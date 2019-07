La comedia 'Toc toc' celebra en el Victoria Eugenia once años de éxito Hoy a las ocho de la tarde comienzan las representaciones. Desde hoy al domingo regresa esta divertida función en la que casi todos sus personajes sufren trastornos obsesivos compulsivos ROBERTO HERRERO SAN SEBASTIÁN. Viernes, 12 julio 2019, 08:41

Un TOC es una enfermedad mental, una obsesión compulsiva que puede llegar a ser una grave patología. Sus expresiones son muy variadas, desde agresividad a miedo a ser tocados o tocar, pasando por la necesidad de un orden extremo, repetir gestos tan habituales como encender la luz o cerrar la llave del gas, etc.

Desde el absoluto respeto a las personas que conviven con esa enfermedad, en la comedia 'Toc toc' no se ríen del trastorno «ni siquiera de quien lo sufre», como explica Esteve Ferrer, director del montaje y uno de los actores. «Nos reímos de la situación que se da con cinco personas que lo están pasando muy mal en una consulta, esperando a un médico que no llega. Eso hace que sea algo muy humano y crea mucha empatía y ternura con el espectador. Esa es la clave de nuestro éxito».

Éxito han tenido y tienen. Estuvieron en Donostia hace dos años y las cuatro funciones de este fin de semana inauguran la undécima temporada de representaciones. Tanto en Madrid como en las giras han superado ampliamente el millón de espectadores. Ferrer llega a decir que «ir a ver esta obra del francés Lauren Baffie ya se ha convertido en un TOC. Es impresionante la gente que repite, que la ve 5 o 6 veces. La recomiendan porque saben que va a gustar, invitan a familiares para que se lo pasen tan bien como ellos y de paso la vuelven a ver. Tenemos un trabajo que nos permite hacer feliz al público hora y media al día».

La realidad supera a la ficción

Con un reparto que casi no ha cambiado en estos once años, «algunos compañeros se fueron y han vuelto», dice Ferrer que divertir con este tema «logra también el objetivo de quitar el estigma que tienen las enfermedades mentales. Cuando alguien sufre un problema con el riñón no oculta que va al nefrólogo, pero cuando es algo mental muchas veces se hace por el qué dirán. Nosotros queremos poner sobre la mesa unos problemas que tienen solución o que, al menos, se pueden tratar».

Los trastornos que presentan los personajes son de todo tipo, «pero aunque parezcan un poco exagerados los expertos nos han contado que la realidad supera a la ficción». El que interpreta Ferrer «necesita contabilizar y coleccionar constantemente». Está también «el que no puede dejar de limpiar o el que camina sin pisar las líneas». Actitudes que «si derivan en un estado de ansiedad que no puedes controlar pasan a ser un TOC. Si no es así, solo es una manía como las que tenemos la mayoría». El enredo que forman todos estos personajes «provoca situaciones muy divertidas y disparatadas, incluso hay sorpresas que hacen que el espectador se lo pase en grande. Y da igual la edad que tengan. Eso es algo que muy pocas veces sucede en un teatro».