La noche de los difuntos, Halloween, Gau Beltza... y la inauguración de la 36 edición de la Semana de Cine Fantástico y de Terror. Hoy ... comienza el festival donostiarra con varias sesiones con todas las entradas vendidas y su director, Josemi Beltrán, responsable del área de cine de Donostia Kultura, reflexiona sobre el buen momento que atraviesa el género

– ¿Vive el terror una época de resurgimiento?

– Seguro. No sé si decir que es una edad de oro, pero sí puede estar a la altura de los años 80 y 90. En las últimas décadas había bajado, pero ahora se puede comprobar el éxito en las taquillas y en las plataformas. Es Estados Unidos el que marca esta tendencia. El año pasado la taquilla en el terror pasó del casi 10% del total a algo más del 14%, con pelotazos como 'Terrifier' y en los últimos meses el incremento ha sido mayor con títulos como el último 'Expediente Warren' –la más taquillera de la saga–, 'Weapons', 'Bring Her Back'… Otro síntoma de la buena salud del género es que se está estrenando mucho en verano, una época más consagrada al cine infantil o familiar. Ya no se concentra todo alrededor de Halloween.

– Aumentan las taquillas, pero ¿hay una renovación temática?

– Están llegando películas originales, aunque en estilo puedan beber de los 90. Son muy novedosas 'Weapons' o 'Longlegs. Coleccionista de almas'. Y por ejemplo 'Terrifier' ha creado un personaje icónico nuevo del estilo Freddy Krueger o Jason. También ha vuelto otro payaso, el de 'It, que incluso ahora tiene serie. Además se va a estrenar la nueva temporada de 'Stranger Things' y no nos tenemos que olvidar de 'Wednesday', con el nuevo gusto por lo gótico casi desde la infancia. En lo fantástico también hay un impulso. Por ejemplo vuelve 'Harry Potter' en serie…

Una inauguración en el Kursaal con kalejira incluida La Semana de Cine Fantástico y de Terror comienza esta tarde con uno de los platos fuertes de la 36 edición: el estreno en Euskadi, tras su paso por Sitges, de 'Gaua', la nueva película de Paul Urkijo, el director alavés que este festival ha visto crecer cinematográficamente. Para este pase, que tendrá lugar a las 20.00 horas, la Semana cruzará el río hasta el Kursaal, que estará prácticamente lleno. Antes, a las 19.00 horas, en los alrededores del auditorio habrá una kalejira que concluirá con un akelarre. Ya acercándose a la media noche, en el Principal se celebrará la 'Halloween Gaua' con la proyección de 'V/H/S Halloween' y 'The Creeps'.

– ¿El público más joven es el principal consumidor?

– Sí. Principalmente de streaming en casa, pero está volviendo al cine. Todos los títulos de los que estamos hablando han sido un éxito en las salas. Han llegado a esa edad intermedia, adolescente y post-adolescente que no iba a las salas salvo para ver, por ejemplo, las películas de Marvel, que quizás se están desinflando y van directamente al mundo de las plataformas, como también parece que está sucediendo con los derivados de 'Star Wars'.

– Este resurgir del cine de terror puede vincularse al momento social que se vive, con tantos monstruos.

– En el caso de EE UU está claro. 'Weapons' por ejemplo tiene mucho de esa paranoia yanqui sobre la vida residencial que se ha visto desde hace mucho, la que se le han añadido los miedos actuales. Además están otras 'Una batalla tras otra', de Paul Thomas Anderson, o 'Eddington', de Ari Aster, dos películas de directores muy importantes y que no se inscriben en el género del terror, pero que hablan de lo que sucede actualmente. Nosotros este año tenemos programada 'La larga marcha', basada en un relato de hace unas décadas de Stephen King, que habla del estado de la nación de hoy en día, de la pérdida de derechos, de la defensa de la libertades individuales, de la tiranía política… Miedos cotidianos que el terror siempre ha exorcizado.

– Sí parece que ha vuelto el cine de terror violento y con mucha sangre.

– Ha vuelto el atrevimiento. Y vuelvo a 'Terrifier' que es el caso más extremo, con un gore muy bestia que lo están apreciando hasta los más jóvenes, los chavales de 12 y 13 años. Es casi comparable al de los año 90 en bestialidad y explicitud, aunque esté tratado como un dibujo animado o una comedia. 'Weapons', que juega al terror psicológico, en los momentos más crudos va hasta el final también. Lo mismo sucedió el año pasado con el humor negro muy bestia de 'The Monkey' de Osgood Perkins. 'La sustancia' también es muy explícita, gore y de 'body horror'. Yo me alegro, porque si hay un género en el que hay que atreverse a llegar hasta el final es en el terror. En esta edición tenemos el caso de Eduardo Casanova y su 'Silencio', una película muy atrevida, que habla de muchas cosas como el dolor o la enfermedad, y a la vez se atreve a enseñar mucho. La gente quiere conectarse con lo auténtico y a veces supone llegar hasta el extremo y al final. Hay una parte del público que quizás esté cansado de sutilezas o igual es que no es un tiempo para ellas, después de que nos han llevado al otro extremo, al de la mentira.

– ¿La Inteligencia Artificial va a mejorar el terror y el fantástico? Me refiero por ejemplo al tema de los decorados o los efectos especiales, fundamentales en este género.

– No lo sé. Creo que ahora se está utilizando más como una herramienta técnica para mejorar cosas de post-producción o efectos. Pero el factor humano sigue siendo fundamental en la creación. Ahora es una herramienta intermedia más que definitoria. Uno de los jefazos de división de comics de DC ha dicho que no van a utilizar IA en sus procesos creativos y artísticos de los comic-books. Lo han hecho como un manifiesto de principios. Será una herramienta, pero no una creadora de contenido principal.

– Ha hablado del auge del terror sobre todo en EE UU. ¿Cómo está la situación en el Estado y en el País Vasco?

– Es un poco el reflejo de lo que sucede en toda Europa. Terror, terror hay bastante poco. Hay fantasía o elementos sobrenaturales. Por ejemplo en Euskadi se ha producido la animación distópica de 'Decorado', la ciencia ficción sutil de 'Singular', 'Balearic', de Ion de Sosa que juega con el cine de los 70 tipo Jesús Franco, o la fantasía de 'Gaua' de Paul Urkijo, que sí que es un poco más oscura que sus dos anteriores… En Europa el terror puro ha retrocedido un poco. En España es muy difícil tener un éxito de taquilla en este género.

– ¿Cómo se plantea la 36 edición?

– Este año, al haber más películas estadounidenses, hay más propuestas comerciales o cercanas al 'mainstream' del terror como pueden ser 'La larga marcha' o 'Primate', la película de la clausura que tiene a Paramount detrás. El componente oriental no falta, en esta ocasión es bastante nostálgico del 'J-horror' de los años 90, como se podrá ver en la noche japonesa. También está la sección Animedon, que conecta con un anime que se consume mucho en casa, pero que cada vez da más dinero en los cine porque se suelen estrenar como eventos de una semana. Además, creo que hay que resaltar la presencia del cine vasco con 'Decorado', 'Gaua' y 'Santa Zeta'

– El propósito de Animedon es atraer a un público más joven. ¿Está envejeciendo el público de la Semana de Cine Fantástico y de Terror?

– Tenemos un público fantástico y muy fiel, pero el rejuvenecimiento hasta el año pasado era de goteo, con algún caso puntual. Sucede que los jóvenes ni siquiera entienden el concepto de lo que es un festival de cine. Si no van a un cine normal como para entender el de un festival. Hemos intentado llegar con un contenido que forma parte de su consumo habitual en casa. Es anime japonés con una mirada más amplia más allá del fantástico y el terror.