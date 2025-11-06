Cuando el tiburón italiano de 'palo' hizo temblar a United Pictures

Se enseña en las facultades de Periodismo que no es noticia que un perro muerda a un niño, pero sí que un niño muerda a ... un perro. Menos debería serlo que un tiburón muerda a otro, pero si hablamos de la industria cinematográfica, y de todas las secuelas y derivados que generó la seminal cinta de Steven Spielberg, de cuyo estreno se cumplen ahora cincuenta años, sólo hay una conclusión: «El cine es una industria de tiburones y piratas», tal y como indicó Víctor Matellano que, junto al director del Festival de Sitges, Ángel Sala, firma 'Aquel último tiburón'. El documental se proyecta este viernes, fuera de concurso, en la 36ª Semana del Cine Fantástico y de Terror de Donostia.

A partir del proyecto, rodaje y estreno de la película de Enzo G. Castellari 'L'ultimo squalo', que desembocó en un proceso judicial resuelto con la prohibición de proyectar la cinta en los países de lengua anglosajona por plagio, el documental ofrece una apresurada y por momentos atropellada vista panorámica del cine de explotación italiano, que no dejó títere con cabeza: del peplum al spaguetti western, pasando por las copias apocalípticas al estilo Mad Max, las guerras entre pandilleros en el Nueva York preGuilianni y las películas de todo tipo de bestias –osos, búfalos...–, fuera de escala y especializadas en devorar hombres.

En el caso de 'L'ultimo squalo', los problemas comenzaron cuando en algunos países como España se estrenó bajo el título de 'Tiburón 3' mientras United Picturers ultimaba la 'verdadera' 'Tiburón 3', que finalmente llegó a las pantallas como 'Tiburón 3-D'. La producción italiana arrancó como un tiro en taquilla e incluso recaudó más que la versión estadounidense, lo cual acabó con una demanda por plagio en los tribunales.

Ángel Sala recordó que en su casó, no picó cuando vio el anuncio de la película italiana en La Vanguardia, pero que sabiendo a dónde iba, compró una entrada. En el cine se encontró con una larga cola de gente que sí creía que iba a la genuina 'Tiburón 3', error del que pronto salió cuando comenzó la proyección. No obstante, la película llevó riadas de espectadores a aquellas grandes salas en las que programaba cine popular.

En 'Aquel último tiburón', Sala y Matellano construyen el documental básicamente a partir de una larga entrevista con Castellari, «todo un personaje que tiene ya una edad y que lo ha pasado muy mal tras enviudar. En estos momentos en los que la vida se entiende de una manera tan sola mola mucho hablar con él», comentó Sala. En efecto: por su conversación desfilan las situaciones o personajes más rocambolescos, como ese antiguo soldado y mutilado de guerra que se especializó en interpretar en el cine a personajes sin piernas, si es que tal nicho actoral existe.

La voraz industria cinematográfica italiana basada en los taquillazos parasitarios de las producciones estadounidenses desembocó en unas ideas y venidas del concepto de plagio que, en el caso del subgénero tiburones, llega hasta 'Deep Blue Sea', apuntó Matellano.

Sí coincidieron los dos realizadores en recalcar que el 'Tiburón' de Spielberg es un punto y aparte en la historia del cine y sobre todo, en el de la industria cinematográfica. «Lo cambia todo, no sólo con una de las películas más redondas de la Historia, sino como una de las más influyentes de la industria», cuyo legado en este sentido aún colea a día de hoy. «Está 'Tiburón' y está todo lo demás», concluyeron.