Tonta ella, tonto él

Begoña del Teso San Sebastián Jueves, 27 de noviembre 2025, 13:04

Valoración Datos Dirección y guion: Luc Besson.

Fotografía: Colin Wandersman.

Música: Danny Elfman.

Intérpretes: Caleb Landry-Jones. Zoë Bleu Sidel, Chistropher Waltz, Matilda De Angelis.

Cines: Antiguo Berri (V.O y doblada), Niessen, Urbil, Mendibil

Duración: 129 minutos.

No es que sea mala, que lo es y con avaricia, sino que, además y sobre todo, es ridícula, ridiculísima. Tan ridícula que todo en ... ella es ridículo. Y todos los que están en ella, también. El guionista director (por mucho que sea el autor de 'Nikita' y 'León'), el pasmado encargado de la fotografía, por más que firmase 'Dogman' o 'Pandemonium'. Los protagonistas. Porque mira que luce memo el Caleb Landry Jones, aunque le amasemos tanto en 'Los muertos no mueren' de Jarmusch. Y ya me dirán qué tiene Zoë Bleu, admirada por una Coppola, Gia, e hija de Rosanne Arquette, para que el gran Vampiro haya atravesado Océanos de Tiempo para reencontrarla. En cuanto a Christopher Waltz, qué poquita cosa es cuando Tarantino no está a su lado.

Ridículos también los personajes. Porque ningún vampirólogo admitiría que Él, el grandísimo Drácula, necesite un perfume demoniaco creado en Florencia para seducir a sus víctimas. En cuanto a criaturas como el doctor del frenopático, el mismo Jonathan Harker, la amiga casquivana de Mina y los aprendices de cazavampiros, ridículos ridiculísimos. Los únicos que mantienen cierta dignidad (más que nada porque aparecen poco en pantalla) son los zíngaros que durante 400 años han servido a Aquel conocido como 'El Empalador'. Sí, los únicos porque ridícula es también la banda sonora firmada por el hasta ayer glorioso Danny Elfman quien seguirá siendo divino en cuanto olvidemos este error/horror, falla/fallo garabateado en celuloide. Ridícula la lectura que Besson hace de la novela fundacional de Stoker y más ridícula su visión de la película de Francis F. Coppola. Pero al ser tan ridículo todo, tan tontos todos, la disfrutas a lo loco, pecando golosamente. Porque a veces los del horror también somos... ridículos.

