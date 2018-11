'Cold War' logra cinco nominaciones a los Premios Europeos del Cine El realizador polado Pawel Pawlikoswki, a su llegada a Donostia durante el pasado Zinemaldia. / ARIZMENDI La cinta de Pawlikoski competirá con 'Border', 'Dogman', 'Girl' y 'Lázaro feliz' por el galardón a la mejor película, en la gala del 15 de diciembre EFE SEVILLA. Domingo, 11 noviembre 2018, 09:07

La coproducción polaco-británica-francesa 'Cold War', dirigida por Pawel Pawlikoski, se ha hecho con cinco nominaciones a la 31 edición de los Premios del Cine Europeo, que ayer se presentaron en el marco del Festival de Cine Europeo de Sevilla. Producida por Ewa Puszcynska y Tanya Seghatchian, se trata de una apuesta en blanco y negro del que fuese también director de 'Ida', que aspira a llevarse el premio a mejor película, mejor director, mejor actriz, mejor actor y mejor guionista. Con la Guerra Fría de fondo, la película presenta una historia de amor entre dos personas muy diferentes, pero con un mismo destino en el horizonte.

La película competirá por el título de mejor película europea con 'Border' (Suecia-Dinamarca), de Ali Abbasi; 'Dogman' (Italia-Francia), de Matteo Garrone; 'Girl', (Bélgica-Holanda), de Lukas Dhont, y 'Lázaro Feliz' (Italia-Francia-Alemania-Suiza), de Alice Rohrwacher. Por el premio a mejor documental competirán 'A Woman Captured' (Hungría-Alemania), de Bernadett Tuza Ritter; 'Bergman, a year in life' (Suecia-Alemania), de Jane Magnusson; 'On Father and sons' (Alemania-Siria-Líbano-Qatar), de Talal Derki; 'The distant barking of dogs' (Dinamarca-Finlandia-Suecia), de Simon Lereng Wilmont; y 'The silente of others' (España-Estados Unidos), dirigida por Almudena Carracedo y Robert Bahar.

Nominada Barbara Lennie

Además de Pawel Pawlikoski por 'Cold War' -que se pudo ver en la sección Perlas del pasado Zinemaldia-, Ali Abbasi ('Border'), Matteo Garrone ('Dogman'), Samuel Maox ('Foxtrot') y Alice Rohrchawer ('Happy as Lazzaro Feliz') compiten por el premio al mejor director. Para el galardón a mejor actriz son candidatas Marie Bäumer (Romy Scheneider en 3 days in Quiberon), Halldora Geirharosdóttir (Halla/Asa en Woman at War), Joanna Kulig ('Cold War'), Bárbara Lennie ('Petra'), Eva Melander ('Border') y Alba Rocrwacher ('Happy as Lazzaro').

Unos premios que para el productor y vicepresidente de la Academia de Cine Europeo, Antonio Saura, suponen «un privilegio», ya que la academia «representa a las distintas profesiones del cine de toda Europa, gente de todos los países que buscan un territorio de paz en el cine», y que este año tienen un especial reconocimiento a Carmen Maura, que va a recibir el galardón a la trayectoria profesion. La gala de entrega de estos Premios de la European Film Academy tendrá lugar en el Teatro de la Maestranza sevillano el 15 de diciembre.