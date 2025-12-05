Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Imagen panorámica de los preparativos en Landako, punto neurálgico de Durangoko Azoka hasta el lunes. Félix Morquecho

Cita con todo el «universo cultural» en euskera

Durangoko Azoka arranca su 60 edición con el objetivo de atraer durante cuatro días tanto a veteranos como a los más jóvenes, «el futuro»

Jon Agirre

Jon Agirre

Donostia

Viernes, 5 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

Fiel a su cita con la agenda y con la cultura vasca, Durangoko Azoka inicia este viernes la 60 edición. Por segundo año consecutivo durará ... un día menos, 4 por los 5 habituales –veremos qué depara 2026– y la experiencia del año pasado ha sido fundamental a la hora de gestionar una oferta que no para de crecer. «Tenemos un volumen de creadores mayor que el de receptores». Sería el resumen del análisis compartido que no pocas veces han subrayado desde Gerediaga Elkartea.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pello Reparaz, líder de Zetak en La Revuelta: «Rascas y solo queda el euskera para entender nuestro éxito»
  2. 2

    «¡Coged las cosas rápido, viene la policía!»
  3. 3

    Gipuzkoa rechaza los Uber por criterios ecológicos y no tener sede social aquí tras la sentencia de la UE
  4. 4

    El Colegio de Médicos de Gipuzkoa se suma a los cuatro días de huelga en hospitales y ambulatorios por un «Estatuto propio»
  5. 5 Detenida en Ordizia por causar un incendio en una comunidad de vecinos y amenazar después con poner una bomba
  6. 6 Esta es la nueva cafetería que ocupará el local del Tanger en San Sebastián
  7. 7

    Cambio de tiempo de cara al puente de diciembre: adiós al abrigo y al paraguas
  8. 8

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Reus
  9. 9 Más bonos cultura que nunca: así se pueden obtener los descuentos y éstas son las 68 tiendas adheridas en todo Gipuzkoa
  10. 10

    Las madrigueras para acabar con las ratas se instalarán en más barrios tras su éxito en Bidebieta

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Cita con todo el «universo cultural» en euskera

Cita con todo el «universo cultural» en euskera