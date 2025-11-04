Una vida libre o una vida feliz: el diabólico dilema de 'Decorado'

En el siniestro cruce de caminos en el que se dan cita el soma de 'Un mundo feliz', la perversión idiológico-idiomática de '1984' y ... el aire a farsa de 'El show de Truman' se sitúa la historia que Alberto Vázquez propone en su película de animación 'Decorado'. La coproducción vasco-gallego-portuguesa se proyectará este miércoles en la 36ª Semana de Cine Fantástico y de Terror de Donostia.

Creada a partir del cortometraje homónimo que ya pasó por el certamen donostiarra hace nueve años y que dejó como legado entre el público el soniquete de «de-co-ra-do», la película cuenta a través de los dibujos de animales antropomorfos la historia de Arnold y María, una pareja de roedores 'perdedores' en un mundo en el que la gigantesca corporación Alma se ocupa de todo. El dilema que plantea la película es: o la vida feliz o la vida libre. Y la respuesta que da es que sólo el amor a un reducido círculo de personas puede salvarnos de vivir en un decorado.

A la presentación del filme acudieron el productor Iván Miñambres, el compositor Joseba Beristarin y la directora de doblaje Marga Altolaguirre, que también se reserva un personaje. El realizador no pudo hacerlo ya que se encuentra en Galicia con motivo de la celebración del festival que dirige.

Ya metidos en materia, «Alberto no es conocido por sus finales felices –explicó Miñambres–. Combina los personajes abrazables con temáticas opuestas». En este caso, añadió, «es una fábula existencialista con muchas posibles lecturas aplicables a nuestro día a día». Y aunque en la película afloran mil y un detalles amargos en una trama ya de por sí amarga, «la lectura que hace Alberto (Vázquez) es que el amor es lo único que nos salva de este 'Decorado'», indicó el productor de la cinta, quien destacó que «la pueden ver en Japón y llevarla a su terreno o en Latinoamérica y hacer lo mismo».

Miñambres consideró que es «la película más madura y más adulta» de Vázquez, que supone «un salto artístico» traducido en su implicación en un guion que cofirma con Francesc Xavier Manuel. «Es Alberto con esteroides», resumió el productor. Sí lamentó las dificultades que encuentran las cintas de animación para adultos a la hora de hacerse con un sitio adecuado en la exhibición, un problema que, confesó, no cree que se vaya a solucionar, a pesar de que cuando se programan en horarios adecuados, funcionan en taquilla.

El compositor Joseba Beristarin señaló que la banda sonora «puede no entenderse al principio» con esa mezcla de música de txaranga, electrónica y otros estilos en principio poco compatibles, pero indicó que junto a las imágenes «adquiere su coherencia». En cuanto a Marga Altolaguirre, aseguró que este trabajo ha sido «un regalo» y calificó de «crack» al actor Asier Ormaza, que pone voz al personaje de Arnold, el protagonista.

'Decorado', que se ha convertido también en un cómic, se estrenará próximamente en euskera, gallego y castellano.