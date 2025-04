«'Traidores' es el resultado de la unión de mis dos obsesiones: el cine y ETA»

Jon Viar, hombre fundamentalmente de teatro aunque ha dirigido algún corto, cuenta que «mi vida ha estado marcada por dos obsesiones: el cine y ETA». ... Conjugando los dos temas ha realizado 'Traidores', película que participa mañana en el Festival de Cine y Derechos Humanos de Donostia, a las 16.00 horas en el Teatro Principal. También cuenta que desde siempre ha querido contar la historia que recoge el filme. Con 8 años descubrió que su padre, «una persona muy sensibilizada contra la violencia», había sido uno de los primeros miembros de ETA y por supuesto «me chocó».

Por eso ha querido recoger el proceso que Iñaki Viar siguió desde que entró en la banda terrorista hasta que fue uno de los fundadores del Foro de Ermua, pasando por su rechazo del nacionalismo y convirtiéndose en un traidor para muchos. También tenía claro que no pretendía narrar la historia de ETA, «porque es aburridísima», sino quería contar «su intrahistoria, cómo las circunstancias de la herencia nacionalista te pueden condicionar. Es una manera de desahogarme, nunca he buscado el discurso político». Eso sí, afirma contundente que «si ahora se puede hacer cine sobre el engendro nazi que fue ETA es porque ya no mata».

«Es un regalo que me ha hecho mi padre. Son cosas que solo se cuentan desde la más profunda verdad»

El camino no ha sido fácil. Comenzó hace cinco años, después de digitalizar 80 horas de grabaciones familiares de su infancia y adolescencia, realizadas bastantes de ellas con una cámara que compró con 13 años. En 2016 comenzó a grabar recursos, en 2019 las entrevistas que aparecen en la película y el año pasado fue a la cárcel de Segovia porque Viar padre pasó un lustro ahí encerradero poner una bomba que no explotó en la Bolsa de Bilbao.

Entre esas cintas se encuentran algunos cortos que realizó junto a sus amigos donde recrean películas de mafiosos, pero también lo que veía o intuía a su alrededor: coches en miniatura saltando por los aires tras la explosión de un petardo o simulaciones de asesinatos con el tiro en la nuca.

Amateur y profesional

El resultado estético de «un proceso de realización muy caótico» es una mezcla, que Jon Viar califica de más que justificada, «de materiales de distintas calidades, desde profesionales a amateurs» porque «lo importante no es cómo se dice sino lo que se dice».

Además de prolongado, el camino tampoco resulto fácil porque encontró alguna oposición familiar, principalmente por parte de su madre, la periodista Chelo Aparicio, «aunque una vez acabada dijo que ya que estaba hecha, que fuera lo mejor posible».

«Si se puede hacer hoy cine sobre el engendro nazi que fue ETA es porque ya no mata»

El caso de su padre fue distinto. No se dio cuenta de que era el protagonista de 'Traidores' hasta la mitad del proyecto. «Para él ha sido una especie de psicoanálisis bestial. Ir a lugares importantes de su paso por ETA como la Bolsa o la cárcel de Segovia, de donde intentó escaparse, le resultó fuerte». Para conseguir el testimonio de Iñaki Viar desde la más profunda sinceridad «hizo falta mucho tiempo e invitarle a un par de vinos». Del resultado no puede estar más satisfecho porque «ha sido un regalo que me ha hecho mi padre. Como psicoanalista lacaniano que es, sabe que estas cosas solo se pueden contar desde la más profunda verdad».

Su padre no es el único en dar su testimonio. También lo hacen algunos de los que comenzaron con él en ETA a mediados de los años 60 y que tuvieron una trayectoria similar como Teo Uriarte, Mikel Azurmendi, Jon Juaristi, Ander Landaburu.