septiembre y su organización sigue funcionando aunque con las mismas incertidumbres. En el Ayuntamiento se recuerda que el esquema del Zinemaldia, más flexible, permitiría su celebración aunque en condiciones bien distintas a lo habitual. La presencia de invitados, por ejemplo, se reduciría por las limitaciones de viajes que aún podrían seguir en esas fechas.

La cancelación de Cannes fue todo un aldabonazo, pero el director del Zinemaldia, José Luis Rebordinos, recordaba a DV hace unos días que «el equipo continúa trabajando igual que siempre, aunque desde casa. Seguimos recibiendo y viendo películas y haciendo la selección. Tenemos reuniones telemáticas continuamente con productores y todo tipo de agentes. Los que hacen las películas y nosotros sabemos que todo está entre interrogantes, pero vamos haciendo el trabajo».

«Aunque sea a medio gas»

Rebordinos apuntaba que tiene el refrendo de las instituciones que forman el consejo de administración del Festival, «hablo a menudo con ellos, sobre todo con el presidente, Eneko Goia, y me anima a seguir». «Aunque pudiéramos hacer un festival a medio gas hay que intentarlo, porque al menos sería insuflar un poco de energía y movimiento económico a la ciudad, a los hoteles o restaurantes que puedan estar ya abiertos, a un 50% o lo que se pueda. Si no, la alternativa es ir a cero», remataba.

El alcalde Goia quiere acelerar ahora el estudio para aclarar el porvenir. El Gobierno Vasco, las diputaciones forales y los ayuntamientos de las tres capitales vascas se reunirán de nuevo el 10 de mayo con el objetivo principal de «garantizar la salud y seguridad pública», por lo que se da ya por seguro que muchas actividades deberán suspenderse.

Según declaró Urkullu ayer, las instituciones vascas trabajan ya sobre un documento de trabajo para compartir una primera visión sobre los eventos culturales, fiestas populares y las otras iniciativas de carácter sociocultural programadas para el verano.