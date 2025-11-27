Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Caleb Landry-Jones, en una escena de 'Drácula'.
Crítica de cine | 'Drácula'

Tonta ella, tonto él

Begoña del Teso

Begoña del Teso

San Sebastián

Jueves, 27 de noviembre 2025, 13:04

Comenta

  • Dirección y guion: Luc Besson.

  • Fotografía: Colin Wandersman.

  • Música: Danny Elfman.

  • Intérpretes: Caleb Landry-Jones. Zoë Bleu Sidel, Chistropher Waltz, Matilda De Angelis.

  • Cines: Antiguo Berri (V.O y doblada), Niessen, Urbil, Mendibil

  • Duración: 129 minutos.

No es que sea mala, que lo es y con avaricia, sino que, además y sobre todo, es ridícula, ridiculísima. Tan ridícula que todo en ... ella es ridículo. Y todos los que están en ella, también. El guionista director (por mucho que sea el autor de 'Nikita' y 'León'), el pasmado encargado de la fotografía, por más que firmase 'Dogman' o 'Pandemonium'. Los protagonistas. Porque mira que luce memo el Caleb Landry Jones, aunque le amasemos tanto en 'Los muertos no mueren' de Jarmusch. Y ya me dirán qué tiene Zoë Bleu, admirada por una Coppola, Gia, e hija de Rosanne Arquette, para que el gran Vampiro haya atravesado Océanos de Tiempo para reencontrarla. En cuanto a Christopher Waltz, qué poquita cosa es cuando Tarantino no está a su lado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La víctima de una violación en un parking de Donostia puso la denuncia cuando conoció que el autor le contagió la gonorrea
  2. 2 La tienda de cartón del hijo de un donostiarra que aterriza en el centro de San Sebastián
  3. 3 Graba a su hijo de 10 años al volante de un coche en Irun y sube después el vídeo a redes sociales
  4. 4

    El Gobierno logra el apoyo de los sindicatos y los funcionarios tendrán una subida del 11%
  5. 5 Así será la Navidad en San Sebastián: mercadillos, espectáculo con 500 drones, paseo mágico en Miramar y una nueva pista de patinaje
  6. 6

    Herido grave un hombre en un incendio en un pabellón abandonado de Lasarte-Oria
  7. 7

    Ábalos amaga con tirar de la manta y afirma que es cierto que Sánchez se reunió con Otegi
  8. 8 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  9. 9

    La estación Centro-La Concha del Topo culmina su revestimiento de hormigón para entrar en servicio en 2026
  10. 10 Cierra un restaurante a orillas del Cantábrico tras 93 años de andadura: «Ahora es tiempo de disfrutar»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Tonta ella, tonto él

Tonta ella, tonto él