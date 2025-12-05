Cita con todo el «universo cultural» en euskera

Fiel a su cita con la agenda y con la cultura vasca, Durangoko Azoka inicia este viernes la 60 edición. Por segundo año consecutivo durará ... un día menos, 4 por los 5 habituales –veremos qué depara 2026– y la experiencia del año pasado ha sido fundamental a la hora de gestionar una oferta que no para de crecer. «Tenemos un volumen de creadores mayor que el de receptores». Sería el resumen del análisis compartido que no pocas veces han subrayado desde Gerediaga Elkartea.

Desde este sábado afronta cuatro días para los que suma dos espacios a los siete ya existentes, una de las principales variaciones, 1.026 novedades de todo tipo (libros, producciones musicales, fanzines...) expuestas en 285 stands, un programa con 273 actos de los que sorprenden los nocturnos –conciertos, proyecciones audiovisuales, teatro y poesía–dirigidos al público juvenil y, sobre todo, pasar del dicho al hecho. «Queremos abarcar todo el universo de la cultura en euskera».

Calendario y horarios. La apertura de Landako a las 10.30 horas será el inicio real, aunque el acto inaugural está convocado a las 19.00 horas en Szenatokia. Cada jornada terminará a las 20.00 horas –en algunos espacios hasta las 21.00 y los directos nocturnos de este viernes y sábado en Plateruena más allá de la madrugada–, salvo el lunes 8, que será a las 18.00 horas para atender la petición de los creadores de tener más tiempo de recogida.

Planificación. Ante tal avalancha de propuestas, con Landako punto neurálgico de la oferta, hay dos opciones: coger papel y boli, mirar la extensa programación y los espacios y hacer un planing o fluir. Ambas son igualmente válidas. Eso sí, que no influya en tu estado de ánimo. Durango suele resaltarse por el buen ambiente, la paciencia de quien asiste y las horas que meten los creadores atendiendo las peticiones. Mejor unirse a esa corriente. Así, una opción puede ser dar opción a aquello que uno no conoce, bien en formato de presentaciones de libros en Musika Eskola, conciertos en Plateruena o proyecciones audiovisuales en Irudienea. Los amantes de las artes escénicas podrán disfrutar del habitual maratón de obras teatrales y Danza en Szenatokia, que suma el monólogo 'Furgonologoa' de Julen Axpe.

Aquellos que busquen un espacio más pausado o reflexivo, pueden acercarse a Talaia. Desde una charla sobre si un transfeminismo vasco es posible a mesas redondas sobre figuras capitales (Bitton Kapana, Joxe Azurmendi, Jon Mirande, Gabriel Aresti, Martxelo Otamendi...) pasando por monográficos de temas actuales: la presencia de la mujer en la literatura vasca, los resultados del estudio sociológico de Durangoko Azoka.

Todo lo tecnológico o Gamer Gela serán en K@abia y Saguganbara el espacio infantil-juvenil y para las familias.

Atartea y Berbagailua. Los titulares, la foto principal, siempre suelen ser para Landako gunea, pero desde hace años Durangoko Azoka es mucho más que los stands y los pasillos. El mensaje ha sido refrendado en 2025 con la inclusión de dos nuevos espacios. Atartea abarca en el Museo de Arte e Historia el trabajo de los ilustradores. De 10.00 a 20.00 horas se podrá disfrutar de una exposición, en Ikasle Goiza habrá talleres para los estudiantes, se presentará el resultado de la beca de 2024 y, además, habrá charlas y coloquios con artistas.

En Berbagailua (ermita de Madalena) 12 videopodcast serán grabados en directo. Versarán sobre las novedades que se presentan.

Reconocimientos. 60 ediciones dan para mucho, pero Gerediaga Elkartea ha optado por no caer en ejercicios de nostalgia y optar por el reconocimiento, tenerlo muy presente en su día a día y seguir sumando. Así, la programación incluye un homenaje a Joxe Azurmendi organizado junto a Jakin, una mesa redonda sobre Jon Mirande, un trabajo de Euskaltzaindia sobre Gabriel Aresti en el 50º aniversario de su fallecimiento y varias conferencias relacionadas con los 50 años de la publicación 'Amerikanuak.

Palestina. Conscientes de que la cultura «no puede mirar hacia otro lado» ante el genocidio de Palestina –«incluso haciéndolo se ve el genocidio», recalcó Beñat Gaztelurrutia–, Gerediaga Elkartea ha realizado dos llamamientos. Por un lado, lucir una pegatina con el lema 'Genozidioa ez (No al genocicio)', y sumarse al parón del domingo entre las 14.00 y las 14.30 horas para realizar un acto en la explanada de Landako.

Protocolo. La paridad de las presentaciones no es un mero guiño a la igualdad y, por eso, un año más se ha dispuesto un protocolo contra las agresiones machistas operativo en todos los espacios de la feria. Cada uno tendrá un punto morado –en Landako será el de información–, así como personal identificado para atender cualquier situación que pueda surgir.

Transporte. El transporte público será la mejor opción. Durante el día, Euskotren aumentará las frecuencias de los trenes que unen Durango con los pueblos de Durangaldea, como Zaldibar, Amorebieta o Berriz, lo que permitirá dejar el coche en estos municipios y llegar cómodamente en tren hasta Landako.

A ese refuerzo diurno se suma un servicio nocturno ampliado los días 5, 6 y 7, pensado para facilitar los desplazamientos tras los conciertos y actividades.