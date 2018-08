Corajuda Torrestrella

Estuvo muy valiente y sin esconderse Román con dos toros de distinta condición. No fue sencillo ninguno de los dos. Descolgado desde el galope de salida, el primero de corrida, tronchado por un severísimo puyazo y demasiado fino de cabos para tronco tan ancho, 550 kilos, fue muy codicioso, pero se trastabillaba por frágil. La fragilidad, ya evidente antes del duro puyazo, lo hizo incierto. Pero no paró de atacar.

Un quite arrebatado de Gonzalo Caballero por gaoneras no fue árnica precisamente. Se levantó un ligero viento, Román abrió de largo, vino sin gobernar el toro y entonces se dio paso a una faena muy de trágala: mejor o peor colocado, pero encajado en serio el torero valenciano que aguantó de verdad y se fajó cuanto pudo. No le descompusieron ni la envergadura del toro ni sus acostones jadeantes. Al acortar distancias, se pasó el toro por la barriga como si tal cosa.

Se entregó Román con la espada, cobró una entera tendida y salió encunado y volteado de la reunión pero ileso. Hazem El Sirio, tercero de cuadrilla, tiró de Román del suelo cuando el toro lo tenía atrapado entre las manos. Un quite impagable. Sonaron con más fuerza las palmas para el toro en el arrastre que las de reconocimiento para Román.

Saltaron dos toros del gusto de todos: tercero y cuarto. De pintas casi idénticas. Salpicados, capirotes, botineros, badanudos, ojalados, coleteros. Sin ser armónicos, fueron toros con plaza. Dieron buen juego los dos. El cuarto, tranco caro de partida, el de mejor nota en el caballo -dos puyazos excelentes de Santiago Chocolate-, pecó por encogerse sin afligirse. El tercero, boyante, fue el toro de la tarde.

El tercero de esta corrida de Bilbao fue justamente ejemplo de eso que don Álvaro llamó el temple. Se acababa de arrastrar un segundo de corrida que fue como una marejada de temperamento, a chorro batiente y descompuesto su fondo de destemplada bravura. Y el contraste fue formidable. Muy seria la embestida de ese tercero y firme y compuesto Luis David Adame, que debutaba en Vista Alegre como matador de alternativa.

Se hizo querer el menor de los hermanos Adame no solo por sus habilidades y recursos con el capote sino por su resolución tan segura en un principio de faena de buen compás. Tres tandas en redondo ligadas, y tan templadas como el propio toro.