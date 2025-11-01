'The Mastermind' y 'Magallanes', Espigas de Oro 'ex-aequo'

Así como el Zinemaldia donostiarra y otros festivales han ido introduciendo la prohibición expresa de que su máximo premio sea repartido, el reglamento de la ... Seminci no lo ha hecho así. El jurado, amparado en que «había muchas películas para elegir», decidió este sábado entregar una Espiga de Oro 'ex-aequo', algo que sólo había ocurrido otra vez en los 70 años de su historia.

Lo malo es que los dos títulos distinguidos son muy dispares, añadiendo un punto de incoherencia al palmarés, y ninguno ha concitado entusiasmos. 'Magallanes', del filipino Lav Díaz con Gael García Bernal como un despótico conquistador, es un tipo de obra que ya cansa hasta a los más cafeteros del cine de autor: 160 minutos de cuadros vivientes, ritmo parsimonioso y contenido disperso. Tiene entre sus productoras a Andergraun Films, la empresa de Albert Serra (director de 'Tardes de soledad'), que por segundo año seguido logra la Espiga de Oro. Hace un año fue con 'Misericordia', de Alain Guiraudie.

Más accesible es 'The Mastermind', que a los pocos días de pasar por Valladolid se estrenó este viernes. Su directora, Kelly Reichardt ('First Cow') es adorada por la crítica gracias a sus juegos con los géneros. En este caso parte del cine de atracos (im)perfectos para pasearnos por un setentero Massachusetts con un perdedor (Josh O'Connor). La película va perdiendo fuerza entre su humor sinsorgo, su laconismo minimalista y su viaje a ninguna parte. El juradol, además de la Espiga de Oro 'ex-aequo', le ha concedido el premio a la mejor fotografía.

Más atinado se muestra el palmarés de la 70 Seminci en los premios secundarios. La Espiga de Plata destaca 'Silent Friend', en la que Ildikó Enyedi aborda un tema tan peculiar como la comunicación entre humanos y vegetales, y convierte en protagonista a un ginkgo milenario. El premio 'Ribera del Duero' a la mejor dirección va a parar a los argentinos Ezequiel Salinas y Ramiro Sonzini, que en 'La noche está marchándose ya' lanzan una bonita propuesta que une el homenaje al cine clásico con una mirada a la precariedad en la Argentina de Milei.

Película israelí

También hay premios para 'Sorry, Baby', por la interpretación de Eva Víctor, 'Pillion', por medio del actor Harry Melling, el turbio thriller sicológico de Fernando Franco 'Subsuelo', distinguiendo su guion, e incluso al montaje de 'Yes'. Esta película israelí fue la última en participar en el concurso, sin pase de prensa. Los espectadores tuvieron que acceder separados por la policía de un grupo de manifestantes.

La edición número 70 de la Seminci ha ofrecido una programación variada y estimulante, con la coincidencia de que bastantes de las películas proyectadas tenían metrajes superiores a las dos horas. Su director, José Luis Cienfuegos, manifestó este sábado su satisfacción e informó de que la víspera de la clausura ya había crecido la venta de entradas en un 6% respecto al año anterior.