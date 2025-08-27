Zineuskadi Elkartearen laguntzek lau proiketu babestuko ditu
2024an 75.000 euro bideratu zituen 'Muerte en Amara', 'Soy Nevenka', 'Arnasa Betean' eta 'Negu Hurbilak' laguntzeko
Asteazkena, 27 abuztua 2025, 14:50
Zineuskadi Elkartearen laguntzak 'Muerte en Amara' sorkuntza dokumentala, 'Soy Nevenka' fikziozko film luzea, 'Arnasa Betean' sorkuntza dokumentala eta 'Negu Hurbilak' fikziozko film luzea babestu zituen 2024an hartarako 75.471,94 bideratuta.
Zineuskadi elkarteak fikzio eta animaziozko film luze zinematografikoen eta sormenezko dokumentalen sustapenerako eta publizitaterako diru-laguntzen deialdiaren oinarriak eman zituen argitara iragan apirilean. Maiatzaren 19ra bitartean luzatu zuten epea, eta 2024ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra estreinatutako fikziozko eta animaziozko film luzeek zein sorkuntza dokumentalek har zezaketen parte.
Oinarrietan jasotakoaren arabera, laguntza proiektuaren kopiak eta publizitate gastuak estaltzera bideratu beharko dute hartzaileek, eta horretarako, 150.000 euroko aurrekontua prestatu zuen Jaurlaritzak. Hala, proiektu bakoitzak, atal horietan egindako gastuen %50 arte jaso ahal izango du, edo 35.000 € fikziozko eta animaziozko filmen kasuan, eta 12.000 € sorkuntza dokumentalenean.
Era berean, euskarazko ekoizpenek zenbateko hori gainditzeko aukera izan dute. Oinarrietan zehaztu zuten laguntzetara bideratutako guztizko kopuruaren %30 (45.000€) gordeko zela hautatutako ekoizpenen artean jatorrizko hizkuntza euskara duten lanen artean banatzeko.
Behin eskaera guztiak aztertuta, Balorazio Batzordeak Zineuskadi Elkarteko Zuzendaritza Batzordeari aurkeztu zizkion txostena eta laguntzak emateko proposamena, presidenteak laguntzak emateko dagokion hitzarmena eman eta horien zerrenda argitara zezan. Horiek hemen adierazitako moduan banatuko dira: lau proiektuk jasoko dute babesa, 75.471,94 €-ko diru estaldurarekin.
