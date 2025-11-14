Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Un momento de la función.

La compañía La Cocina trae al teatro Principal la obra 'Come y calla'

Ofrecerán una única función, el domingo a las 19.00 horas en el Teatro Principal

Roberto Herrero

Roberto Herrero

San Sebastían

Viernes, 14 de noviembre 2025, 08:15

Comenta

La compañía vizcaína La Cocina retoma doce años después de su estreno la obra 'Come y calla', «una función de metateatro con humor y cercanía, ... que busca reconciliar al público con el teatro contemporáneo», como cuenta Pako Revuelta, creador del grupo y uno de los tres interpretes, junto a Enriqueta Vega y Na Gomes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cierra uno de los clásicos de San Sebastián: «Hemos vivido momentos muy bonitos; nos ha costado mucho tomar la decisión»
  2. 2 Cuatro detenidos en Ordizia por una brutal agresión a otro hombre que lleva casi dos meses en el hospital
  3. 3 La historia que recuerdan en un restaurante junto al mar de Gipuzkoa: «Llegó una familia con los macarrones en un termo»
  4. 4

    Hacer una OPE en euskera o usarlo en el trabajo acreditará el perfil lingüístico
  5. 5 Una histórica empresa vasca de hostelería subasta sus instalaciones para hacer frente a las deudas
  6. 6

    Cuatro barrios de San Sebastián superan el millón de euros en el precio medio de vivienda ofertada
  7. 7 Un multimillonario dona 730.000 latas de conserva en la recogida de alimentos: «Quería ayudar de manera diferente»
  8. 8 El mensaje de esperanza de Bárbara Goenaga sobre Borja Sémper: «La quimio ha sido durísima pero está todo prácticamente ya perfecto»
  9. 9

    Zupiria advierte del riesgo de disturbios en el Euskadi-Palestina por convocatorias «no comunicadas» de ultras
  10. 10 Adiós a un histórico restaurante de Gipuzkoa: un negocio familiar con casi 20 años de trayectoria

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La compañía La Cocina trae al teatro Principal la obra 'Come y calla'

La compañía La Cocina trae al teatro Principal la obra &#039;Come y calla&#039;