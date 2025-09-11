Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Zinean eta ikus-entzunezkoetan laneratzeko ikastaroak

DV

Osteguna, 11 iraila 2025, 12:32

Donostia Kulturak eta Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC) erakundeak ikus-entzunezkoen sektorean lanbide gaitasunak eskuratzeko hiru ikastaro eskaintzeko hitzarmen bat sinatu dute. Larrotxene Kultur Etxean (Larrotxene Bideo) egingo dira, 2025eko urria eta 2026ko otsaila bitartean.

Ikastaro eskaintza doakoa izango da ikastaroa amaitu eta ziurtagiria lortzen dutenentzat

Donostia Kulturaren Larrotxene Bideo zentro espezializatuak eta ESCAC eskolak elkarlanean, ikus-entzunezkoen sektorean espezializatutako ikastaro eskaintza berria jarriko dute martxan 2025eko udazkenean. Ikastaroen helburua da sektoreko eskulan tekniko kualifikatuaren eskaria asetzea eta laneratzea erraztea.

Ikastaro hauek Off ESCAC programaren baitan eskaintzen dira, eta Espainiako Kultura eta Kirol Ministerioak eta Europar Batasuneko Next Generation funtsek finantzatzen dituzte. Mikrokredentzialetan oinarrituta daude, 15 ECTS kreditu ematen dituzte eta ESCAC ziurtagiria jasotzen da amaieran. Parte hartzeko, Espainian legezko bizilekua duten eta 16 urtetik gorako pertsonek izena eman ahal izango dute. 150 euroko fidantza eskatuko da, baina ikastaroa amaitu eta ziurtagiria lortzen dutenek itzultzeko eskubidea izango dute.

Eskolak Larrotxene Kultur Etxeko prestakuntza aretoetan izango dira, goizeko 10:00etatik 14:00etara. Lehen ikastaroan izena emateko epea irailaren 10ean irekiko da eta gainerakoak ikastaroa hasi eta hilabete lehenago. Izen-ematea ESCACen webgunearen bidez egin beharko da.

2025-26 ikasturteko eskaintza

Edizioari aplikatutako gaitasun digitalak, Davinci Resolve programa: urriak 1-31, euskaraz.

Adobe ingurunean graphics motion-i aplikatutako gaitasun digitalak: azaroak 10 - abenduak 11, euskaraz.

Competencias digitales aplicadas a la corrección de color. Iniciación: 2026ko urtarrilak 7 - otsailak 6, gazteleraz.

