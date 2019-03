El consejo asesor de la cultura pide cambios a la Diputación para resultar más operativo El responsable de Gordailua, Carlos Olaetxea, durante una visita de los miembros del Consejo de las Artes y la Cultura, acompañados de Denis Itxaso y María José Telleria. Formado por quince miembros que se reúnen cada cuatro meses, el órgano lamenta la «invisibilidad social» del trabajo de estos tres años ALBERTO MOYANO SAN SEBASTIÁN. Domingo, 17 marzo 2019, 08:15

El Consejo de las Artes y la Cultura que el Departamento Foral de Cultura creó hace tres años para recibir asesoramiento en su gestión reclama cambios. Y lo hace tras constatar disfunciones, falta de operatividad, dificultad para hacer seguimiento al cumplimiento de sus recomendaciones y en ocasiones, constatar que opinaba sobre hechos ya consumados. Por encima de todo, lamenta «la invisibilidad social» de su trabajo. No obstante, en su informe de evaluación de once folios en el que repasa su funcionamiento a lo largo de esta legislatura, el Consejo pide la continuidad de este órgano consultivo, más allá de que se modifique su composición.

El Consejo de las Artes y la Cultura se creó el 8 de marzo de 2016 a instancias del diputado de Cultura, Denis Itxaso, con el objetivo de «elaborar recomendaciones sobre políticas culturales para optimizar recursos», «abordar los desafíos a los que se enfrentan la creación, la difusión y el consumo» de la cultura, «la promoción del pensamiento crítico y la provocación del debate» y «aconsejar sobre los nuevos temas que surgen con fuerza» en este ámbito. Con unas tres reuniones al año, ha estado conformado por quince miembros: la escritora Luisa Etxenike, la arquitecta Rocío Peña Azpilicueta, la ex directora del área de exposiciones y de patrimonio de Kutxa, Cristina Beloqui; la directora de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, Helena Pimenta, la soprano Ainhoa Garmendia; el promotor musical Iñigo Argomaniz, el ex director de la OSE Iñigo Alberdi, el bailarín Jon Maya, el director y productor teatral Fernando Bernués, el artista multidisciplinar Juan Azpitarte, el escritor Felipe Juaristi; la responsable de identidad digital de la Universidad de Deusto, Lorena Fernández, la distribuidora cinematográfica Miren Aperribay, el bertsolari Andoni Egaña y el cineasta Borja Cobeaga. «Tanto la asistencia como la participación ha sido bastante dispar -señala el informe de evaluación-. Alguno de los consejeros no ha llegado a acudir a ninguna de las reuniones. Otros, viendo que no podían asistir regularmente, han pedido su baja. Por último, ha habido consejeros que han acudido esporádicamente. No obstante, la regularidad ha sido la tónica general», señala el texto.

En cuanto a los temas abordados en las reuniones plenarias, coinciden con los principales proyectos acometidos por la Diputación durante la legislatura: desde la reforma del Koldo Mitxelena a la reordenación del sistema de ayudas, pasando por la revisión de la instalaciones de Gordailua, la creación de la Escuela de Cine Elías Querejeta y de la Oficina KBulegoa o el Instituto de Arquitectura de Euskadi. Los miembros del consejo enmarcan estos trabajos en la lista de funciones encomendadas, resumidas en «crear, por primera vez, un órgano consultivo que pudiera tomar el pulso del sector sobre los proyectos o políticas a realizar». A partir de aquí, el «estudio evaluativo» obedece a la necesidad de «extraer las conclusiones pertinentes y proponer recomendaciones para un mejor desarrollo de su función en el futuro».

«Reflexión crítica»

El resultado es un informe no exento de cierta perplejidad por parte de los miembros del consejo, que admiten que «no hemos sabido responder a la expectación creada», y en el que se aporta «una reflexión crítica» y en su opinión, «doblemente» necesaria «puesto que no existía experiencia anterior en la que fijarse y a partir de la cual actuar». Los miembros del consejo piden mejoras que garanticen una mayor operatividad de este órgano.

Así, solicitan un modo de «incorporar la opinión de la sociedad» a los debates, «comunicar al público los temas tratados», lo cual «hará que el consejo se haga visible y responsable», un mayor dinamismo que permita sustituir a los miembros cuando «no estén en disposición de hacer frente a su compromiso» y más agilidad para realizar reuniones temáticas, al margen de las «tres o cuatro plenarias que se celebren al año».

Por otra parte, no ahorran una dosis de autocrítica, en la que incluyen falta de seguimiento de los temas, «desigualdad en la implicación» de los consejeros, una visión «focalizada» en las áreas de actuación propias de cada miembros y una recepción tardía de la documentación que en ocasiones ha impedido «poder estudiarla en profundidad». Y por encima de todo, «la mayor carencia ha sido la invisibilidad social». El informe considera que la creación del consejo generó «una cierta ilusión», pero en los casi tres años de funcionamiento del órgano «no se ha hecho partícipe a la sociedad guipuzcoana de nuestros encuentros. Nuestros conciudadanos no saben si (el consejo) sigue existiendo, si se ha trabajado, si sirve para algo, si los temas abordados son importantes... Si la Diputación marcaba una directrices de trabajo al Consejo o si el Consejo daba directrices de actuación a la Diputación». Y concluye: «Se dio una imagen dinámica, renovadora y práctica, pero no hemos sabido responder a la expectación creada».

Además, abogan por la continuidad del Consejo en el tiempo «porque consigue que la Administración escuche voces diferentes antes de tomar decisiones», así como por el «intercambio de ideas y puntos de vista entre actores sociales independientes y la Administración» que su sola existencia ya implica. Sin embargo, «esto no quiere decir que los consejeros se eternicen en sus puestos», apunta: «El Consejo debe cambiar, aunque no todo él al mismo tiempo», sino «por mitades o incluso por tercios» de cara a facilitar la continuidad de los trabajos emprendidos. Por último, el órgano asume su carácter estrictamente consultivo, pero reclama «la capacidad de proponer temas que crea importantes y la Diputación no haya tenido en cuenta».