Turistas del Más Allá

Aparecieron por la calle Mayor. Habían cumplido con todos los ritos a los que debe someterse un turista: antxoas e n el Txepetxa y tarta ... de queso en La Viña. Pero algo les decía que en esta ciudad debía haber algo más. Algo que te congelase la sangre y te friese el cerebro. Eran turistas pero no tontos. Sospechaban que las colas y las aglomeraciones que se detectaban entre el casino y el Paco Bueno no tenían nada que ver con las acumulaciones de forasteros como ellos junto al Ganbara.

Preguntaron. En la puerta. Del Principal. Les atendieron, solícitas, varias presencias fantasmales. Les explicaron en perfecto francés (ellos lo eran) que se estaba celebrando una Semana de Cine. Les pareció más que interesante. Preguntaron dónde podían coger entradas. Sorprendidas, las presencias fantasmales, guardianas del lugar, les comentaron que no se trataba de un festival al uso. El San Sebastián International Film Festival se había celebrado a finales de septiembre. Aquí se trataba de La Horrorosa y en la sala podía pasar, de hecho pasaba, de todo.

Se entusiasmaron. Les dieron un programa. Se acercaron a la taquilla. Pidieron para el 'Drácula' dirigida por Luc Besson. Cierto , se había estrenado en Le Select de San Juan de Luz y en Le Royal de Biarritz pero a ellos se les había escapado. ¿No quedarían entradas para la sesión del domingo, que se les antojaba habría de ser festera a más no poder?

No, 'desolés' dijeron en taquilla, 'Drácula' lleva días 'sold out', 'il n'y en a pas plus de billets'. Bueno, compraremos para otras películas, respondieron ya totalmente entregados a la causa. Por ejemplo, para ver hoy esa maravilla tailandesa tan quedona y fantasiosa pero, a la vez, tan crítica y feroz política, social y visceralmente que es 'Un fantasma útil'.

De esa clase de turistas sí que queremos más. Muchos.