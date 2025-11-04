Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio

Zinebi 67ko Sail Ofizialak 58 lan izango ditu lehian

Hautatutako filmen artean bost euskal ekoizpen (edo koprodukzio) daude

DV

Asteartea, 4 azaroa 2025, 12:28

Comenta

Bilboko Udalak antolatutako Zinebi Zine Dokumental eta Film Laburren Nazioarteko Jaialdiaren 67. edizioak 33 herrialdetako 58 lan izango ditu lehian azaroaren 21etik 28ra. Film guztiak bederatzi saiotan proiektatuko dira Azkuna Zentroko auditoriumean, azaroaren 22tik 27ra.

Antolatzaileek jakinarazi dutenez, zinemaldiaren araudian ezarritako hiru kategorien arabera (ez dira baztertzaileak, eta horrek esan nahi du film labur bat kategoria batekoa baino gehiagokoa izan daitekeela), 19 film fikziozkoak dira, 19 dokumentalak eta 20 animaziozkoak.

Zinebiko programazio aukeratu ditu lan horiek guztiak martxotik hona jasotako 9.000 filmen artean. Banaketa geografikoari dagokionez, Euskal Herriko eta Espainiako filmez gain, Alemaniako (9) eta Frantziako (7) konpainiek ekoitzitako edo koproduzitutako film laburrak nabarmentzen dira.

Hautatutako filmen artean bost euskal ekoizpen (edo koprodukzio) daude: 'El cuerpo de Cristo' (Bea Lema, 2025), 'Geratzen den hori' (Aitor Gametxo, 2025), 'Habana industrial' (Ainhoa Ordoñez Yralagoitia, 2025), 'Le prime volte' (Giulia Cosentino & Perla Sardella, 2025) eta 'Ultramarino' (Maren Zubeldia & Silvina Guglielmotti, 2025).

Zinebiren nazioarteko film laburren lehiaketako sarien zenbatekoa handitu egingo da aurten, eta hala gertatuko da, adibidez, Zinebi Sari Nagusiarekin, lehen aldiz ia 20 urtean 8.000 eurora igo baita bere zuzkidura.

Ramia Beladel artista eta Marrakexeko Film Laburren Jaialdiko zuzendariak, Callisto McNulty idazle eta zinemagile frantsesak, Norika Sefa zuzendari kosovoarrak, Daniel Suljic animaziozko zinema zuzendari eta musikari kroaziarrak eta Santiago Tabernero zuzendari eta gidoilari espainiarrak osatuko dute nazioarteko epaimahaiak.

Sari Nagusiarein batera, Euskal Film Labur Onenaren Saria (6.000 euro), Espainiako Film Labur Onenaren Saria (6.000 euro), Dokumental Labur Onenaren Mikeldi Saria (5.000 euro), Fikziozko Film Labur Onenaren Mikeldi Saria (5.000 euro) eta Animaziozko Film Labur Onenaren Mikeldi Saria (5.000 euro) ere banatuko dira.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Da a luz en el andén del metro en Bilbao: «Pensábamos que era un infarto y, al final, ha sido una niña preciosa»
  2. 2 La ubicación y clientela de su negocio le cuestan 160.000 euros a un farmacéutico de San Sebastián en su pugna con Hacienda
  3. 3 La señal de un móvil robado permite detener en Donostia a dos hombres que traficaban con drogas
  4. 4 Aiora Larrañaga, la psicóloga que llega a 17 millones de padres: «Con los hijos es fundamental trabajar la confianza»
  5. 5

    Sánchez se reúne en La Moncloa con la guipuzcoana Sapa tras el histórico contrato con el Ejército de EE UU
  6. 6

    Vilaplana sobre Mazón: «Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre»
  7. 7 La pastelería guipuzcoana a la que sus clientes otorgan la excelencia
  8. 8 Un camión incendiado y dos accidentes complican la tarde del lunes en las carreteras de Gipuzkoa
  9. 9 El hombre que pasea con dos loros por San Sebastián
  10. 10

    Álava sancionará al udaleku de Bernedo por ocultar su actividad durante décadas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Zinebi 67ko Sail Ofizialak 58 lan izango ditu lehian

Zinebi 67ko Sail Ofizialak 58 lan izango ditu lehian