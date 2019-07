Cuando Turquía combatió en Corea

Cuando una película empieza con una niñita persiguiendo a cámara lenta a una mariposa y luego a su papá entregándole en una aldea coreana su primera bicicleta de madera y con ruedines ante la enamorada y feliz mirada de mamá, yo acostumbro a ponerme en guardia y a cubrirme las espaldas. Sobre todo si soy su única espectadora a las 16.45 del sábado. Por más que dicho filme, que ya desde ese principio luce maneras cinematográficas muy antiguas que el director considerará, seguro, sólidas, haya sido galardonada en varios festivales. En muchos de ellos con el Premio del Público. Llámenme déspota más o menos ilustrada pero a mí los trofeos otorgados por la ciudadanía me suelen escamar un tanto. Excepto algunos de los concedidos por los habituales al Zinemaldia.

Con la guardia alta me enfrenté pues a esta obra que llevó a las salas de cine a miles de miles de espectadores otomanos y fue enviada a Hollywood para ser candidata al Oscar.

Confieso no haber bajado dicha guardia en casi ningún momento. Si acaso un algo hacia el final, cuando ya han transcurrido 60 años de la escena de la bicicleta y la mariposa. No la bajo porque la factura, las hechuras, los modales, la planificación, la pulcritud de la ambientación, la modesta línea de producción, la pesada banda sonora y la fotografía limpísima son propias de una telenovela, ahora llamadas 'series' (nada en contra de 'Amar en tiempos revueltos' ni similares mientras no salgan de su cajita, por mucho que la 'cajita' ya sea un super plasma). Sigo con la guardia alta (o me desentiendo de lo que me cuentan) porque, además, me chirria el tono patriótico, ya superado en el cine hace tanto, de vieja peli de guerra. Y porque luce remilgada. Y sus personajes, acartonados. Y porque para lo único que me intriga no ofrecen respuesta ni el director ni el guionista: ¿Qué diablos hacía Turquía en 1951 luchando junto a Estados Unidos en el Paralelo 38 contra los coreanos rojos?