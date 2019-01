Concierto en tributo a los Beatles el viernes en el Kursaal DV Miércoles, 16 enero 2019, 07:26

The Mersey Beatles rendirán tributo el viernes a la mítica banda británica The Beatles en el Auditorio Kursaal de San Sebastián, según han informado los promotores del espectáculo. A partir de las 21.00 horas, The Mersey Beatles recrearán los grandes éxitos de los Beatles en vivo. Formado en Liverpool, igual que The Beatles, este grupo fue reconocido por la hermana del beatle John Lennon, Julia Baird, como el tributo a los Beatles «más auténtico» que había escuchado.