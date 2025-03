Final de Copa Real Sociedad-Athletic: Chillida, Elías Querejeta, Gabriel Celaya, la otra alineaciòn: cuando la Real Sociedad fue una de las bellas artes

Mi padre dejó de ver el fútbol en el campo porque le daban envidia sus excompañeros», recuerda hoy con una sonrisa Luis Chillida, hijo ... de Eduardo Chillida. «Pero siguió a la Real Sociedad hasta el final de Copa ante el Athletic. Celebró con orgullo la Copa de 1987 y hoy estaría confiado en que el equipo ganará en Sevilla», añade.

Si el fútbol es un arte, como pretenden sus más fervientes defensores, la Real Sociedad podría presumir de alineación de lujo. Y en la puerta, Eduardo Chillida, nacido en San Sebastián en 1924 y fallecido en 2002, uno de los grandes escultores del siglo XX y portero titular del equipo al principio de los años 40, hasta que una lesión le retiró. Cuenta su familia que apenas conservan recuerdos físicos de aquella etapa «porque le dio tanta rabia abandonar que seguro que tiró a la basura los guantes o las camisetas».

El pronóstico del escultor

Se perdió un portero pero se ganó un artista. Su esposa, Pilar Belzunce, siempre repetía que gracias a aquella lesión Eduardo pudo dedicarse al arte. «Si no, hubiese terminado de entrenador del Hércules», decía, «o del Elche», apuntaba en otras ocasiones; por alguna razón, le vinculaba con banquillos levantinos. Lo que sí subrayaba el artista es que la portería le ayudó a entender el lenguaje de las tres dimensiones para su labor como escultor.

El 'gato' Chillida en pleno salto, con el equipo y en Marca al principio de los 40. Arriba, en el agur a Atotxa en 1993. Usoz

«Mientras pudo aita iba a la comida anual de exjugadores, casi siempre en Zarautz, y se lo pasaba en grande», rememora Luis Chillida. «Mi madre no iba, decía que se aburría escuchando anécdotas de fútbol, y me tocaba ir a mí de acompañante». Luis Chillida no duda al imaginar qué diría hoy su padre ante la final de Sevilla. «Estaría emocionado de haber llegado hasta aquí, confiado en el triunfo, además ante los vecinos, y con pena de que las condiciones hayan provocado un partido sin público. Porque él entendía que el público era esencial para completar la experiencia del fútbol».

«Vaya gol, pibe»

En los encuentros de exjugadores Chillida coincidió muchas veces con su amigo Elías Querejeta. El cineasta nacido en Hernani en 1934 y fallecido en Madrid en 2013 fue también jugador de la Real a mediados de los 50, desde que tenía 19 hasta los 23 años. Más aún, hasta el final de su vida repitió que prefería el gol que metió al Real Madrid en Atotxa en 1955 a los premios logrados con sus películas en Cannes.

«Recibí fuera del área, regateé a tres defensas y a Alonso, el portero del Madrid», narraba años después. «Tiré a gol y el balón, suave, sobre el barro, pegó en el palo y entró. A mi hermano Francis, que estaba en la grada, lo sacaron a hombros. Alberto Machimbarrena me conminó: 'Elías, deja esas cosas que se te han ocurrido (por el cine). No hagas nada en tu vida, porque nunca harás nada mejor'. Al volver a mi campo, Di Stéfano, el más grande, me dijo: 'Vaya gol, pibe'».

También perdió la Real Sociedad a un valioso extremo, pero el cine ganó a un productor. El cine es lo que siempre quiso como profesión Elías Quejereta «desde que un día mi padre llegó a nuestra casa de Hernani con algo oculto sobre el hombro, nos reunió a todos en la buhardilla, puso una sábana en la pared, apagó la luz y sacó un proyector. Fue la primera vez que vi a 'Charlot'. Inolvidable».

Querejeta, hincha fiel, vivió en 1987 en La Romareda la final de Copa que ganó la Real ante el Atlético de Madrid, y es seguro que si su salud y las circunstancias lo hubiesen permitido habría gozado con el partido de mañana.

Ampliar Elías Querejeta (el segundo por la derecha) con sus compañeros de la Real en 1955

Un día le recordó a Luis Arconada que había visto en Zaragoza aquella final y cómo el portero donostiarra paró un penalty. Y Querejeta rememoró una anécdota de Eduardo Chillida que había contado más veces. «Chillida tenía su estudio en Hernani y coincidíamos en el tranvía. Una vez me explicó cómo había parado un córner. No veía el balón, pero el espacio indicaba que tenía que estar allí: abrió las manos y el balón se posó. Decía que el fútbol era una cuestión de espacio, como su obra».

Poeta en la tribuna de Múgica

Gabriel Celaya (Hernani 1911, Madrid 1991) completa el tridente de figuras para esa Real Sociedad de artistas. El poeta no jugó con los txuri urdin, pero vivió desde crío la pasión blanquiazul y la cantó en sus versos. Celaya, cuyo nombre real era Rafael Múgica, 'creció' en la fábrica de su padre vecina al viejo campo de Atotxa. «Nos rompían los cristales a pelotazos. Recuerdo la conserjería llena de balones», recordaría después el poeta.

Ampliar Ediardo Chillida y Elías Querejeta.

Escribió su famosa 'contraoda' a Rafael Alberti a propósito de la final de Copa de 1928 «robada» por el arbitraje a la Real, y en parte utilizó esos versos en el poema que leyó en 1984 en las celebraciones del 75 aniversario del club blanquiazul. «Visiblemente emocionado, la garganta se le atascó al ir a leer el poema dedicado a aquellos jugadores con los que viajó a Santander en aquella final», relataría en este periodico Luis de Andia. «Está dedicado a la Real de mis años de infancia, jugadores que para nosotros eran dioses», dijo entonces Celaya: «Perdonen, pero me pongo cursi y hasta me emociono…», añadió. Y recitó, «con el rostro parapetado tras el folio arrugado, dibujando aspavientos con el brazo derecho en el aire que acompañaban el vuelo de sus palabras». Ahí están versos de exaltación realista como ese «camisolas azules y blancas volaban al aire, felices, como pájaros libres».

Ha habido más escritores y artistas que vistieron la camiseta blanquiazul, del escritor Joan Mari Irigoien al ahora humorista y actor Zuhaitz Gurrutxaga. Y hubo un periodista, el recordado Gorka/Pato Reizabal, que disfrutó contando esas historias y que mañana viviría feliz esta final.

Ampliar Alberti, Celaya y la esposa de éste, Amparitxu, en la Residencia de Estudiantes de Madrid en 1986. Su 'disputa' futbolística era ya historia. Cuando Celaya habló en versoy en otra final de 'árbitro comprado' Hubo un tiempo en que las pasiones futbolísticas eran intensas pero se cantaban en verso y no en gritos al estilo 'chiringuito'. La disputa entre Rafael Alberti y Gabriel Celaya a propósito de otra final de Copa está ya en la historia del deporte y de la literatura. El poeta Luis García Montero, autor de una antología de poesía y fútbol, la resumió así. «La Real Sociedad y el Barcelona disputaron la final de la Copa del Rey en 1928. Entonces no existían la prórroga y los penaltis. Si el árbitro pitaba el final con empate, había que repetir el partido. Se necesitaron tres encuentros para que el Barcelona ganase 3 a 1. Rafael Alberti asistió al primer partido, en Santander, el 20 de mayo. Impresionado por la actuación del portero del Barcelona escribió una 'Oda a Platko'. Buscaba en el deporte un signo de los nuevos tiempos, la épica del siglo XX». «Su poema, recogido en el libro 'Cal y canto' (1929), fue una de las primeras y mejores piezas dedicadas al fútbol», escribe García Montero. «Pero Celaya no estaba para literaturas. Seguidor de la Real, se indignó ante las actuaciones arbitrales de Pedro Vallana, Pedro Escartín y Pablo Saracho. No aceptó de buen grado la derrota ese 29 de junio. ¡Aquella final triple fue un robo! Así se lo dijo al maestro Alberti en una 'Contraoda'». Parte de la contraoda fue recogida por Celaya en el poema más amplio dedicado a la Real reproducido en esta página.

Poema de Gabriel Celaya Mi Real Sociedad

Recuerdo que de niño, socio de la Real,

desde la grada Norte, les veía jugar.

Y siempre con apuros contra la Real Unión.

¡René Petit, Patricio, Gamborena, Emery!

Nunca había manera de meterles gol.

Ni Yurrita, ni Jauregui podían conseguirlo.

Ni Izaguirre y Arrate defendernos al fin.

Y recuerdo también nuestra triple derrota

en aquellos partidos frente al Barcelona

que si nos ganó, no fue gracias a Platko,

sino por diez penaltis claros que nos robaron.

Camisolas azules y blancas volaban

al aire, felices, como pájaros libres,

asaltaban la meta defendida con furia

y nada pudo entonces toda la inteligencia

y el despliegue de los donostiarras

que luchaban entonces contra la rabia ciega,

y el barro, y las patadas, y un árbitro comprado.

Todos lo recordamos y quizá más que tú,

mi querido Alberti, lo recuerdo yo,

porque estaba allí, porque vi lo que vi,

lo que tú has olvidado, pero nosotros siempre

recordamos: ganamos. En buena ley, ganamos

y hay algo que no cambian los falsos resultados.