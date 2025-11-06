Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Víctor Matellano y Ángel Sala presentan en la Semana del Terror su documental 'Aquel último tiburón' Iván Montero
Semana de Cine Fantástico y de Terror

Cuando el tiburón italiano de 'palo' hizo temblar a United Pictures

Ángel Sala y Víctor Matellano presentan en la Semana del Terror su documental 'Aquel último tiburón', sobre el filme dirigido por Enzo G. Castellari y sus repercusiones en la industria

Alberto Moyano

Alberto Moyano

San Sebastián

Jueves, 6 de noviembre 2025, 12:52

Se enseña en las facultades de Periodismo que no es noticia que un perro muerda a un niño, pero sí que un niño muerda a ... un perro. Menos debería serlo que un tiburón muerda a otro, pero si hablamos de la industria cinematográfica, y de todas las secuelas y derivados que generó la seminal cinta de Steven Spielberg, de cuyo estreno se cumplen ahora cincuenta años, sólo hay una conclusión: «El cine es una industria de tiburones y piratas», tal y como indicó Víctor Matellano que, junto al director del Festival de Sitges, Ángel Sala, firma 'Aquel último tiburón'. El documental se proyecta este viernes, fuera de concurso, en la 36ª Semana del Cine Fantástico y de Terror de Donostia.

