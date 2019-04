El coro Eskifaia invita a cantar en el XXXVII Ciclo de Música Sacra de Hondarribia que arranca el sábado Los coros mixto e infantil Eskifaia de Hondarribia interpretarán el repertorio 'De Londres... a Harlem'. El público podrá interpretar la obra 'Hark the Herald Angel Sing' junto con esta agrupación coral en el concierto del domingo PATRICIA RODRÍGUEZ SAN SEBASTIÁN. Jueves, 4 abril 2019, 13:53

Desde música de las abadías de Inglaterra, hasta el gospel afroamericano, Hondarribia será escenario, este fin de semana y el próximo, de la 37ª edición del Ciclo de Música Sacra como anticipo de la Semana Santa. Serán un total de cuatro conciertos que ofrecerán coros de «gran calidad vocal y repertorio variado y en los que habrá muchas sorpresas y novedades, como el concierto del domingo en el que el público podrá participar», según adelanta la vicepresidenta de Hondarribiko Eskifaia Abesbatza, Anatxo Gezala, agrupación que organiza el ciclo desde 1983 -el más antiguo de Euskadi-, junto con la colaboración del Ayuntamiento de la localidad y la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción y del Manzano.

El coro de cámara Pierres Liriques de la región francesa de El Bearne será el encargado de abrir el ciclo este sábado. Integrado por una treintena de cantantes aficionados procedentes de los coros de Pau, Bayona, Landas y Los Altos Pirineos y bajo la dirección de François Ithurbide, harán un recorrido por el repertorio vocal de distintas épocas, desde Vivaldi o Haendel hasta piezas de Kodaly y Fauré. El domingo, Eskifaia Abesbatza ofrecerá «un concierto especial en el que podrá participar el público», comenta Gezala como una de las novedades de esta edición. «Aquellas personas que quieran sumarse interpretando una canción pueden entrar en la página www.hondarribiaturismo.com y descargarse el tema 'Hark the Herald Angel Sing' con las letras y el esquema de la obra. Además hemos colgado un vídeo de un concierto celebrado en la Catedral de San Pablo de Londres para que la gente vea cómo va a ser». Desde Eskifaia Abesbatza animan a unirse a esta experiencia que se basa en «una costumbre de Inglaterra en la que los asistentes a muchos de los conciertos de Navidad cantan al unísono junto al coro». Completarán el repertorio 'De Londres... a Harlem' música inglesa con piezas como 'Cornet voluntary' o 'Sing joyfully unto God' hasta el gospel afroamericano y los temas 'A Festive Trumpet Tune', 'Amazing grace' o 'The Lord is my Shepherd', interpretadas por el coro mixto Eskifaia Abesbatza y el coro infantil Eskifaia Txiki, con Gorka Aierbe en la batuta. Según explica Gezala, «este concierto hará un recorrido por la música del siglo XV que vino de Inglaterra hasta su llegada a Estados Unidos y su fusión con otras culturas, que dio lugar al gospel afroamericano. Es música preciosa y parece que se relaciona siempre con algo aburrido y para nada lo es, además no toda la música sacra es antigua».

Compositores checos

El segundo fin de semana, el sábado 13 de abril, llega a Hondarribia el grupo Ingenium Ensemble, de Eslovenia, que interpretará obras en su mayoría de compositores chechos como Jacobus Gallus y Jan Dismas Zelenka dentro de un repertorio que abarca música de 1500 hasta 1800. El ciclo finalizará el domingo con un concierto a cargo de Unanue Kamara Korala de Ondarroa, formado por un grupo de mujeres, y el coro de voces blancas Xatz Eskifaia de Hondarribia que interpretarán el 'Ave María' (J. Busto), 'Agnus Dei (B.Chilcott)' o 'Pater Noster' (X.Sarasola), entre otras piezas, bajo la dirección de Amaia Aldalur y Estibaliz Arrizabalaga. Todos los conciertos serán en la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción y del Manzano de Hondarribia, a las ocho de la tarde y con carácter gratuito.

El Ciclo de Música Sacra surgió de «la inquietud de un grupo de personas del coro Eskifaia», tal y como recuerda su vicepresidenta, y desde su creación en 1983 han participado agrupaciones corales de todo el mundo.