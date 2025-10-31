Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Josemi Beltrán, junto a uno de los 'mexicráneos' que se exhiben en la plaza Ramon Labayen de Donostia. F. de la Hera

Josemi Beltrán

Director de la Semana de Cine Fantástico y de Terror
«El terror siempre ha exorcizado los miedos cotidianos de la sociedad»

La 36 edición del festival donostiarra es un reflejo del buen momento que vive el género, principalmente por el auge en Estados Unidos

Teresa Flaño

Viernes, 31 de octubre 2025, 00:12

La noche de los difuntos, Halloween, Gau Beltza... y la inauguración de la 36 edición de la Semana de Cine Fantástico y de Terror. Hoy ... comienza el festival donostiarra con varias sesiones con todas las entradas vendidas y su director, Josemi Beltrán, responsable del área de cine de Donostia Kultura, reflexiona sobre el buen momento que atraviesa el género

