La travesía del 'Winnipeg' de Neruda

Ha sido toda una travesía. Larga y con momentos críticos, como la historia que narra, pero finalmente la película de animación 'Winnipeg, el barco de ... la esperanza', de la productora donostiarra Dibulitoon, ha concluido y tendrá una primera proyección este miércoles en Ventana Sur en Buenos Aires. Se trata del mercado de contenidos audiovisuales más importante de América Latina.

Han pasado seis años desde que en 2019 Toni Marín contactó con Beñat Beitia, uno de los directores, y le planteó la idea de este filme, basada en la novela gráfica de Laura Martel aunque con bastantes cambios, que toma hechos reales ocurridos a finales de los años 30 del siglo pasado, en plena ola de exiliados españoles a las costas latinoamericanas. 'Winnipeg' es el nombre de un barco carguero francés que, con capacidad para 100 oficiales y tripulantes, acabó transportando a más de 2.200 personas. Estos refugiados españoles huyeron de los campos de concentración franceses a Valparaíso (Chile), después de un mes de travesía incierta por los océanos Atlántico y el Pacífico. La iniciativa la tomó el poeta Pablo Neruda, por entonces cónsul para la inmigración española en París, ayudando así a miles de republicanos que habían partido primero a Francia huyendo de la guerra.

Título: 'Winnipeg, el barco de la esperanza'.

Género: Drama histórico social.

Dirección: Beñat Beitia y Elio Quiroga.

Países: España, Chile y Argentina.

En la proyecto también entraron, aunque con bastante menos porcentaje que Dibulitoon, la productora chilena El Otro Film, la española La Ballesta, y la argentina Malabar Producciones. La técnica de animación empleada es principalmente en 2D, «muy tradicional, pensamos que le viene bien a la película para darle el aire de la época en la que transcurre».

El estreno está previsto como muy tarde para mediados del año que viene, explican desde la empresa donostiarra. «Dependiendo de los festivales en los que participemos». Berlín y o Annecy son los posibles certámenes donde se puede presentar.

Éxodo y exilio

'Winnipeg, el barco de la esperanza', narra la travesía de un padre y su hija que, perseguidos por el conflicto bélico y el hambre, se aferran a su última posibilidad de libertad. Ambientada en el contexto del éxodo y el exilio republicano, la película aborda temas universales como la pérdida, la memoria y la esperanza. El filme explora además las distintas dimensiones del amor –paterno-filial, humano y entre pueblos– y habla sobre la responsabilidad individual y colectiva, cuestionando el papel de los ciudadanos, los gobierno y los Estados.

Desde Dibulitoon, los productores Jone Landaluze y Ricardo Ramón, señalan que «'Winnipeg' fue el resultado del esfuerzo y de la determinación de algunas personas por hacer de este mundo un mundo un poco mejor. Luchando contra enormes impedimentos, a veces contra la sinrazón; personas que tuvieron que seleccionar, y por tanto tuvieron que descartar a otros tantos miles de compatriotas. Pero personas responsables, solidarias y luchadoras».

Recuerdan que «desde que empezamos con el proyecto han surgido muchas historias reales. Un ejemplo reciente lo tenemos en Gaza, pero también están los casos de Ucrania o Siria». Por eso, destacan, que «aunque se trata de una película de animación no está destinada solo a un público infantil, también al adulto, al familia».

La sipnosis de la película presenta a Víctor, un padre viudo, pequeña hija Julia –la actriz Maia Zaitegi, que ha trabajado en películas como 'La ermita' o 'Sin instrucciones', le pone la voz– abandonan España, tras la caída de Barcelona a manos de los franquistas en enero de 1939. En Francia les aguardan campos de concentración y penurias. Pero hay una posibilidad de huir: embarcar en el Winnipeg, un carguero que Neruda y los cuáqueros de París han fletado, para llevarlos a salvo a un nuevo destino: Valparaíso, donde una nueva vida es posible. Junto al poeta, en el filme también aparece el que fuera presidente de Chile, Salvador Allende.

Dos directores

La película ha sido dirigida a dos manos, por Beñat Beitia y Elio Quiroga, quienes también firman el guion junto a Laura Martel. Quiroga cuenta con una amplia trayectoria en cine de género y documental, desde su debut con 'Fotos' –premiada en Sitges– con una filmografía en la que destacan títulos como 'La hora fría', 'No-Do' o 'La estrategia del pequinés'. Por su parte, Beitia es un artista gráfico con treinta años de trayectoria profesional que ha formado parte de los equipos de dirección en títulos como 'Black is Beltza', 'Dixie y la Rebelión Zombi' o 'Yoko y sus amigos'.

Quiroga señala que «la idea de hacer esta película es que sea una especie de recordatorio de que no debemos repetir ciertos momentos de la historia. Desde la escritura del guion hasta la creación de un guion técnico, elaborado por los dos directores, o la creación del storyboard de la mano de Kepa de Orbe, hasta los procesos de animación, reescritura, narrativa visual, sonido o música, esta última de Diego Navarro –responsable de la banda sonora de películas como 'Súper Klaus' y 'Atrapa la bandera'–, todo ello ha sido un auténtico trabajo de amor, duro en ocasiones, pero lleno de creatividad y entusiasmo; sabiendo que estábamos contando algo muy especial, muy importante».