La compañía La Cocina trae al teatro Principal la obra 'Come y calla'

La compañía vizcaína La Cocina retoma doce años después de su estreno la obra 'Come y calla', «una función de metateatro con humor y cercanía, ... que busca reconciliar al público con el teatro contemporáneo», como cuenta Pako Revuelta, creador del grupo y uno de los tres interpretes, junto a Enriqueta Vega y Na Gomes.

Estarán en el teatro Principal el domingo a las siete de la tarde con este montaje que en su momento sorprendió por su frescura y se mantiene igual de vivo. «'Come y calla' nació como una propuesta que nos hicieron desde la sala La Fundición, de Bilbao, y ahora que sus creadores se jubilan nos animaron a retomarla. Aceptamos el reto y como hemos visto que el público sigue conectando fácilmente con el espectáculo, incluso en lugares donde no hay tradición teatral, estamos con una pequeña gira».

El montaje posee una gran naturalidad, con unas lentejas cocinándose en escena y unos personajes «que hablan de la fragilidad humana y de las máscaras que usamos para protegernos». Y dice Pako que lo logran «desde un tono cotidiano y accesible».

Para él esas lentejas son «un símbolo de la necesidad de sobrevivir en un mundo artístico que suele comprometer la creatividad en favor de la subsistencia». Sin perder nunca el humor, el espectáculo termina rompiendo la separación entre actores y espectadores. «Con todos compartiendo el escenario vivimos una sensación de convivencia y cercanía, sin obligar a nadie, que gusta mucho al público».